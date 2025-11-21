Nem mindennapi mutatvány: puszta kézzel emelte vissza az árokba csúszott terepjárót az útra

Valószínűleg tele volt adrenalinnal az a férfi, aki egy, az internetet oda és vissza megjárt videón látható – írja a Vezess.hu.

Az árokba csúszott, minden bizonnyal olasz rendszámú Jeep látszólag nem sérült komolyabban, így elég lenne csak visszarakni az útra, hogy folytathassa útját. A videó főszereplője viszont nem szórakozott, hanem szó szerint vette a visszarakást, és össze is jön neki.

A mutatvány nem lehetett könnyű, ugyanis egy második generációs Jeep Compassról van szó, 1,4 tonnás saját tömeggel, ami sofőrrel és csomagokkal valószínűleg elérte a másfél tonnát.

Értelemszerűen az autó elejét emelő ember nem a teljes 1,5 tonnát emelte meg, azonban a frontmotoros szabadidő-autó tömege inkább előre koncentrálódik, így egy edzésnek is beillett az autóemelgetés – írja a szaklap.

Hozzáteszik, a mutatványra nem lett volna szükség, ha egy összkerékhajtású Jeep Compass csúszott volna árokba. A 2016 és 2025 között gyártott második generációs modellekből számos olyan példány készült, ami a hátsó tengelyen is hajt.

A videó az autós szakportálon tekinthető meg.