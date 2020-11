A koronavírus elvett egy Európa-bajnoki címet Kiss Norberttől

Az FIA kamionos bizottsága úgy döntött, hogy nem adja ki a 2020-as kamion Európa-bajnokság címeit sem a versenyzőknek, sem a csapatoknak, miután a november 14-15-re Misanóban tervezett ETRC-szezonzárót törölték, így az indulók nem tudtak idén elég versenyt futni. Az olasz esemény a növekvő koronavírus-esetszámok és az újabb beutazási korlátozások miatt marad el. A bajnokság promóterének, az ETRA-nak és az FIA-nak az a célja, hogy megteremtse a jövő évi kamionversenyzés feltételeit.

Két versenyhétvégét rendeztek az Eb-sorozatban, a Révész Truck Racing Team pilótája. Kiss Norbert a hét futamból négyet megnyert, a bajnokságban pedig az élen állt, mégsem lehet Európa-bajnok.

"A két versenyhétvégén is kiderült, hogy mi vagyunk a leggyorsabbak a mezőnyben. Csalódott vagyok, hogy így ért véget az idény, mert január óta rengeteget dolgoztunk a csapattal, és nemcsak komoly anyagi befektetéssel járt, hogy versenyképes autót építsünk, hanem sok áldozattal a csapattagok részéről is. Nagyon sajnálom, hogy az idei évben nem hirdetnek végeredményt, mert nagyon jó úton jártunk a bajnoki címek felé csapatban és egyéniben is" – mondta Kiss Norbert.

Már az első versenyhétvége alapján is egyértelmű volt, hogy a szombathelyi Kiss Norbert és a kelet-magyarországi Révész csoport együttműködése sikeres. Teljesen új versenykamiont építettek, bajnokesélyes volt a magyar versenyző, ha folytatódna az Európa-bajnokság, kétség sem férne hozzá, hogy megszereznék a bajnoki címet – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője.

Ahhoz, hogy Európa-bajnokot hirdessenek, három teljes versenyhétvégére lett volna legalább szükség, de már a szezonnyitón Csehországban is a negyedik futam elmaradt. Tettek arra is kísérletet, hogy a Hungaroringen négy helyett hat futamot rendezzenek, de nem jártak sikerrel. Az olasz futamot pedig a koronavírus-helyzet miatt kellett törölni.

"Sajnos el kell fogadnunk a tényt, hogy csak két és félszeres Európa-bajnoknak hívhatjuk Kiss Norbertet" – mondta a szakíró.

A jövő évre nézve jó előjel, hogy a promóter már jelezte közleményében, hogy nagy erőkkel dolgoznak már azon, hogy teljes értékű legyen a bajnokság 2021-ben. A vírushelyzet miatt azonban tökéletes megoldás majd csak akkor képzelhető el, ha lesz már hatékony vakcina.

"Kiss Norbi úgy foghatja fel, hogy ez egy jó tesztév volt, összeért a technika és a versenyző" – mondta Vámosi Péter, és hozzátette, a mostani időszakot arra használhatja fel a csapat, hogy még javítson a kamionon és az összeszokottságon.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás