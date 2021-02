Újabb vita az önkormányzati jogkörök esetleges csorbításáról

"Ezúttal a településfejlesztési jogköröket alakítana át a kormány úgy, hogy akár meg is szüntethetik a főváros beépítését szabályozó településszerkezeti tervet" – ezt írta Facebook-oldalán a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint elképzelhető az is, hogy korlátozzák a kerületi, illetve települési önkormányzatok építési szabályzat alkotási jogkörét is.

"Így tulajdonképpen

az önkormányzatoknak semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön.

Ezáltal Budapest nem fejlődne tovább egységes városként, helyette 23 kisváros versengene egymással" - fogalmazott Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy a hivatalos indok szerint mindezt azért teszik, hogy egyszerűsítsék az ügyintézést, pedig meglátása szerint egyértelmű, hogy ez újabb támadás az önkormányzatok ellen.

A főpolgármester kabinetfőnöke szerint egyértelmű kormányzati szándék van a településfejlesztési jogkörök átalakítására. Balogh Samu ugyanakkor hozzátette, hogy az elképzelésekről nincs még hivatalos információjuk.

"Nekünk sajnos semmilyen hivatalos dokumentum sincs a birtokunkban, fogalmazzunk úgy, hogy szakági pletykák szerint egyértelműen van egy előrehaladott kormányzati folyamat, ennek a létéről vagy nemlétéről csak a Miniszterelnökséget vezető miniszter tud nyilatkozni."

Ha a kormány tervei valósak, akkor az egy korábbi folyamat betetőzése lenne – tette hozzá a kabinetfőnök.

"Hiszen már eddig is egyesével a kormány nagyon könnyen ki tudta venni a helyi önkormányzatok által meghatározott szabályok közül az egyes projekteket, nem kellett megfelelni ezeknek a szabályoknak; illetve a rozsdaövezeti akcióterületek bejelentésekor is gyakorlatilag fél kerületnyi területeket szeretnének kormányzat által meghatározott szabályozásba adni. Ezekben az esetekben mindig a kormányzat által meghatározott módon folynak le a beruházások, hogy milyen sűrűségben, milyen magasságban, milyen intenzitással épülnek be az érintett területek. Eddig külön szabályok voltak arra, hogy a zöld felületeket meg kell-e őrizni vagy nem, ha igaz a szándék, akkor általánossá válik, hogy elveszik ezt a jogkört a fővárostól is."

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke jelenleg nem tud olyan előterjesztésről, amely korlátozni akarja a települési önkormányzatok építési szabályzat alkotási jogkörét. A Tab városát vezető fideszes polgármester az InfoRádióban azt mondta:

ha létezik ilyen kormányzati elképzelés, az helytelen,

mert nem szabad ilyen mértékben korlátozni az önkormányzati jogosítványokat.

"Biztos vagyok abban, hogy van három-négy potenciális hely Magyarországon, amely a következő időszakban elég komoly forrásoknak néz elébe. Ilyenek a fővárosi kerületek, főleg a II. és XII., ezen kívül a Balaton és környéke, valamint Tokaj-Hegyalja. Azt gondolom erről, hogy a 3174 önkormányzatból körülbelül 3000-nek a szabályozási terve, rendezési terve nem nagyon számít. Kiemelteknek fontos, hogy ez a terv hogy néz ki. Ha a kormányzat beruházni akar, helyi építési és rendezési terv nélkül nem tudja megtenni. Ilyen módon a helyi önkormányzatok még mindig szabályozó erővel bírnak, meglátjuk, mi lesz. Azt gondolom, ez egy rossz álom, rossz elképzelés, ennyire nem szabad korlátozni az önkormányzatokat, a főváros és a kormány közötti egyeztetések elsimíthatják ezt a kérdést" - fejtette ki.

Az InfoRádió megkereste kérdéseivel a Miniszterelnökséget is, amely egyelőre nem reagált.

Nyitókép: Pixabay.com