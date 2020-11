Korlátozások Európa-szerte: így küzdenek a terjedés ellen az egyes országok

A BBC összeállítása és az MTI hírei nyomán készült cikk bemutatja, melyik államban mivel kell együtt élni a járvány terjedésének megzabolázása érdekében. Az egyre szigorúbb és drasztikusabb intézkedéseket sok helyen ellenérzésekkel fogadták a lakosok.

Németország

Egész hónapban részleges kijárási korlátozás van életben. A mozik, színházak, edzőtermek, uszodák és szaunák az éttermek és a bárok mellett be kellett, hogy zárjanak. Nem lehet tömegrendezvényeket tartani és sportolni sem lehet nagy tömegben. Gyülekezni legfeljebb két háztartásnyi, maximum tíz embernek lehetséges. A szállodák nem fogadhatnak kedvtelésből utazókat, az ilyen típusú utazásokat kérik, hogy mondják le a németek. Az iskolák, bölcsődék nyitva maradtak, az idősotthonok is látogathatók. Az üzletek és fodrászatok komoly higiéniai követelmények betartása mellett látogathatók, egyszerre csak meghatározott számú vendég számára. A templomi szertartások és a tüntetések sem tiltottak.

Olaszország

Három zónára osztották az országot: mindegyikben be kell zárnia a múzeumoknak, 80-ról 50 százalékra csökkentik a tömegközlekedés kapacitását, de az iskolák nyitva maradnak. A felsőbb évfolyamok átállnak távoktatásra.

A piros zónákban, ahol a legtöbb beteg van, minden bár, étterem és a legtöbb üzlet, közte a kozmetikák és a fodrászatok is bezárnak. A gyárak és az alapvető szükségleteket kielégítő boltok nyitva maradhatnak, köztük a szupermarketek és a patikák. A narancs zónában az éttermek és bárok bezárnak, de a kozmetikák és fodrászatok nyitva maradnak.

Az edzőtermeknek, uszodáknak, színházakban és moziknak már október végén be kellett zárniuk, a bárok és éttermek este hatig lehetnek nyitva. Az esküvők, keresztelők és temetések miatti gyülekezést is már ekkor betiltották, mindenkinek azt javasolva: csak akkor hagyja el otthonát, ha munka, tanulás vagy az egészsége miatt fontos. A maszkviselés már mindenhol kötelező kül- és beltéren egyaránt, az otthonokat kivéve.

Nem vezettek be zöld területet, mivel az ország egyetlen része sem mentes a Covid-19 betegség veszélyétől.

A szerda esti döntés szerint

este tíz órától reggel ötig kijárási tilalmat vezetnek be egész Olaszországban péntektől, valamint Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta és Calabria tartományt lezárják.

Ebben a négy, vörös régióban napközben sem engedélyezett a lakhelyek elhagyása. Kizárólag halaszthatatlan munkavégzés, iskolába járás vagy egészségügyi ok miatt lehet utcára menni. Az ehhez szükséges engedélyt a belügyminisztérium honlapjáról tölthető le, a tavasszal már bevált gyakorlat szerint.

Leállítják a vendéglátást és a kereskedelmet, csak az élelmiszerüzletek és az alapvető cikkeket árusító boltok maradnak nyitva, köztük a gyógyszertárak, dohányüzletek, újságostandok, tisztítók valamint a fodrászatok. Az oktatást az általános iskola hetedik osztályától online tanításra állítják át. Minden nem professzionális sporttevékenység tiltott, az egyéni szabadtéri mozgás is csak a lakhely közvetlen közelében engedélyezett. A lezárt éttermek és bárok este tíz óráig elvitelre működhetnek.

Franciaország

Másodjára is kijárási korlátozás lépett életbe az országban október 30-án: csak az tartózkodhat az utcán, aki dolgozni, alapvető szükségletei közé tartozó termékeket megvásárolni vagy orvoshoz indul. Ezenkívül napi egy óra testmozgás végezhető a szabadban. Ahogy márciusban, most is írásos nyilatkozatot kell magával vinnie mindenkinek útja céljáról. A nem alapvető szükségleteket kielégítő boltok, az éttermek és a bárok zárva vannak, az iskolák és a bölcsődék viszont nem. Tilos összejöveteleket tartani. Párizsban és környékén az este kilenckor kezdődő kijárási tilalmat is újra bevezethetik. A szabályok december elsejéig biztosan életben lesznek.

Spanyolország

Már október 25-étől kijárási tilalom lépett életbe rendkívüli állapot kihirdetésével egyidőben. Este 11 és reggel 6 között a Kanári-szigetek lakosait kivéve mindenkinek otthon kell tartózkodnia, és egyébként is csak munka, gyógyszervásárlás vagy idősek, gyermekek gondozása miatt lehet elhagyni az otthonokat. Hat főig megengedett a gyülekezés, akár magáncélból is. A rendkívüli állapotot jövő május elejéig hordették meg, a helyi vezetők ugyanakkor változtathatnak a kijárási tilalom kezdő- és végidőpontján. A regionális határokat is lezárhatják az utazás elöl.

Október elején már bevezettek bizonyos intézkedéseket: hat év fölött tömegközlekedésen és beltéren is maszkot kell viselniük a spanyoloknak, sok tartomány pedig már a szabadban is ezt követeli meg. Tartományi szigorítások További óvintézkedéseket jelentett be szerdán négy spanyol tartomány is szerdán a koronavírus-fertőzések számának növekedése miatt. Kasztília és Leónban péntektől bezárják a vendéglátóhelyeket, amelyek csak házhozszállítási szolgáltatásukat működtethetik korlátozás nélkül. Nem nyithatnak ki a bevásárló központok, az edzőtermek sem. Kantábriában várhatóan már csütörtöktől tilos lesz a tartományon belül a városok és települések közötti szabad közlekedés. Az éttermekben, kávézókban pedig csak a teraszokon folytatódhat a vendéglátás. Galicia hét városában és 53 településén péntektől egy hónapra bezárnak a vendéglátóhelyek, a mozikban és színházakban korlátozzák a közönség létszámát, továbbá megtiltják a csoportos sporttevékenységeket. Az intézkedések a lakosság 60 százalékát érintik. Asztúria arra kéri lakóit, hogy csak a legszükségesebb esetekben menjenek el otthonról. Az északi tartomány a hét elején kezdeményezte a spanyol központi kormánynál, hogy az érvényben lévő éjszakai kijárási tilalmat kiterjeszthesse egész napra. Hasonló kérést fogalmazott meg a két észak-afrikai spanyol autonóm város Melilla és Ceuta is.

Belgium

December közepéig minden nem alapvető szükségletet kielégítő boltnak be kell zárnia, az egyéb üzleteknek este tízkor kell lehúzniuk a rolót. Alkoholt este nyolcig lehet árulni, A bárok, kávézók és éttermek is zárva vannak. A hotelek éttermei és bárjai csak szobaszervizt működtethetnek. Mindenhol maszkot kell viselni, kötelező az otthoni munkavégzés azok számára, akiknek ez lehetséges. Az iskolai őszi szünetet a hónap közepéig hosszabbították meg. Éjszaka kijárási tilalom van. A gyülekezés kültéren négy főben maximalizált, az edzőtermek, uszodák és egyéb, szórakozási vagy sportolási lehetőséget nyújtó létesítmények mind zárva vannak. Nyilvános eseményt, karácsonyi vásárt, bolhapiacot tartani tilos, sporteseményekre nem engednek be nézőket.

Portugália

A napokban a 121 legfertőzöttebb kisrégióban korlátozásokat vezettek be. Ezeken a területeken, melyeken nagyjából a lakosság 70 százaléka él, tilos elhagyni az otthonokat, kivéve munkavégzés, iskola vagy nélkülözhetetlen tennivaló esetén. Kéthetente vizsgálják felül az intézkedéseket. Kilenc év fölött mindenkinek kötelező maszkot viselnie a szabadban is. A tartományok közti utazás már a mindenszenteki időszakban tilos volt. Az üzleteknek már korábbi szabály alaoján be kell zárniuk este tizenegykor, alkoholt nyolcig lehet árulni. Nyilvános helyen nem is lehet alkoholt fogyasztani, kivéve ha étkezés részeként történik ez. A gyülekezés maximum öt főnek engedélyezett, az egyetemi bulik tilosak. Keresztelőkre és esküvőkre ötven főben maximalizálták a vendégsereg létszámát.

Hollandia

A bárok, éttermek és coffee shopok zárva vannak. Nyolcig lehet alkoholt árulni és azután tilos azt a szabadban fogyasztani. A szupermarketek kivételével minden boltnak be kell zárnia este nyolckor, az embereknek otthonról kell dolgozniuk, ha lehet. Otthonában három látogatót fogadhat naponta egy háztartás, a szabadban négyen gyűlhetnek csak össze. Ezekbe a 13 év alatti gyermekeket nem számítják bele. Szabadtéri koncertet tartani és vidámparkot üzemeltetni tilos. Ezek a szabályok október 13-tól legalább négy hétig élnek.

Már korábban bevezették a maszkviselést a tömegközlekedésben, üzletekben és egyéb zárt terekben. Az iskolák, edzőtermek, uszodák és szaunák nyitva vannak, a 18 év alatttiak továbbra is sportolhatnak amatőr szinte. A múzeumok, színházak, mozik, állatkertek és vidámparkok november harmadikán be kellett, hogy zárjanak további értesítésig.

Csehország

A cseh állam hirdetett meg először a tavaszihoz hasonló lezárásokat a második hullámban. A szolgáltatók, az iskolák és az alapvető szükségleteket kielégítő boltok kivételével az üzletek november 20-áig zárva lesznek. Az otthonokat munka, elkerülhetetlen családi látogatás, sportolás, étel vagy gyógyszer vásárlása és orvosi látogatás miatt lehet csak elhagyni.

Dánia

Az északi ország volt az egyik első, amely áprilisban újranyitotta az iskolákat, de augusztus végén náluk is emelkedni kezdett az esetszám. Szeptemberben és októberben már intézkedéseket vezettek be emiatt. Január másodikáig este tíz után nem lehet alkoholt eladni. Tíz ember gyülekezhet csak mindössze, és beltéren mindenhol maszkot kell viselni. A bároknak, éttermeknek és éjszakai bároknak Koppenhágában és környékén be kellett zárniuk.

Írország

A legmagasabb szintű korlátozásokat október 22-én vezették be legalább hat hétre, de négy hét elteltével felülvizsgálják őket. Az embereket otthon maradásra és ha lehet, otthoni munkára kérik. Az otthonokban vagy kertekben sem lehet családi eseményeket tartani, az otthon öt kilométeres körzetében azonban egy másik családdal lehet találkozni a szabadban. Sok, nem alapvető szükségletet kiszolgáló bolt, a fodrászatok, a bárok és az éttermek bezártak. Esküvőkön 25, temetéseken 10 ember lehet jelen. Az iskolák és bölcsődék viszont nyitva vannak, az élsportot és az építkezéseket sem állítják le.

Görögország

Athénban és környékén éjjel fél egy és hajnal öt közt kijárási korlátozás van életben. A kávézók, klubok, mozik, múzeumok és edzőtermek bezártak, a maszkviselés kül- és beltéren is kötelező. Thasszalonikiben és Serres provinciában este kilenc és hajnal öt közt van életben kijárási tilalom, a thesszaloniki reptér nem fogadhat járatokat.

Litvánia

Október 30 óta nem lehet rendezvényeket tartani, kivéve temetéseket, illetve 300 fő alatti, távolságtartással, maszkviseléssel és elektronikus jegykezeléssel tartott beltéri és 400 fő alatti, hasonlóan rendezett kültéri sport- és kulturális eseményeket. Az éttermek, kávézók, bárok, szórakozóhelyek 7-24 óra közt lehetnek nyitva, a résztvevők nevét rögzíteni kell, távolságot kell tartani és csak az asztalnál lehet a maszkot levenni. A maszkviselés egyébként kötelező tömegközlekedésen és üzletekben, valamint nyilvános helyeken, egyes kivételektől eltekintve. Az otthon maradást és a távmunkát javasolják, a bölcsődék, óvodák és iskolák nyitva vannak, de ötödik tagozattól felfelé távoktatás van. Az idősotthonokban szabad a látogatás, a templomok is nyitva vannak. Ezen felül 21 megyében lezárások vannak.

Ez azonban nem bizonyult elégnek, ezért szerdán bejelentették:

november 7-től a koronavírus-járvány megfékezését célzó, háromhetes karantén lép életbe.

A kormány ismételten sürgette a távolságtartást és a nem feltétlenül szükséges utazások elkerülését, illetve otthoni munkavégzésre bíztatta az embereket. A köztereken mostantól legfeljebb öten gyülekezhetnek, esküvőket és temetéseket pedig legfeljebb tíz fő részvételével szabad megtartani. A gimnáziumokat, egyetemeket, illetve edzőtermeket bezárják, az üzletekben pedig csak korlátozott számú vásárló tartózkodhat egyszerre, éttermek csak elvitelre adhatnak ételt. A lettek pénteken döntenek A szomszédos Lettország pénteken dönt, hogy karantént vezet-e be a jövő héttől.

Lengyelország

A maszkviselés régóta kötelező, a bárok és éttermek bezártak. Öt embernél több nem gyülekezhet - szóltak a szabályok de az esetek száma emelkedett, így további korlátozásokat jelentett be szerdán a kormány.

A szombattól életbe lépő intézkedések keretében a 100 négyzetméternél kisebb területű boltokban 10 négyeztméterenként egy vásárló tartózkodhat, a 100 négyzetméternél nagyobb üzeletekben 15 négyzetméterre juthat egy személy. Az utóbbi előírás a templomokra is vonatkozik. A szállodák csak a szolgálati céllal utazókat fogadhatják. A bevásárlóközpontokban csupán az élelmiszer-, és illatszerboltok, patikák, állateledelboltok, barkácsáruházak és szolgáltatások üzemelhetnek majd.

Hétfőtől az általános iskolák alsó tagozatai is áttérnek távoktatásra, a hagyományos oktatást már korábban felfüggesztő felsőtagozatos osztályok, valamint középiskolák esetében ez az intézkedés egyelőre november 29-ig marad érvényben.

Svédország

Nincs lezárás, de az emberek önként otthonról dolgoznak és távolságot tartanak. 21 régióban vannak ajánlások a felesleges találkozások elkerülésére, egyes intézmények bezárására. A maszkviselést nem ajánlják, de legfeljebb nyolc ember ülhet egy asztalhoz. November elsején feloldották a 50 fő fölötti gyülekezés tiltását, és lehetségesek a 300 fős rendezvények is, ha távolságtartást alkalmaznak ezeken.

Magyarország

Hazánkban kedd éjféltől rendkívüli jogrendet vezettek be. Moziban, színházban és sportrendezvényen csak minden harmadik széken lehet ülni. A szórakozóhelyeket bezárják, éjféltől ötig kijárási korlátozás lép életbe. A tömegközlekedésben reggel és a déli csúcsban sűrítik a járatokat, a parkolás országszerte ingyenes lesz.

Már korábban bevezették a maszkviselés kötelező mivoltát a tömegközlekedésen, valamint az üzletekben. Kendő vagy sál helyett mindenhol maszkot kell feltenni. A kórházakban látogatási tilalom van, de semmilyen intézménynek nem kell bezárnia, a boltok is korlátozás nélkül nyitva lehetnek. Az iskolák és a z óvodák, bölcsődék nyitva vannak, arról, hogy egy esetleges megbetegedés esetén bezárnak-e osztályokat, csoportokat, egyedileg döntenek.

