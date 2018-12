Talajvíz hordja szét a rákkeltő mérget a XVIII. kerületiek alatt

Több helyi lakó kereste a Greenpeace-t az ügyben, hogy milyen a kútjának vízminősége, ezért döntött úgy a szervezet, hogy vizsgálatokba kezd a XVIII. kerületi Pestszentimrén. Talajvízszennyezést kerestek, illetve azt vizsgálták, az esetleges szennyezések mennyire lehetnek hatással a helyi kutak vizére.

"Egy 2016-os hatósági vizsgálat azt mutatta, hogy jelentős szennyezős van már a területen kívül is, ezért a Greenpeace idén októberben három kút vizét vizsgálta, ebből két kút közvetlenül a Cséry-telep melletti utcákban volt, és egy távolabbi pontot is vizsgáltunk, hogy megnézzük, hogyan távolodik el a szennyeződés a területről, a gócponttól.

Sajnos a félelmeink beigazolódtak, azok a szennyezőanyagok, amelyeket a korábbi vizsgálatok kimutattak a talajvízben, abszolút jelen vannak a kutakban is"

- írta le a helyzetet Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag szakértője, aki szerint a szennyeződések többszörösen meghaladják a megengedett határértékeket.

A veszedelmes Cséry-telep A Cséry-telep 2007-ig hulladéklerakókéént, majd szippantóskocsik lerakójaként működött. Évitezedeken át ide érkezett a főváros közterületi és kommunális hulladéka. Ezen kívül több ezer tonna olajos iszapot is elástak, vagy a talajba ásott gödrökbe öntöttek. 2007 után engedély nélkül folytatták ezt a tevékenységet ott, a nehézfémeket tartalmazó iszapot 2013-ig közvetlenül a földbe engedték. 2013-ban bezárták a telepet, egy évvel később újranyitották, napi 60-70 szippantóskocsit engedtek itt le. 2015-ben a kárfelmérésre írtak ki pályázatot, kiderült, 3 millió tonna kommunális és veszélyes hulladék van a területen.

A legnagyobb mennyiségben bórt találtak, ami bár nem igazán mérgező, de ebből 7-szerese volt a megengedettnek. Aggasztóbb ugyanakkor, hogy

egy kútban határérték fölött találtak nikkelt, egyben pedig a határ környéki mennyiségben; a legtöbb nikkelvegyület márpedig rákkeltő.

A helyi kutak szennyezettségéről sokat elárulhat, hogy már egy 2013-as lakossági fórumon figyelmeztettek: csak a füvet és a dísznövényeket locsolják onnan. Épp ekkor robbant ki a botrány a Cséry-telepen, ahol súlyosan mérgező olajiszapot, olajos hulladékokat helyeztek el a puszta földön.

"Nem gondolom, hogy egy-egy újságcikk elégséges tájékoztatás lenne a helyieknek, mindenkinek célirányosan el kell mondani a helyzetet" - figyelmeztetett Simon Gergely, aki szerint a folyamatos vizsgálatok kimutatják,

a talajvíz akár már egy 10-11 ezer ember által érintett területre is kiterjedhet ma.

A Greenpeace szerint most a főváros vezetéséhez fordul az azonnali kármentesítésért, arra szeretnék ösztönözni a döntéshozókat, hogy teremtsék meg a feltételeit akár egy több tízmilliárdos kármentesítésnek is, de akár állami segítségre is szükség lehet. Késlekedni azonban nem lehet, mert a szennyeződés terjed, ezáltal pedig egyre nehezebb és költségesebb lesz a kármentesítés.

A kormányhivatal és a főváros malmai lassan őrölnek Az InfoRádió megkereste az illetékes Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint a területtulajdonos Fővárosi Önkormányzatot is. Egyik hivatal sem biztosított nyilatkozót, de közleményt megfogalmaztak. A kormányhivatal azt írta, a helyi lakosságot az ügyről a környezetvédelmi hatóság részéről hirdetményi úton tájékoztatták, de hogy hány alkalommal, milyen fórumon, az nem derült ki. Ígérik ugyanakkor, hogy a talajvizet meg fogják tisztítani, a szennyeződést pedig elszigetelik. A kármentést követően rekultivációt is terveznek. Hogy ki, mikorra és mennyi pénzből végzi el a munkát, arról sem tudni semmit.



A főváros azt írta, a tényleges kármentesítésig el kell végezni a monitoringtevékenységet, erre 2018-ra az FKF-fel szerződése van Budapestnek. Kármentesítés tehát egyelőre nincs, a szennyeződés terjedését azonban figyelik, és "a szennyezőanyag-utánpótlás megszüntetése megtörtént". A kármentesítést 2016-os árakon számolva 27 milliárd forintra becsülik, a pénz azonban nincs meg rá.

Nyitókép: Pixabay