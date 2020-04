Halál és gyász a járvány idején: mit mond a tanácsadó?

Több olyan megkeresést is kaptam, amiben olyan idősek meggyőzéséhez kértek tanácsot, akik az otthonmaradás elleni érvként azt hozták fel, hogy ha már túlélték a világháborút, akkor nem egy vírustól fog megijedni. Az a probléma, hogy a vírus egy láthatatlan ellenség mindenki, de főleg az idősebb korosztály számára, és ezt volt nehéz megértetni - mondta az InfoRádiónak Látó Judit mentálhigiénés szakember, gyász- és veszteségfeldolgozási tanácsadó, a Lelkitámasz.hu vezetője. Szerinte az a legfontosabb minden ilyen esetben, hogy próbálják meg türelmesen meghallgatni a nagyszülőket, idősebb hozzátartozókat. Kérdezzék meg, hogy mit ért az eseményekből, milyen hírek jutottak el hozzá, mi az, amit ő nem ért, milyen kérdése van hozzánk.

"Itt az ideje azoknak a párbeszédeknek, amikre eddig nem volt lehetőség"

- hangsúlyozta a szakember. Elismeri persze, hogy az, hogy nem lehet személyesen találkozni a szülőkkel, nagyszülőkkel megnehezíti a helyzetet, mivel ez, és az érintés, az ölelés hiányzik a legjobban az embereknek. Épp ezért szerinte a telefonbeszélgetés nagyon is jó eszköz, és akár naponta többször is beszélhetnek, sőt az is fontos, hogy megbeszéljék, mikor telefonálnak legközelebb, mert akkor van mit várnia, van mire készülnie az idős hozzátartozónak.

"A beszélgetés, a kommunikáció, a folyamatos jelenlét egymás életében az nagyon fontos"

- tette hozzá Látó Judit.

Megemlítette azt is, hogy szerinte sokkal nehezebb elviselni, ha valaki most a járvány idején veszti el idős hozzátartozóját, különösen akkor, ha még a kórházban sem látogathatták meg őket az utolsó órákban. "Már az is különleges helyzet - a járványtól függetlenül is -, hogy kórházban ápolják a hozzátartozónkat és nem látogathatjuk meg, nem foghatjuk meg a kezét, ez mindenképpen több tekintetben is veszteség" - mondta a szakember. Szerinte, ha valaki most épp ilyen helyzetben van, a legfontosabb, hogy keressen meg egy gyásztanácsadó, segítő szakembert, mert szükség van arra, hogy ezt a nehéz helyzetet, ezt a gyászt, ezt a veszteséget egy szakember segítségével tudja átvészelni.

