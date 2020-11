Percről percre - minden mai hír a koronavírusról

2020.11.05. 10:13

A 90 éves Irinej pátriárka is beteg

Pozitív lett a koronavírus-tesztje Irinej szerb pátriárkának, a szerb ortodox egyház fejének - közölte értesülését csütörtök reggel a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A 90 éves egyházfőt szerdán szállították kórházba, állapota stabil. Irinej pátriárka vasárnap részt vett a montenegrói ortodox egyházfő, Amfilohije temetésén, aki a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. Amfilohijét nyitott koporsóban ravatalozták fel, a hívek a homlokát és a kezét csókolgatták kegyeletük lerovásának részeként. A gyászszertartáson, amelyen több ezren vettek részt, szinte senki nem viselt maszkot, és a kötelező távolságot sem tartották be. A temetést követően Joanikije montenegrói püspök is kórházba került tüdőgyulladásra utaló jelekkel, csütörtök reggelre kiderült, ő is megfertőződött. A szertartáson mások mellett részt vett Zdravko Krivokapic, kormányalakítással megbízott montenegrói politikus, Aleksandar Vucic szerb elnök, valamint Milorad Dodik, a boszniai háromtagú államelnökség szerb tagja. A 12 milliós szerb ortodox egyház legtöbb tagja Szerbiában, Montenegróban és Boszniában él. (MTI)