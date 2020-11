Karanténban a szlovák kormányfő, miközben az ország a második nagy tesztelésre készül

A koronavírustesztelés második fordulója után szigorodnak a határellenőrzések, de a rendőrök már ma 40 határátkelőhelyen tartanak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Közben karanténba került Igor Matovič miniszterelnök és Jaroslav Naď védelmi miniszter is, mert mindketten fertőzött személlyel kerültek kapcsolatba.

Előreláthatólag 2993 csoport végzi a tesztelést és körülbelül 3000 mintavételi pontot állítanak fel összesen ezen a hétvégén, a tesztelés második körében – tájékoztatott Jaroslav Naď védelmi miniszter. A tárcavezető kijelentette, a szervezők

arra törekszenek, hogy minél több olyan csoport végezze a munkát, amely az előző hétvégén is tesztelt.

A szűrést ezúttal már csak azokban a járásokban végzik el, amelyekben a múlt hétvégén 0,7 százalék feletti volt a fertőzöttségi mutató. Az általános szűrést lebonyolító biztonsági szolgálatok tagjait, az állami alkalmazottakat vagy a közérdekű munkát végző személyeket, az egészségügyi dolgozókat és a hadsereg tagjait már csütörtökön és pénteken letesztelik.

Az országban a november 9-ig érvényben lévő kijárási korlátozást is meghosszabbították, ami azt jelenti, hogy november 14-ig lesz érvényben. A korlátozás nem vonatkozik azokra a személyekre, akik negatív PCR- vagy antigénteszt-eredményt tudnak felmutatni. Az ilyen tanúsítvány felmutatása nélkül szinte lehetetlen bármit is elintézni. Negatív teszt nélkül csak a legszükségesebb dolgok elintézése céljából, például a legközelebbi élelmiszerboltba, gyógyszertárba, drogériába, benzinkútra lehet elmenni. A kivétel érvényes akkor is, ha valakinek orvoshoz kell mennie, vagy közeli rokont, ismerőst kell orvoshoz kísérnie.

A koronavírus-tesztelés második fordulója után szigorítani fogják a határellenőrzéseket.

Roman Mikulec belügyminiszter szerint felmerült az a lehetőség is, hogy egyes határátkelőket csak az antigén tesztekkel való tesztelésre fognak fenntartani, más átkelőket pedig azok vehetnek majd igénybe, akik PCR-tesztnek vetették alá magukat. Mindez attól is függ, hogy hány egészségügyi dolgozót tudnak majd bevetni.

A rendőrség úgy tájékoztatott, hogy már csütörtökön 40 határátkelőhelyen tartanak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Az akció célja, hogy ellenőrizzék a járványügyi intézkedések betartását, így a szájmaszk viselését, illetve hogy eleget tesznek-e a külföldről érkezők a karanténkötelezettségnek. Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, ilyen véletlenszerű ellenőrzésre lehet számítani vasárnapig, valamint az elkövetkező időszakban.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök üdvözölte azt a tényt, hogy a tesztelés második fordulójára csak a leginkább megfertőzött járásokban kerül sor. Čaputová támogatja a szűrések bevezetését a határokon is. „A Covid-görbe Szlovákiában már nem annyira meredek. Bizonyára annak köszönhetően, hogy egyrészt folyamatban vannak a tesztelések, de a különféle korlátozásoknak is, melyek csökkentik a mozgási lehetőségeket. Ez már nézetem szerint meghozta az eredményét” – mondta az államfő.

Szerdán este Igor Matovič kormányfő a Facebookon bejelentette, hogy karanténba vonult, mert kapcsolatba került egy koronavírussal megfertőzött személlyel. „A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak” – posztolta a miniszterelnök.

QUARANTINE Nuž ... pravidlá musia platiť pre každého rovnako ... keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným ...... Közzétette: Igor Matovic – 2020. november 4., szerda

Csütörtökön reggel pedig Jaroslav Naď védelmi miniszter is házi karanténba vonult, aki ugyancsak érintkezett pozitív személlyel. A tervezett hétvégi teszteléssel kapcsolatban sajtóközlemények formájában, illetve a közösségi oldalakon keresztül fog kommunikálni.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet