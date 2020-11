Karanténellenes pártvezérként tér vissza a brit politika fenegyereke

Reform UK, azaz Reform Egyesült Királyság – ezt a névváltoztatást kérte a brit politika fenegyereke, Nigel Farage a Brit Választási Bizottságtól; a korábban az Egyesült Királyság Függetlenségi pártja élén a brexitnépszavazást kikényszerítő, majd a Brexit Párt élén az unióval való kemény szakításért kampányoló egykori bankár nem adja fel. Új célja az, hogy szembeszálljon a brit politikai elittel – benne az elveivel részben szimpatizáló Konzervatív Párttal.

A közvélemény számára leginkább világosan megfogalmazott irányvonala az, hogy

a karanténok miatt elégedetlen és azok ellen tiltakozó polgárokat összefogó párttá alakítja politikai csoportját.

A csütörtöktől Anglia-szerte érvényben lévő új karantén különösen nagy felzúdulást váltott ki az észak-angliai körzetekben, ahol a helyi vezetők szerint a londoni központi kormányt nem érdekli a munkahelyek elvesztése és a koronavírus-járvány letörését célzó, szigorral járó gazdasági csapás.

Sok régióban, például Liverpoolban az ellenzéki Munkáspárt irányít, de ezek a körzetek szavaztak nagy arányban a brexitre is, azért, mert úgy érezték, hogy a korábbi megszorításokkal elárulták őket a konzervatív kormányok. Nigel Farage most ezeket az érzéseket kihasználva próbálja ismét magához csalogatni a Munkáspárt és a Konzervatív Párt ottani szavazóit.

„Létezik politikai választás a karanténnal kapcsolatban, és még nem tudjuk megvalósul-e a valódi brexit... ezen kívül az egész kormányzati rendszer béna, átfogó reformra van szükség”

– írta Farage a Twitteren barátja, Donald Trump amerikai elnök kedvenc platformján, akinek választási győzelmére 10 ezer fonttal fogadott is.

Egy videóban pedig, amelyet Trump egyik washingtoni szállodájában vett fel, arról beszélt, hogy elege van már a karanténból.

Nagyobb a füstje, mint a lángja

Annak ellenére, hogy Farage befolyásos hang a brit médiában, sőt még saját rádióműsora is volt, a pártvezér hét alkalommal próbálkozott sikertelenül azzal, hogy bejusson a parlamentbe.

Brexit Pártja a tavalyi választáson például 275 mandátumért szállt ringbe, de csak a szavazatok 2 százalékát gyűjtötte be.

A brit választási rendszer ráadásul a „győztes mindent visz” elvére épül, azaz csak egyéni választókörzetek vannak és azokat kell megnyerni, ha valaki képviselő akar lenni, legyen az pártvezér vagy második vonalbeli politikus.

Nigel Farage rádiós karrierje egyébként nemrég véget ért, amikor az LBC rádió műsorában a tálibokhoz hasonlította a Fekete Életek Számítanak (BLM) mozgalmat.

A pártvezér arról is beszélt, hogy átnevezendő új pártja klubszerűen összezáró érdekcsoportok ellen is fellép. Így szembeszáll a parlamenti felsőházzal, a Lordok Házával, mert szerinte ott a miniszterelnök barátai ülnek. Emellett a jobboldalon elfogultsággal vádolt és gyakran témaválasztásában és hozzáállásában túlzott politikai korrektséggel vádolt BBC-t is meg akarja reformálni.

