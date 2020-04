Gulyás Gergely: Maruzsa Zoltán felhatalmazást kapott az érettségi elhalasztására

A köznevelésért felelős államtitkárnak megvolt a felhatalmazása a május 4-i héten tartandó érettségi elhalasztására, de Maruzsa Zoltán szerint minden feltétel adott a jövő heti biztonságos vizsgatételhez - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

"Megvolt a lehetősége arra, hogy egy vagy két héttel halasszon,

de szerintem helyes döntést hozott" - kommentálta az oktatási terület irányítójának végső döntését a tárcavezető.

A biztosított keretek között szerinte az írásbelire korlátozott vizsgázások sorozata lebonyolítható, a háromezret sem éri el azok száma, akiknek gyakorlati vagy szóbeli vizsgát kell tenniük - tette hozzá.

A halasztás azért sem volt szerinte igazságos alternatívája az érettségi lebonyolításának, mert a felőoktatásba való bejutás is a vizsgázáshoz kötött.

Az EU feladatai

Az Arénában Gulyás Gergely gazdasági, költségvetési kérdésekről is beszélt.

Szerinte

Magyarországon nem kell olyan problémákra, gazdasági összeomlásra felkészülni, mint ami néhány déli államban előfordulhat,

a járvány "akár halálos csapást is jelenthet" ott egyes gazdaságokra, amelyek mondjuk erősebben kitettek most teljesen leállt ágazatok teljesítményének.

Az pedig szerinte sürgető feladat lesz az Európai Unió előtt a járvány elvonulása után, hogy elfogadják a következő 7 évre szóló uniós költségvetést, ami a következő tíz évre meghatározza az EU gazdálkodási kereteit.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Unió teljes közösségének kellhet-e kimenteni a déli válságzóna államait, azt mondta, Görögországot az eurózóna tagállamainak kellett megmenteni, mivel úgy döntöttek, hogy nem vetik ki a közös pénzt használók köréből, a mostani helyzet viszont több összetevőjében is más: Spanyolországban és Olaszországban is a görög lakosság többszöröse lakik, és nem is látszanak a segítségnyújtás keretei, noha az eurókötvény déli kezdeményezése mögött "döntően ez húzódik meg" - mondta Gulyás Gergely.

