Koronavírus – így segít az Oktatási Hivatal a veszélyhelyzetben

Sajnálatos módon nem mindenkihez jutnak el az országban a digitális eszközök és megoldások, illetve a pedagógusok részéről sem szeretnék, ha kényszernek érezzék, hogy néhány nap leforgása alatt a legkorszerűbb megoldásokat muszáj alkalmazniuk – fogalmazott az InfoRádiónak Gloviczki Zoltán elnök, aki szerint azonban, ha valakinek ehhez van affinitása, vagy szeretné kihasználni a lehetőségeket, azok számára részben az Oktatási Hivatal internetes oldalán gyűjtik felajánlásból, szakértői szűréssel azokat a digitális módszereket és tananyagokat, amelyeket érdemes lehet használni. Ezek napokon belül tematikusan,

évfolyamonként és tantárgyanként is elérhetők lesznek, ezzel segítendő a tanárok munkáját.

Ugyancsak meg fog jelenni az Oktatási Hivatal oldalán egy olyan lista, amely – önkéntes alapon – olyan szakértőket, pedagógusokat és szaktanácsadókat sorol fel, akik bárki számára rendelkezésre állnak. Valamint továbbra is működnek, a személyes kontaktusokat lezárva, az úgynevezett Pedagógiai oktatási központok, amelyek két megyénként szakmai szolgáltatásokat nyújtanak „békeidőben” is, és pedagógiai módszertani kérdésekben állnak rendelkezésre – hívta föl a figyelmet a szakember, akinek a tájékoztatása szerint nagy is az érdeklődés az Oktatási Hivatal internetes felületén, mind az intézmények, mind a pedagógusok, de még civilszervezetek részéről is.

Mindezek mellett úgy látják – jegyezte meg Gloviczki Zoltán –, „nagyon nagy az izgalom” – pozitív értelemben is – az intézményrendszerben, és miután úgy tűnik, hogy minden létesítménynél van néhány amúgy is komolyan felkészült kolléga erre a helyzetre, talán most lehetőségük is nyílik olyan módszereket élesében alkalmazniuk, amelyek ezt a lehetőséget/kényszert „várták”.

A hivatal elnöke arra is kitért, hogy bár az oktatási kormányzat óriási mennyiségű eszközt osztott ki, helyezett el az iskolákban és a diákoknál, az viszont jelenleg egy nehezen megszervezhető, átgondolhatatlan logisztikai feladvány lenne az Oktatási Hivatal számára, hogy egyesével detektálja azokat a gyerekeket és családokat, ahol épp nincs elegendő laptop, de nem is gondolja, hogy ez lenne a mostani helyzetben a megoldás. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy nagyon

nagy tempóban szervezik, hogy a magyar televízió egyik csatornája oktatási segédanyagokat, gyerekeknek szóló tájékoztató, ismeretterjesztő, vagy konkrétan oktatási műsorokat sugározzanak,

vagyis igyekeznek megszervezni, hogy évfolyamonként és tantárgyanként lehessen használni a televízióadást arra, hogy tudásanyagot közvetítsenek. De lehet a teljesen hagyományos módszereket is használni, tehát meg lehet üzenni a gyerekeknek, hogy mit próbáljon meg elolvasni, elsajátítani – tette hozzá.

„Bárki fordulhat hozzánk, nem állunk ellen” – válaszolta végül a szakember arra vonatkozóan, ha a szülők részéről érkezne megkeresés az Oktatási Hivatalhoz, vagy annak bármely szervezetéhez.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás