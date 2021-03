Meddig kell még várnom a koronavírus elleni oltásra? – Segít a kalkulátor

Figyelembe véve, hogy Magyarország lakosságának becsült száma 9 731 000 főre tehető, egyeseknek bizony még várniuk kell, mire sorra kerülnek az oltási programban. Sokakat foglalkoztat, hogy vajon mikorra kaphatják meg az oltást - főként ha nem idősek és nem krónikus betegek, és nem is dolgoznak valamelyik kiemelt szakterületen (egészségügy, bíróság, honvédség stb.).

A Omni Calculator, vagyis a Covid-19 oltási sorrend kalkulátor készítői arra válalkoztak, hogy fejlesztésükkel pontosabb képet kapjunk arról, hogy mikor is vehetjük igénybe a koronavírus elleni védőoltás(oka)t.

Hogy működik a kalkulátor?

Első lépésként néhány kérdésre kell válaszolnunk, úgy mint,

hány évesek vagyunk (általánosságban minél idősebb valaki, annál gyorsabban lesz beoltva),

idősek otthonában élünk vagy dolgozunk-e,

várandósak vagyunk-e,

hogy a „frontvonalban” dolgozunk-e az egészséügyi, illetve szociális gondozás területén (ápoló, orvos, stb., hiszen ez a terület nagy mértékben ki van téve a fertőzésnek),

hogy más kritikus infrastruktúrában dolgozunk-e,

szenvedünk-e krónikus betegségben,

végezetül, hogy rendvédelmi vagy közigazgatási szervnél dolgozunk-e.

Második lépésként az aktuális – hazai – oltási ütemtervre vonatkozó adatokat kell beállítani:

Kezdve azzal, hogy a kalkulátor mit vegyen a kapacítás alajául: a legutóbbi héten beoltottak számát, a hétnapos csúszóátlagot az elmúlt 7 hét figyelembevételével, a hétnapos átlagot az oltási folyamat kezdetétől számítva, a napi oltások idősorára illesztett trendet, vagy egy tetszőleges időtartam alatt beoltottak számát.



(Megjegyzik, az ide vonatkozó adatokat napi rendszereséggel frissítik.)

Ezt követően be lehet állítani az oltasban biztosan résztvevők arányát százalékosan, vagyis a teljes lakosság azon arányát, amely nyitott az oltás felvételére. (A kalkulátor alapértelmezett százalékszáma a KSH által heti szinten közzétett Covid-19 oltási hajlandósági rátát tükrözi.)

állítani az oltasban biztosan résztvevők arányát százalékosan, vagyis a teljes lakosság azon arányát, amely nyitott az oltás felvételére. (A kalkulátor alapértelmezett százalékszáma a KSH által heti szinten közzétett Covid-19 oltási hajlandósági rátát tükrözi.) Végezetül a teljes átoltottságot. (Az időtáv megmutatja, hogy hozzávetőlegesen mennyi időn belül biztosítható a teljes felnőtt lakosság védettsége az átlagos oltási kapacitás és biztos oltásfelvevők viszonylatában.)

Miután mindezzel megvagyunk, az úgynevezett „Becslések” mezőben azonnal láthatóvá válik, hogy (minimum–maximum) hányan várnak még az oltásra előttünk. Ezen felül, a biztos oltásfelvevők aránya alapján, azt is előrejelzik, hogy mikorra lehetünk teljes védelem alatt, amikor is mindkét adag ellenszérummal be leszünk már oltva (vagy eggyel, ha addigra megérkezik a hétfőn bejelentett egyadagos kínai oltás). Az időpontra vonatkozó becslést a beoltott lakosok számának és az oltási kapacításnak az arányaiból kapjuk.

Az Omni Calculator nem számol a regisztráltak számával és az életkori és egyéb sajátosságaikkal, csak a hivatalos oltási renddel. A kalkulátor ide kattintva érhető el.

