Új kezelést kezdeményezett Kásler Miklós - a nap hírei

Jövőre Magyarország is gyárt koronavírus elleni vakcinát - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor hozzátette: a debreceni mellett Izraelben is épül magyar résztulajdonú vakcinagyár. A kormányfő tarthatónak nevezte az oltási tempót és hozzátette: összesen 16,5 millió emberre elég vakcina van, mert lehet, hogy a határon túli magyarokat is oltani kell. Beszélt arról is, hogy a gyorsan terjedő járvány miatt nehéz hét elé néz Magyarország. A tervezett nyitásról azt mondta: jelenleg még nem tudni mikor kerülhet erre sor.

Elképzelhetőnek nevezte a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, hogy a járványügyi adatoktól függően régiónként eltérő intézkedéseket vezetnek be. Galgóczi Ágnes elmondta: az országban mindenhol terjed a vírus, Budapest és Pest megye a legérintettebb. Tájékoztatása szerint már csaknem hárommillióan igényelték a vakcinát, akik közül mintegy 1,6 millióan 60 év felettiek. Kiemelte: mivel a vírus brit mutációja sokkal könnyebben terjed a korábbinál, még hetek telhetnek el, mire láthatóak lesznek a lezárások hatásai.

Újabb 8 863 ember fertőződött meg koronavírussal, 162 beteg halt meg a kór szövődményeiben.8 764 embert ápolnak kórházban, közülük 1 005-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 147 600-at. A koronavírus járvány kezdete óta már csaknem 516 és fél ezren kapták el a kórt. A halálos áldozatok száma megközelíti a 17 ezret. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 320 ezren kaptak vakcinát, ebből csaknem 400 ezren a második adagot is.

Kezdeményezte a vérrögoldó-kezelést a kiemelt Covid-ellátó Centrumokban az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós a Facebook-oldalán közzétett videóban ismertette: a Covid-19 megbetegedés okozta halálozás egyik oka a vér fokozott alvadékonysága. Az adatok azt is igazolják, hogy az érelzáródást okozó vérrögök feloldása csökken a szervezetben és a folyamat játszódik le a halált vagy súlyos szövődményeket okozó tüdőembóliák nagy részében is.

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a hippokratészi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, illetve alábecsüli a koronavírus-járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét. A köztestület közleménye szerint az ilyen kijelentések rombolják az egészségügybe vetett bizalmat és a járvány megfékezésére tett közös erőfeszítéseket.

Vissza nem térítendő támogatásokat és a hitelmoratórium meghosszabbítását követeli a kisvállalkozások számára az MSZP. Az ellenzéki párt szerint erre legalább addig szükség lenne, amíg a vállalkozások teljes biztonsággal ki nem tudják fizetni az eddig felvett hiteleket. A szocialisták azt is javasolják, hogy az adóhivatal ne most ellenőrizze a talpon maradt vendéglátóhelyeket

A DK azt követeli, hogy a kormány hívja vissza azt a 4 ezer egészségügyi dolgozót, aki nem írta alá az új szerződést, és tegye nekik lehetővé, hogy a koronavírus-járvány végig speciális jogviszonyban dolgozhassanak. Az ellenzéki párt szerint most minden egészségügyi dolgozóra szükség van, az új szerződésről pedig a járvány vége után kell egyezkedni.

Az LMP szerint az összeomlás szélén áll a szociális szektor a megalázó bérek miatt. Az ellenzéki párt úgy látja, hogy ezen a helyzeten csak bérrendezéssel lehet segíteni. A tájékoztató kiemeli: az egészségügyi ágazat mellett a szektorban dolgozók tettek a legtöbbet azért, hogy a lehető legkevesebb áldozata legyen a koronavírus-járványnak, miközben a háromnegyedük a garantált bérminummal megegyező összeget keres.

A nyári szezonra életbe kell lépnie az új immunitásigazolásnak, más néven a zöld útlevélnek - mondta az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja. Thierry Breton egy francia televíziós interjúban közölte: a cél, hogy megkönnyítsék az Európai Unión belüli közlekedést. Az európai immunitásigazolás részletes terveit szerdán mutatja be az Európai Bizottság. Elektronikus és papír változata is lesz, az Európai Unió minden tagállamában érvényes lesz.

Történtek hibák az új típusú koronavírus elleni oltóanyag beszerzésében Brüsszelben és a tagországokban is - mondta az Európai Bizottság alelnöke egy német lapinterjúban. Frans Timmermans úgy vélte: tragédiát okozott volna, ha az uniós tagállamok nem a közös vakcinabeszerzést választják, mert ha egyedül a gazdasági erő határozza meg a hozzáférést, egyes országok nem jutnak hozzá a szérumhoz.

Megtiltaná az AstraZeneca-vakcina kivitelét az unióból az Európai Néppárt EP frakciójának vezetője. Manfred Weber a Welt am Sonntag című német vasárnapi lapban bírálta a szérumot gyártó brit-svéd gyógyszeripari vállalat döntését, amely szerint tovább csökkenti a termékből az uniónak biztosított mennyiséget.

Írországban is felfüggesztik átmenetileg az AstraZeneca vakcina használatát, amíg nem érkeznek új értesülések az esetleges súlyos mellékhatásról. Norvégia példáját követve csütörtökön Bulgáriában, Dániában és Izlandon is a felfüggesztés mellett döntöttek. Hasonlóan döntöttek Olaszországban is. A vakcina használata után egyes pácienseknél súlyos vérrögképződés jelentkezett, de az egyértelmű ok-okozati összefüggést tudományosan még nem igazolták.

Meghalt Murányi Marcell újságíró, főszerkesztő, kommunikációs tanácsadó. 55 éves korában érte a halál. Murányi Marcell 2001-es újraindulása után főszerkesztője volt a Mai Napnak. Később a Vasárnapi Blikk szerkesztője, majd a Blikk főszerkesztő-helyettese lett. A Ringier és az Axel Springer fúziójakor, a Mediaworks megalakulásakor a Népszabadság főszerkesztője lett, amelyet szűk egy évig, 2015 májusáig vezetett.