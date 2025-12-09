Súlyos árat követelt a bámészkodás az M4-en – videó

„Ismét a FOMO jelenség (fear of missing out = a kimaradástól való félelem) és a katasztrófaturizmus kombinációja miatt történt ráfutásos baleset” – írja Facebook-bejegyzésében az MKIF Zrt.

Az M4 főváros felé vezető oldalán történt egy baleset, melyhez félpályás zárás mellett mentőhelikopter is érkezett. Az országhatár felé vezető oldalon zavartalanul haladt a közlekedés egészen addig, amíg egy sofőr a baleset mellé érve, minden valós ok nélkül hirtelen szinte állóra nem fékezte az autóját.

A mögötte jövő is lelassított, de hiába a napsütéses idő és a kiváló látási viszonyok, egy harmadik autó, melynek sofőrje valószínűleg vagy telefonozott, vagy ő is a balesetet figyelte, szinte fékezés nélkül belerohant az előtte lévő két autóba.

A vállalat a mellékelt videóhoz fűzött posztban leszögezi: sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy egy ilyen bámészkodás miatti lassítással balesetveszélyt okoznak. A forgalom helyett a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják, akadályozzák a forgalmat. Bármikor előfordulhat, hogy a bámészkodó előtt haladónak lesz műszaki hibája vagy fékeznie kell valamiért, a figyelem és a megfelelő követési távolság hiányában viszont esély sincs a baleset elkerülésére, vagy a bámészkodó mögött érkező nem tudja megfelelően lekövetni az eseményeket és már ott is az újabb baleset, akár csak a bemutatott esetnél.

Ne videózzunk, ne bámészkodjunk, egyrészt mert balesetveszélyes, másrészt kegyeleti, erkölcsi okokból is aggályos – szögezi le az MKIF Zrt.