Katonás rend jön a kórházak takarításában

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kiírt, „Fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények takarítási és egyéb higiéniás szolgáltatás” pályázatot a B+N Referencia Zrt. nyerte. A 3+1 évre szóló keretmegállapodás alapján a vállalat teljes körű napi, időszakos, nagy- és eseti takarítási, fertőtlenítési szolgáltatások nyújt 93 fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény 372 telephelyén. A szolgáltatásban érintett felület 3,6 millió négyzetméter. A lehívható keretösszeg a teljes időtartamra 300 milliárd forint.

Úgy kell ehhez egyáltalán nekikezdeni, irdatlan terület és nincs benne valószínűleg két egyforma négyzetméter?

A B+N Referencia Zrt. húsz éve dolgozik a létesítményüzemeltetés területén Magyarországon piacvezetőként, a takarításban tízéves gyakorlattal a hátunk mögött fogjuk ezt a munkát végezni. Megdolgoztunk ezért a remek lehetőségért. Nagyon régóta várja a szakma ezt a változást, minden fórumon, konferencián, kongresszuson a higiénikusok nehezményezik, hogy nincs egységes rendszer a kórházakban. Most egységes rendszerben, egységes higiéniai elvárási renddel, oktatással, eszközökkel, ellenőrzéssel fogjuk ezt a feladatot elvégezni.

Ebben a 3,6 millió négyzetméterben a műtőtől a folyosóig minden van, és valószínűleg még a műtők sem tökéletesen egyformák, mert van kórház, amely száz éve épült, van kórház, amelyik néhány éve?

Egyetlen egyforma hely sincs, de ezekre fel vagyunk készülve, jelenleg is különböző kórházakban dolgozunk. Megvannak a szakembereink, hogy bizonyos helyeken hogyan fogjuk kialakítani a higiénés rendet. Három részre különítette el a pályázat a higiénés területeket: vannak a magas higiénés kockázatú területek, ide sorolhatók a műtők, az intenzív terápiás osztályok, vannak a közepes kockázatú területek, ezek a betegellátási területek a fekvő- és járóbeteg-ellátásban, illetve vannak az alacsony kockázatú területek, ezek a folyosók, aulák, várók. Ennek megfelelően kell majd a a higiénés rendet kialakítani és felállítani a dolgozókat, az eszközöket.

Ha van higiénés rend, akkor ez azt jelenti, hogy ennek mindenütt egyformának kell lennie és egyformán ellenőrizhetőnek, betartandónak kell lennie?

Igen, ez minden kórházra vonatkozóan egyformán magas higiénés elvárás. De nemcsak a higiénés elvárás magas, hanem a technológiai, az oktatási, az ellenőrzési is, és teljesen egyforma lesz mindenhol.

Az mit jelenti, hogy a technológiai elvárás magas, mindenki ugyanolyan takarítószerrel, ugyanazokkal a szakszerű mozdulatokkal fog dolgozni?

így van. A magas higiénés kategóriás területen impregnált rendszert kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy nem kimért munkaoldatból dolgoznak a takarítók, nem egy törlőruhát mártogatnak bele a munkaoldatba, hanem át vannak itatva a törlőruhák a fertőtlenítőszerrel, de ugyanígy a mop is, amivel felmosnak, meghatározott négyzetméteren használhatják csak a kendőket vagy a felmosó mopokokat, és utána ezek mennek a szennyesbe és a higiénés mosásba. Nem lehet visszamártva takarítani ezeket a felületeket, ez egy nagyon szigorú higiénés elvárás. A betegellátási területen sem lehet a törlőkendőket visszamártani és kimosni a munkaoldatban, és azzal letörölni a felületet, és az alacsony higiénés kategóriás helyeken sem lehet a mopokat visszamártani, de ott annyi a a technológiai különbség, hogy nem impregnált mopokat használunk, hanem olyan rendszerű felmosó-takarító kocsikat, ahol nem tud visszamártani a dolgozó, tehát a reggel elkészített munkaoldatnak a nap végén ugyanolyan tisztának kell lennie, mert minden egyes alkalommal csak a tiszta mopot mártja bele, amit csak húsz négyzetméteren használhat.

Ki fogja ezt ellenőrizni? Mi magyarok híresen takarékosak vagyunk, az egyszer használatos kesztyűt is félévig használjuk, amíg szét nem rongyolódik, ugyanígy vagyunk a maszkokkal. Lesz mindig valaki, aki nézi, hogy azt húsz négyzetméteren csinálták-e és nem mártották-e vissza bele?

Cégünknél ezt jelenleg is nagyon szigorúan ellenőrizzük. Öt higiénikus dolgozik a cégnél, ellenőrzik folyamatosan, hogy a takarítók hogyan dolgoznak, de a higiénikusok képzik a csoportvezetőket és a területi vezetőket is arra, hogy mit kell ellenőrizniük. Nagyon szigorú az ellenőrzés, de ezen felül a kórház is ellenőrizheti a szállítóleveleket, ugyanis minden kórházba, minden telephelyre, minden részlegre az anyagszállítás szállítólevéllel történik, illetve a tiszta és szennyesruha elszállítása is így történik, tehát ha egy kórháznak az alapterülete adott, azt 20 négyzetméterrel elosztva látni kell, hogy nekünk naponta mennyi szennyes mopot kell elszállíttatnunk mosásra, és ezt ellenőrzi is a kórház.

Ez más takarítási kultúrának tűnik, mint amit az ember akár otthon is csinál. Hogy fogják a személyzetet kiképezni?

A takarítók egyébként is nagyon szigorú oktatás után kerülhetnek be. Már a felvétel előtt oktatjuk őket a színkódos takarításra, a fertőtlenítőszer koncentrációjának a beállítására. A takarítóinknak kötelező megtanulni minden vegyszernek a nevét, nem mondhatja azt, hogy a piros vegyszerből vagy a kékből teszek az oldatba, hanem szigorúan tudnia kell, hogy miket használ, tudnia kell, hogy mire használja, miért használja. Ezek az oktatások már akkor megtörténnek, amikor még a takarító munkába sem áll. Amikor a takarító munkába áll, akkor pedig egy mentor mellé kerül, egy olyan takarítónk mellé, aki régóta van a szakmában, tudja, ismeri a feladatokat, és ő fogja megtanítani arra, hogy nap mint nap neki mit kell csinálnia, és milyen rendben kell végeznie. A higiénikusaink az új felvételeseknek gyakorlati és elméleti oktatást tartanak, van erre egy demonstrációs termünk, ahol a gyakorlati oktatást meg tudjuk csinálni. Mielőtt betesszük őket osztályra és önálló területet kapnának, egy tesztet kell kitölteniük, illetve a gyakorlati kérdésekre is be kell mutatniuk, hogyan sajátították el a feladatot. Ezeknél a teszteknél értékeljük a dolgozókat, és kompetenciavizsgálatot is végzünk, tehát megnézzük, hogy betehető-e egy magas higiénés területre a takarító, mert annyira biztosan tudja a koncentráció beállítását, ismeri a technológiát, vagy egy közepes kategóriára tesszük be, vagy éppen egy lépcsőház-takarításra fogjuk betenni, ahonnan utána lehet előrelépni, csak lehet, hogy ő éppen lassabban fejlődik.

Mit lehet kezdeni a sérült felületekkel, ha mondjuk szemmel láthatóan a csempe négy-öt éve hiányzik a falról? Azt lehet normálisan takarítani?

Mindig el szoktuk mondani a dolgozóinknak, attól, hogy valami régi, kopott, annak még tisztának kell lennie. Ha sérült, akkor nehezebb fertőtleníteni, de fertőtleníteni kell, és körültekintően kell fertőtleníteni. Az üzemeltetésnek kell jeleznünk minden egyes alkalommal, ha törött csempét, sérült linóleumot vagy csaptelepet látunk, és az üzemeltetés fogja ezt megcsinálni. Jelenleg 17 budapesti kórházban folyik beruházás, és ezek a problémák most mint kijavításra fognak kerülni, és mi szép tiszta új területet fogunk takarítani mindenhol.

Robotot használnak, ha már lesz szép tiszta új felület?

Igen, jelenleg is használunk 15 robotot. Nagyon szeretik a dolgozóink, nagyon megbízhatók a robotok. Magyarországon egyedülállóan a létesítményüzemeltetést területén kutatás-fejlesztési csoportunk dolgozik, ők alakították ki ezt a robotot is. Fel van vértezve minden biztonsági megoldással, nem megy neki senkinek, nem üt el semmit, nagyon biztonságosan tud közlekedni. Fertőtlenítőszeres felmosást végez teljesen önállóan, száraz marad a felületet, mert vissza is szívja a vizet, tehát nincs balesetveszély. Operátorokat használunk ezekhez a robotokhoz, ők tudják kezelni ezeket a robotokat, amelyeknek a csodájára járnak a betegek, és nagyon szeretik nézni, ahogy ezek dolgoznak.

Nem félelmetesek ezek? Elképzelem, hogy egy takarítórobot egyszer csak mögém settenkedik és ott elkezd dolgozni. Legalább jól néz ki?

Igen, nagyon szép, letisztult, gömbölyded forma, nem cikázik, lassan, módszeresen végzi a dolgát. Valóban nem hangos, de pont így lett kialakítva, hogy ezek a robotok éjszaka is dolgozhassanak, és ne zavarják a betegek nyugalmát. Van egy sárga villogó lámpa a tetején, figyelmezteti a betegeket vagy a dolgozókat, hogy ő ott közlekedik és dolgozik. Ezekben a kórházakban, ahol használjuk őket, már ismerik őket a dolgozók és nem jelentenek problémát.

Ha nagyon jól megy a takarítás és minden rendben működik, akkor egy idő múlva fogjuk látni például a multirezisztens kórokozók által okozott megbetegedések számának csökkenésében?

Én azt gondolom, hogy mindenképpen látszania kell, hiszen a takarítás a kórházhigiénia része, az Infekciókontroll, a fertőtlenítés nem különálló rész, hanem a takarítás ugyanúgy beletartozik. Nekünk együtt kell dolgozni a higiéniával, és a higiénia fertőtlenítési eredményeibe bele kell hogy számítson a jól működő takarítási technológia. Ez majd szerintem kimutatható lesz.

Most világjárvány, vészhelyzet van, de egészen eddig úgy beszélgettünk mintha békeidő lenne. A világjárvány alatti takarításban az ön katonai tapasztalata számít valamit? Háború van?

Én azt szoktam mondani, hogy katonás rendnek kell lennie mindenhol, ugyanis ez fogja nekünk a biztonságot adni arra, hogy valóban ne legyenek fertőzések. Ez nem lehet "picit megcsinálom, picit nem", hanem minden betűt betartva, fontos előírásokat végrehajtva a takarítóállománynak is katonás rendben kell ezt elvégezni. Valóban háború van, több fronton, megelőzésfronton, oltási fronton, betegellátási fronton. Sajnos ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat, és nem katonás rendben végezzük ezeket a feladatokat, akkor akkor nem biztos, hogy nyerésre fogunk állni. Így is, ha lemegy a járvány, nagyon sok áldozat és nagyon sok kvázi sebesült marad hátra, mert vannak az emberek, akik a Covid-járvány után már most beszámolnak arról, hogy milyen tüdőproblémákkal, veseproblémák és egyéb problémákkal küzdenek gyógyultan is. Ez csak úgy csökkenthető és csak úgy nyerhető meg ez a háború, ha a katonás rendben végezzük ezt a munkát.