A korlátozó intézkedések lazításának szempontjairól beszélt Gulyás Gergely

Az ismert koronavírus-fertőzöttek majdnem kétharmada Budapesten és Pest megyében van, amit a korlátozó intézkedések tervezett lazításánál is figyelembe kell venni - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Arra a kérdésre, hogy mi indokolja a lazító szakasz életbe léptetését, a gazdaság állapota, az emberek tűrőképességének természetes fogyása avagy a járványmatematika, Gulyás Gergely azt mondta, hogy a három tényező mindegyike.

"Nem véletlen, hogy Európa valamennyi országa exit stratégiákat dolgoz ki, menetrendeket hoz nyilvánosságra, amelyeket azért óvatosan kell kezelni, mert nem biztos, hogy az intézkedések azonnal életbe is lépnek. Mi is úgy gondoljuk, hogy legfeljebb irányokat tudunk meghatározni vagy irányadó dátumokat, de közben is folyamatosan vizsgálni kell a helyzetet" - mondta Gulyás Gergely.

Szerinte

a magyar lakosság harmada olyan körülmények között él, hogy arra sincs lehetősége, hogy a kertbe kimenjen,

ilyen körülmények között pedig a bezártság rendkívüli próbatétel.

"A szülőknek is nagyon nagy teher, hogy a gyermek otthon, számítógép előtt tanul, és bár nem az első ilyenkor a gazdaság, de fontos, hogy a szűk egy évben íródó magyar gazdasági sikertörténet ne vesszen el" - folytatta.

Ahol tehát

"az emberi élet és az egészség veszélyeztetése nélkül" újra lehet indítani a gazdaságot,

ott ezt a kormány meg fogja tenni.

A koronavírus terjedésében komoly területi eltérések vannak az országban, erre reagálva Gulyás Gergely így fogalmazott: erre a kormánydöntés meghozatalakor figyelemmel kell lenni.

Szerdán kormányülés következik, csütörtökön pedig Gulyás Gergely a kormányinfón számol be a döntésekről.

