Operatív törzs: íme minden ajánlás, amit a kórházba kerülők tartsanak be

Négyezer közelében az elmúlt 24 órában koronavírus-fertőzéssel regisztráltak száma Magyarországon, 70 ezer körül az aktív fertőzötteké, és meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg ember.

Reggel 6-kor csütörtökön is összeült az operatív törzs, ezt követően állt a nyilvánosság elé online sajtótájékoztató formájában. Részletek ITT.

Gál Kristóf ORFK-szóvivő a tájékoztatón megismételte szerdai bejelentését, mely szerint csak munkaügyben vagy életveszély elkerülése céljából szabad az utcán tartózkodni éjfél és hajnali 5 óra között. Péntekre számot ígért, hogy hány emberrel szemben intézkedtek az első éjszakán.

Jelezte, a Koronavírus.gov.hu portálon bővül a tájékoztatás tartalma - ez már csütörtökön is így volt, mutatjuk.

Beszámolt arról, hogy

egy XVII. kerületi pékséget feljelentettek azért, mert nem viselt a kiszolgáló maszkot, a pékséget 3 napra bezárták.

Ugyanígy jártak el egy kocsmával szemben is.

Rendőri intézkedések: 76 esetben léptek fel a rendőrök az elmúlt napon, 34 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 21 esetben feljelentésre kényszerültek.

A rendőrség továbbra 42 karanténos ellen indított eljárást az elmúlt 24 órában.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, az új fertőzöttek száma napok óta stagnál.

Az elmúlt napon elhunytak között most 6 százalékban voltak, akik nem szenvedtek alapbetegségben korábban.

Úgy látja, Európa az egészségügyi ellátás határához érkezett, ezt szeretné Magyarország elkerülni.

"Mindenkinek meg kell tennie, amit a járvány terjedésének megakadályozásáért megtehet" - nyomatékosította. Külön figyelmeztette a felelős magatartásra a boltosokat és a vendéglátókat.

A szabályokon túl javaslatokkal is élnek a lakosság felé, ezeket mindenkinek "türelemmel és megértéssel kell viselnie, lemondással jár".

"Meg kell szüntetni azokat a csoportosulásokat, amelyek a vírus terjedését fokoznák. Nagy a felelősségük a fiataloknak, akik talán észre sem veszik, hogy elkapták a vírust, de szeretteiknek hazaviszik" - hangsúlyozta, kérve, hogy a fiatalok "érezzék át ennek a fontosságát".

Mit vigyünk a kórházba?

Szólt még

a kórházba kerülés esélyéről is,

ami nagyobb eséllyel érinti az időseket.

"Néhány gondolat arról, hogy mit vigyünk a kórházba akár több hétre is: dokumentumok (személyi okmányok, tajkártya, korábbi zárójelentések, leletek), lista a rendszeresen szedett gyógyszerekről. Aki gyógyszert visz be, közölje az ellátójával. Álljon rendelkezésre a legközelebbi hozzátartozó telefonszáma, akár belegyezés vagy infomráció miatt is. Tisztálkodási eszközöket is vinnünk kell, alkoholos alapú kézfertőtlenítőt is, ami most minden időben személyes tárgy, más ne használja. A ruházatot egy külön csomagba készítsük, mert a házirend nem minden kórházban ugyanaz a rohaviseléssel kapcsolatban. Egyszer használatos műanyag evőeszközöket is vigyünk magunkkal, a mosogatás ugyanis nem megoldható minden esetben. A személyes kapcsolattartás lehetőségeiről informatikai eszközökkel gondoskodjunk! Járókeret, bot szintén kellhet, illetve olvasószemüveg, könyv. A maszk használata az intézménybe érkezéskor már kötelező, az intézményben viszont a textilmaszk tisztítása nem megoldható."

Kérdések - válaszok

- Ha lesz vakcina, azt milyen módon osztják szét a lakosság körében?

- Fontos, hogy biztonságos, megfelelő vakcina minden magyarnak már az első körben rendelkezésre álljon. Hogy milyen stádiumban vannak a fejlesztők, arról tud a magyar kormány, mindent meg is tesz a beszerzésért. Beadása önkéntes és ingyenes lesz. Akiket kiemelten védeni kell, például az egészségügyi dolgozók, ők első körben fogják megkapni. Aztán jönnek a krónikus, idős betegek, valamint az infrastruktúra üzemeltetői.

- Az összes fertőzött hány százaléka egészségügyi dolgozó?

- A 95 ezer regisztrált fertőzött 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó.

Nyitókép: Bús Csaba