További újdonságok az otthonteremtési programról

Novák Katalin emlékeztetett arra, hogy 2021. január 1-jén indul Magyarország történetének eddigi legnagyobb otthonteremtési programja.

Az otthonfelújítási támogatásról érkezett kérdésekre válaszolva a miniszter kifejtette: gyermekgondozási díjban (gyed) részesülő szülők is jogosultak az otthonfelújítási támogatás igénybevételére, amennyiben a gyedes időszak alatt fennáll korábbi jogviszonyuk. Ugyanez igaz a gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes), valamint a gyermeknevelési támogatásra is (gyet). Különleges helyzetben vannak a hallgatói vagy diplomás gyedet igénybevevők, mert nekik nem kell korábbi munkaviszonyt igazolni az otthonfelújítási támogatás igényléséhez. A gyermekek otthongondozási díjában részesülők akkor is jogosultak a támogatásra, ha nincs más jogviszonyuk - jelezte a miniszter.

Novák Katalin beszámolt arról is, hogy támogatási kérelem benyújtásakor kell igazolni a családnak a már megszületett gyermeket, vagy legalább 12 hetes magzatot. "Az otthonfelújítási támogatásnál 2022. december 31-ig biztosan lehet élni ezzel a lehetőséggel".

Benyújthatók ugyanazok a számlák a lakástakarék-pénztári elszámoláshoz és az otthonfelújítási támogatás igényléséhez is.

Szavai szerint nem zárja ki semmi, hogy ugyanazokat a számlákat mind a két esetben benyújtsák, hiszen a lakástakarék-pénztári megtakarítások nagyrészt az igénylők saját pénzét tartalmazzák.

Novák Katalin felhívta a figyelmet arra, hogy a falusi csok keretében elszámolt számlákat párhuzamosan nem lehet elszámolni az otthonfelújítási támogatásban.

