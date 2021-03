Hétközi izraeli tárgyalásai után Orbán Viktor miniszterelnök péntek helyett vasárnap adott interjút a Kossuth rádióban. A Vasárnapi újság című műsorban elhangzott beszélgetésben az oltakozás hatékonyságáról, a koronavírus-járvány elleni védekezésről és a mindennapi élet újraindításával kapcsolatos időszerű feladatokról kérdezték.

A kormányfő először arról beszélt, "lehet tartani" az oltási tempót - a hétvégén több mint 60 ezer embert oltanak -, ehhez három dolog kell:

kell, aki beoltassa magát kell, aki beadja kell vakcina.

"Utóbbival van bajunk" - jegyezte meg.

Elmondta, mivel már hónapokkal ezelőtt látta, hogy baj lesz a nyugati elosztási rendszerből, ezért fordult a kormány a keleti beszerzési forrás felé, az oroszok időben, a kínaiak esetenként gesztusértékkel korábban is szállítanak.

A harmadik hullámról elmondta, erősebb, mint a második volt,

"aki volt katona, tudja, az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb",

ezzel utalt arra, hogy az éjszakát (járvány) és a hajnalt (vakcina) is figyelni kell.

Az oltásra újonnan regisztráltak között rendkívül magas a 60 éven felüliek száma, és mivel "ők vannak igazán életveszélyben", előreveszik őket az oltási sorban.

"Amikor van vakcina, egyfolytában oltunk" - ígérte. A beszélgetés után ezért a Belügyminisztériumban meghallgatja a kórházigazgatókat online konferencia keretében, hogy megtudja, hogy állnak az erőikkel.

A kormány nem fog segítséget kérni külföldről egészségügyi személyzetben

Szlovákiához hasonlóan, inkább segítséget adni fog. A végzős medikushallgatókat is szolgálatba állítják, és van vezénylési terv is, még ha "kényelmetlen" is, "az orvosok erősek, az ápolónők pedig mindent megtesznek".

Az ellenzéki kritikákra, melyek szerint a beérkező vakcinák nagyon nagy számban állnak raktárakban, úgy reagált,

"sunyi hazugság",

mert minden beérkező oltást be kell vizsgálni, illetve van olyan oltás, amelyből félre kell tenni a második adagot.

Úgy érzi, hozhatnának időnként gyorsabban döntéseket az egészségügyi szakemberek, de elfogadja, hogy ez nem így működik, "a magyar szakemberek komoly emberek".

Arra is reagált, hogy öt EU-tagállam csúcsot szorgalmaz a vakcinaelosztás aránytalanságai miatt.

"A legfertőzöttebb a világon az EU, itt nagyobb a baj, mint a világ más részein, lakosságarányosan 5,5 százaléknyi a világban, a fertőzöttek számát tekintve 20 százaléknyi" - érzékeltette a feszültség hátterét, illetve azt, hogy "valami nincs rendben, ez ténykérdés, elszúrták".

Jelezte azt is, a következő időszakban "néhány százezerrel" kevesebb AstraZeneca-oltás érkezik az unióba, ezt elégelhette meg az öt tagállam, Ausztriával az élen. Orbán Viktor osztja Sebastian Kurz kancellár véleményét, de úgy látja, Magyarországon

"megszólalt novemberben a fejünkben a csengő",

és kellő időben döntöttek más irányú vakcinabeszerzésekről is.

Azon túl, hogy "mit rontottak el a brüsszeli bürokraták", lát Orbán Viktor még egy vitát.

"A pénz miatt van. A gyógyszergyárakról lehetett tudni, hogy versenyeznek majd egymással, most épp egy AstraZenecával szembeni kampány zajlik, erre fel kellett volna készülnie az uniónak, most nem tehetne mást, mint bemutatja a szerződéseket" - ecsetelte. Szerinte a legjobb fegyver a vitában a nyilvánosság.

A vakcinaárak különbségéről elmondta, ha tényleg lenne vakcina, akkor a Pénzügyminisztérium előteremtené azt az összeget, ami kell,

"ha lehetne pénzért életet venni, én nem haboznék egy percig sem".

A "baloldal vakcinaellenességéről" szólva úgy fogalmazott, morálisan vállalhatatlan mélypont.

"Ha embereket nem oltottunk volna be kínai vagy orosz vakcinával, százak meghaltak volna. Hogy számolt volna el a lelkiismeretével a baloldal?" - tette fel a kérdést; ám most nem a felelősségrevonás ideje van, hanem a munkáé.

Az újraindításról szólva elmondta, "gondolkodni kell hosszabb távon is".

"Még egyszer nem kerülhetünk ilyen helyzetbe, biztosítani kell magunkat efelől. Tavasszal is vettünk leckét, nincs maszk-, kesztyű- és lélegeztetőgép-gyárunk. Ma már önellátók vagyunk ezekben, de vakcinánk még nincs, a mi tudósaink dolgoznak, talán a hörcsögöknél tartanak most, szeretnénk, ha lenne magyar fejlesztés és gyári kapacitásunk, építünk egy nagy gyárat Debrecenben."

Bejelentette,

lesz egy magyar résztulajdonú vakcinagyár Izraelben is,

mert "két lábon kell állni".

Az újranyitásról szólva elmondta, hogy ha van valaki, aki elmondja, mi következik, attól el kell kérni a jövő heti lottószámokat is.

"Ha új mutáns jelenik meg, új akciótervet kell meghirdetni" - jelezte.

A beszélgetés végén elmondta a véleményét azokról is, akik március 15-én rendezvényeket akarnak tartani, illetve azokon részt venni. Megérti azokat, akik március 15-én kint akarnak lenni együtt, hisz a pártállamban ez volt az a nap, amikor ott az emberek az utcán, ez volt az a nap, amikor az ember tudhatta, az ősök "nem haltak meg hiába", így épül egy nemzet.

"Sajátos hangulata, íze van ennek az ünnepnek, mindig próbálkoznak a politikusok azzal, most nem kell izzadságszagúan próbálkozni, most egy sunyi ellenséggel küszködünk, ami a szabadságunkra tör, mint 1848-ban a bécsi önkény. Ha vissza akarjuk nyerni a szabadságunkat, akkor szeretni kell a hazánkat. Az ellenzéknek is meg kell értenie, hogy a haza nem lehet ellenzékben."

Nyitókép: Koszticsák Szilárd