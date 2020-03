Májustól vakáció, augusztustól új tanév - a Pedagógus Kar ötlete

Pontos napirendet és a tananyag mérséklését javasolja a Nemzeti Pedagógus Kar a digitális távoktatásban. Horváth Péter, a szervezet elnöke az InfoRádióban elmondta, türelem és rugalmasság kell a tanároktól a jelenlegi helyzetben, kölcsönösen pedig a bizalom nagyon fontos.

"Az átállás nem könnyű senki számára sem. Továbbra is azt kérjük minden szereplőtől, legyen szülő, diák vagy tanár, méltósággal, higgadtsággal, mértéktartással, méltányossággal próbáljuk kezelni a helyzetet, bízzunk egymásban" - szorgalmazta Horváth Péter.

Az InfoRádió úgy értesült, akár több száz olyan iskola is lehet, ahol a rendszer átállítása nem sikerült, de ezeket az értesüléseket Horváth Péter kétkedve fogadja.

"Nem kaptunk egyetlen vezetőtől, tankerülettől sem ilyen jelzést. Lehet, hogy a csoportszervezésnél egy-egy pedagógusnak gondja akadt, de komplett iskolák esetében én ezt nem gondolom" - mondta Horváth Péter, aki szerint széles skálán mozog, hogy milyen eszközökkel próbálják elérni a diákokat.

A Nemzeti Pedagógus Kar közzétette ajánlásait, ezek közül a legfontosabb, hogy legyen napirend, vagyis hogy

egyértelmű legyen, mikor érkeznek a feladatok a diákokhoz, és azok megoldását mikorra várják.

"Életkor szerint is más lehet a helyzet, hisz egy kisiskolásnál sokkal nehezebb helyzetben van a szülő is, míg egy nagyobb diáknál már heti feladatkiosztásról is szó lehet. De a korlátokat, hogy ne kelljen mindenkinek minden felületet napi 24 órán át figyelni, ezt rendkívül fontosnak tartjuk" - hívta fle a figyelmet Horváth Péter.

A tananyag mennyisége természetszerűleg most csökken, át kell gondolni, hogy mik a legfontosabbak és mit lehet számonkérni, mi lesz az érettségizőkkel,

mi lesz a tanítás-tanulás-kikérdezés hármasával.

Úgy látja, a fennálló helyzetben a tanév meghosszabbítása egy "távoli dolog", a maga részéről elképzelhetőnek tartja, hogy májusban kezdődik majd a nyári szünet, és augusztusban az új tanév.

Nyitókép: MTI/Komka Péter