2025. november 13. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

A gyalogosok majdnem olyan veszélyesek, mint a szabálytalanul közlekedők?

Infostart

Kiderült, hogy a gyalogosok közel annyi balesetet okoznak, mint a szabálytalanul előzők: mindössze kilenc hónap alatt több mint négyszáz baleset történt gyalogoshiba miatt.

Újra nőtt az ittasan okozott balesetek száma, a tavaly rekord alacsony 7 százalékról újra 8 százalékra emelkedett, és több sérüléses balesetet okoztak a mikromobilitási eszközökkel (jellemzően e-rollerekkel) közlekedők (545), mint annyi baleset a meggondolatlanul megkezdett előzések (440) – írja a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

Emellett a gyalogosok hibájából 402 baleset történt, alig kevesebb mint a szabálytalan vagy elnézett előzések miatt. Az idei év első 9 hónapjában 398 személyi sérüléses közlekedési balesetet okoztak gyalogosok – teszi hozzá a szakportál.

De mégis hogyan okozhatnak gyalogosok balesetet?

  • Szabálytalanul kelnek át az úton: jellemzően piroson vagy tiltott helyen, takarásból. A gépjárművezetők nem látják őket, vagy ha látják, meg sem fordul a fejükben, hogy valaki a lámpa tiltó jelzése ellenére elindul a túloldalra.
  • Váratlanul (körültekintés nélkül) lépnek le az úttestre, vagy hirtelen futni kezdenek, remélve, hogy „még átérnek” a közeledő autó, busz vagy éppen kamion előtt, hiszen az „még messze van”.
  • Telefonjukkal babrálnak, hangos zenét hallgatnak fül- vagy fejhallgatóval, a külvilág számukra ilyenkor megszűnik létezni. Volt rá példa, hogy a csendesnek távolról sem nevezhető HÉV elé sétált egy fiatal zenehallgatás közben. A helyszínen életét vesztette.
  • A részben mesterségesen korlátozott látás is sok baleset oka. Amikor valaki a fejébe húzza a sapkáját, a kapucniját automatikusan beszűkíti a látóterét, kevesebbet lát a világból, mint amennyit a biztonságos haladáshoz kellene. És még abba a beszűkített térben sem figyel. Ha mindezt sötét ruhába teszi szürkület után, vagy akár csak egy borongós-esős napon, a helyzet még rosszabb lesz.

Az Egyesült Államokban az október a Gyalogos közlekedésbiztonság hónapja, ugyanis az évnek ebben az időszakában sorra követik egymást a gyalogosokra, és persze más közlekedőkre is különösen veszélyes változások: rövidülnek a nappalok, romlanak a látási viszonyok, esik az eső, vizes-csúszós az aszfalt, olykor már fagy is, hullanak a levelek, amiatt csúszóssá válnak az utak.

Gyalogosként az ember hajlamosabb körültekintés nélkül oldalra lépni, például hogy kikerüljön valamit, nem törődve azzal, hogy közben másoknak ütközhetünk, egy rolleres, kerékpáros elé léphetünk. Sokan még a laza nyári cipőt viselik, ami az ázott faleveleken úgy csúszhat, mintha jégre lépnénk.

A balesetmegelőzéssel foglalkozók szerint az év egyik legveszélyesebb időszaka előtt állunk, részben már benne is vagyunk. Ezért intenek mindenkit fokozott óvatosságra. Célszerű elővenni a láthatósági mellényt, vagy legalább egy-két fényvisszaverő szalagot, apró LED-lámpát erősíteni a ruhánkra, táskánkra, hogy ne csak az utolsó pillanatban vegyen minket észre a közeledő autós, motoros, kerékpáros, amikor már nem biztos, hogy ki tud kerülni – tanácsolják a szakértők.

