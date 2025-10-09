Ezt a tankolási trükköt mindenkinek ismernie kellene – videók

Sokan nem tudnak mit kezdeni a tanksapkával miután letekerték, és csak „szomorúan lifeg az autó oldalához ütődve” – írja a Vezess.hu. Mások viszont inkább a tetőre helyezik, mert már rég elszakadt a kis műanyag szalag, amivel rögzítve volt. Van azonban erre egy praktikus megoldás!

Egy rövid, ám annál tanulságosabb videó például érzékletesen mutatja be, hogy a tervezők minden eshetőségre gondoltak, és valószínűleg van valamilyen ehhez hasonló elhelyezési módszer a fedél hátulján:

Léteznek más megoldások is, például egyes tanksapkákon egy kis tüske van elhelyezve, amely egy, az ajtó belső oldalán elhelyezett lyukba illeszthető, így biztonságosan rögzíthető a kupak a tankolás idejére.

Számos új autónál pedig már nincs is hagyományos tanksapka: szimplán egy fémcsappantyú zárja a betöltőnyílást, amelybe csak akkor lehet beledugni a töltőpisztolyt, ha az autó nyitva van. Azonban bizonyos modelleknél előfordulnak mechanikus hibák, ami miatt igen nehezen lehet csak a töltőpisztolyt áttolni a csappantyún.