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Nyitókép: Pixabay

Aki nem nyomja eléggé, fizethet: új szabály készül az autópályákon

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Száz kilométeres sebességminimumot vezetnének be egyes olasz autópályák belső sávjaiban.

Legalább 100 kilométer per órás sebességgel kellene haladni egyes olasz autópályák legbelső sávjában az új közlekedési szabályozás tervezete szerint. Az előírás csak az irányonként legalább háromsávos szakaszokra vonatkozna, megszegőit legfeljebb 160 eurós bírsággal sújthatnák – számolt be a 20min.ch.

Mint olvasható, a szabály alól kivételt jelentene, ha a sűrű köd, a heves esőzés, egy baleset vagy útfelújítás miatt a forgalmi körülmények lassabb haladást indokolnak. A tervezetet jelenleg a parlament tárgyalja, az új előírás még nem lépett hatályba.

A fentiek kapcsán a Vezess.hu megjegyzi, hogy hasonló korlátozás már létezik Abu-Dzabiban: 2023-ban a Mohammed bin Rashidról elnevezett, 62 kilométeres útszakasz két belső sávjában 120 kilométer per órás minimumsebességet vezettek be. Az ennél lassabban közlekedőket mintegy 37 ezer forintos bírsággal sújtják.

A külső sávokban kisebb sebességgel is lehet haladni, a teherautók számára pedig külön sávot jelöltek ki, ahol legfeljebb 80 kilométer per órás tempó engedélyezett.

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