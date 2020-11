Kiszivárgott a WHO világterve

A koronavírus kezelésére használt két, engedélyezett gyógyszer közül csak az egyiket, a dexametazon névre hallgató szteroidot tervezi bevetni a WHO a szegény országok koronavírus kezelésére szánt gyógyszerrel való ellátására készített terve szerint. A Reuters egy október 30-ára dátumozott, tudomásuk szerint pénteken vagy legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozni kívánt belső dokumentumhoz jutott hozzá.

A szteroid mellett a jelenleg még nem engedélyezett, monoklonális antitesteket tartalmazó gyógyszerkészítményből terveznek beszerezni és felhasználni. Ez az a terápia, amely Donald Trump jelenlegi amerikai elnök gyógyulásához is hozzájárult.

A gyógyszerelosztási tervezet egy a négy pillér közül, amelyen az ACT Accelerator nevű WHO-program nyugszik. Gyógyszer mellett vakcinát, védőfelszerelést és diagnosztikai felszereléseket is juttatnak a legszegényebb államoknak. A dokumentum szerint

"az antitestkoktéllal kapcsolatos fokozott erőfeszítések a terápiás pillér azonnali prioritásai, a dexametazon használatának növelésével egyidőben"

- írja a Reuters.

A program gyógyszeres pillérét összesen 7,2 milliárd dollárból lehet működtetni, ebből 6,1 milliárdra sürgősen szükségük van. Azt még nem tudni, honnan tervezik az összeget előteremteni. A pénz felét az antitestkoktél beszerzésére és a célországokba történő eljuttatására fordítanák, mivel a dokumentum szerint ezen gyógyszerek jelentősége óriási, de kevés érhető el belőlük. Egyetlen antitestkoktél sem rendelkezik egyelőre engedéllyel, de a WHO a fejlesztésükbe is pénzt fektetett és gyártási kapacitást is lekötött már a Fujifilm Diosynth Biotechnologies dán gyárában. Négymillió adag, egyenként 80 dolláros antitestkoktélra kötöttek le kapacitást itt. Költéseik ennek megfelelően a következőképp alakulnának:

320 millió dollár a fenti gyógyszermennyiségre,

110 millió engedélyeztetésre és a piac felkészítésére az érintett országokban,

220 millió klinikai tesztekre és gyógyszerekkel kapcsolatos projektekre szintén ezeken a helyeken.

Jelenleg a Lilly, a Novartis és a Regeneron foglalkozik anitestkoktéllal, a Lily már bele is egyezett abba, hogy a rászoruló országoknak nyomott áron adja a gyógyszert. Antitestkoktél - A Regeneron gyártotta azt az antitestkoktélt is, amelyet Donald Trump kapott.

- A monoklonális antitestek a testünk által gyártott antitestek ember gyártotta másai.

- A készítmény a SARS-CoV-2 fehérjéjét támadja meg.

- Hatása erősíthető antivirális terápiával kiegészítve.

Annak ellenére, hogy a remdesivir már elérhető, fejlesztésére nem kell költeni, kísérleti gyógyszerekre, antivirális szerekre és más betegségekben használt gyógyszerek koronavírusos kipróbálására fókuszál inkább a WHO. Az utóbbinak egyébként az eredetileg ebolára használt remdesivir is megfelel, de a WHO korábban azt nem elég hatásosnak nevezte. Ennek ellenére több országban, köztük hazánkban is használják, itthon többször is kedvezően nyilatkoztak róla.

Nyitókép: MTI/AP/Keystone/Martial Trezzina