Maruzsa Zoltán: új világ kezdődött a köznevelésben

Pár nap kell az iskolákban a digitális munkarendre való átálláshoz, de utána látni fogjuk, milyen színes oktatási gyakorlat alakul majd ki ezen a téren - mondta a köznevelési államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Számos oktatási anyag már most is a pedagógusok rendelkezésére áll.

Az Oktatási Hivatal oldalán közzétették a módszertani ajánlást, hogy mely online felületek használatát javasoljuk. Szép számmal vannak ilyen, kormányzati vagy magánfejlesztésű, az online oktatásban használható felületek - jegyezte meg. Hozzátette, hogy példás összefogás alakult ki a hétvégén, rengeteg tartalmat tudtak kiajánlani az intézményeknek.

A hétvégén megnyitott rendszerek ingyenesen használhatók a világ bármely részéről. Egyeztettek a határon túli pedagógusszövetségekkel, és a figyelmükbe ajánlották ezeket a felületeket.

Az államtitkár a pedagógusok fizetésével kapcsolatos kérdésre az MTI szerint leszögezte: folyik tovább a munka az iskolákban,

"ennek megfelelően a fizetés mindenkinek jár és garantált."

"A digitális munkarendre átállás nem fog egy hétvége alatt megvalósulni, egyelőre az igazgatási kereteket tudtuk megteremteni az útmutatóval és az intézményvezetőknek szóló iránymutatással. Pár nap múlva fogjuk látni, micsoda színes oktatási gyakorlat alakul ki ezen a téren" - tette hozzá az államtitkár.

A politikus szerint ha előre látható lenne, hogy ez mindössze egy pár napos leállás, akkor kézenfekvő megoldás lehetett volna a tavaszi szünet előrehozott elrendelése is. Mivel azonban

elhúzódó járvánnyal kell számolni, ezért a felelős döntés az volt, hogy a munkának, a felkészülésnek folytatódnia kell.

Nem a félév érvényessége vagy nem érvényessége a szempont, hanem a gyerek érdeke, az pedig az, hogy az életkorának megfelelően tanuljon, ne menjenek veszendőbe egész hónapok - közölte az államtitkár.

"Egy új, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése az leképezi a valóságot, hiszen a pedagógusok továbbra is tanítanak, a gyerekek pedig részt vesznek az oktatásban. S ez is az elvárás az egész társadalom felé, hogy megváltozott körülmények között, a veszélyhelyzetre reagálva,a vírus okozta fertőzésveszélyt minimalizálva tegyünk a dolgunkat, mindenki a maga teljesítményét, a maga lehetőségeit tegye hozzá a közös védekezéshez" - tette hozzá az államtitkár.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy

hétfőn és kedden "monitorozzák" a hétvégén átállított rendszert, például figyelik, hány gyerek maradt otthon és mennyi felügyeletéről kell az iskolákban gondoskodni, milyen az egyes oldalak látogatottsága.

Ahol "döccenőt látnak", beavatkoznak. Emellett tervezik frissíteni a módszertani útmutatót is.

A köznevelésért felelős államtitkár az oktatási rendszer kimeneti pontjairól is beszélt, vagyis az általános iskolából a középiskolába jelentkező diákokról, az érettségizők helyzetéről. Tájékoztatása szerint az általános iskolát lezáró, a középiskolákba szóló felvételiken túl vagyunk, januárban megvolt az írásbeli, a legtöbb intézményben a szóbeli meghallgatásokon is túl vannak, vagyis a középiskolába való átmenet rendezve van.

"Az érettségire a későbbiekben fogunk visszatérni, az május elején van, még csaknem kettő hónap van addig. Egyelőre teljesen felesleges ezen pánikolni, hiszen az érettségi szabályozott keretek között, azt gondolom, hogy jelenleg is lebonyolítható.

Meglátjuk, hogy hol állunk előtte 2-3 héttel, ha szükséges, akkor módosítani fogunk ennek az ügyein.

Jelenleg ez még egy nyitott könyv, a kellő higgadtság megőrzése fontos" - tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy fontos a gyermekmegőrzés biztosítása iskolában és óvodában egyaránt, a társadalom munkaképességének biztosítása érdekében. Bár tényleg az a javaslat, hogy a legtöbb gyermeket otthoni körülmények között, szomszédokkal, családon belül - a nagyszülők kivételével - oldják meg a felügyeletet, de ahol ez nem kivitelezhető a szülők munkavégzése miatt, ott lehetőség lesz a felügyeletre.

"Elviekben nem lehet ma olyan szülő, akinek a gyerekét ne várná ma valahol gyermekfelügyelet az adott településen"

- tette hozzá.

Maruzsa Zoltán arról is beszélt, hogy az óvodákban nincs szükség olyan jellegű átállásra, mint az iskolákban, és bár az óvodának fontos szerepe van az iskolára való felkészítésben, mégsem olyan jellegű intenzív, napi oktatási feladatot lát el, mint az iskola. Az államtitkár megjegyezte, az óvodák fenntartása alapvetően önkormányzati feladat, ezért volt kézenfekvő, hogy bezárásukkal kapcsolatban helyi döntések szülessenek.

A pedagógusok szerint

Rengeteg digitális tananyag, digitális tankönyvek áll a tanárok rendelkezésére, azonban az intézményeknek még egységesíteni kell a rendszert, eldönteni, hogy milyen felületen, milyen anyagokat használnak és erre idő kell - mondta az InfoRádiónak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás. Ezért

a szakszervezet azt javasolja, hogy tanítás nélküli munkanapok legyenek az első napok.

A pedagógusok ugyan bemennek dolgozni, azonban Szűcs szerint a távoktatás annyira nincs összehangolva az országban, hogy az első napokban úgy gondolják erre kellene fordítani az energiákat, majd pedig a jövő héten indulhatna a valódi online oktatás. Ez utóbbinak nemcsak technikai feltételei vannak - és biztosak benne, hogy nincs meg minden családban ehhez az összes feltétel -, de

arra is gondolni kell, hogy az államnak az egyik szülő otthonlétét feltétlenül biztosítani kellene.

Akár úgy, hogy módosít jogszabályokat, törvényeket, átvállalja a társadalombiztosítási költségeket, finanszírozza az otthonlétét, mert anélkül nem feltétlen lesz meg a távoktatás személyi feltétele.

A PDSZ elnöke szerint önmagában nem feltétlenül lesz alkalmas a KRÉTA-rendszer arra, hogy megvalósítható legyen a teljes oktatás digitális térbe terelése. Az osztályozást meg lehet vele oldani, ahogy a tananyag kiosztást is, de nagyobb munkafolyamatokhoz más platform kell. Eleve ki kell választani, hogy melyik platform erre a legalkalmasabb, ezért ma mindenképp be kell menjenek a munkahelyükre azok a kollégák, akik értenek ehhez a háttérhez, és meg tudják szervezni, és rövid idő alatt ki tudnak dolgozni egy stratégiát az adott intézményre szabva - tette hozzá Szűcs Tamás.

A rendszergazdák elképesztő munkát végeznek a garantált bérminimumért, ez nagyon sok túlmunkával fog nekik járni, ráadásul nagyon komoly rendszergazda és szakemberhiány van ezen a területen is - mondta az elnök. Hozzátette, hogy az a szerencse, hogy lassan már minden intézményben vannak olyan pedagógusok emiatt, akik akár rendszergazdai feladatokat is el tudnak látni. Vannak azonban olyan kisebb vidéki intézmények, ahol lehet, hogy nincs is olyan ember, aki erre alkalmas.

Az oktatásirányításnak ezt a személyi feltételt is erőn és áron felül biztosítania kell

- hangsúlyozta az elnök.

A rendelkezésre álló tananyagmennyiség elegendő, a hivatalos tankönyvek egy részének is megvan a digitális verziója, inkább az a probléma, hogy nem készült még egy generális, összehangolt rendszer a használatra az elnök szerint.

"Itt részben az intézményeknek kell nagyon sürgősen kiválasztania a tartalmakat, amelyekkel ők a legtettrekészebbek tudnak lenni"- tette hozzá Szűcs.

Szerinte ha beáll a közszolgálati média beáll a közoktatás szolgálatába, akkor arra alkalmas kell legyen ez a közszolgálati felület, hogy a koordinációját minél inkább elősegítse az online és egyéb távoktatási formáknak.

Egyelőre még azt sem mérte fel a rendszer, hogy hány olyan diák van, aki digitális eszköz, vagy internet híján egyelőre nem tud részt venni a távoktatásban

- mondta Szűcs Tamás. Szerinte a fenntartónak és önkormányzatoknak kellene közös protokoll kidolgozásával megszerveznie azt, hogy ezek a gyerekek hozzá tudjanak férni a tudáshoz. Össze kellene kapcsolni a szociális ellátással, a gyermekétkeztetéssel is.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt