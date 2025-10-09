ARÉNA - PODCASTOK
29 July 2022, Bavaria, Rosenheim: A pump nozzle is stuck in the filler neck of a car at a gas station. Anyone who wants to save money at the gas station while on vacation abroad will have to part with old rituals this summer. After all, filling up on the other side of the border is no longer as profitable as it used to be, and in some cases has become a minus business. Photo: Uwe Lein/dpa (Photo by Uwe Lein/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images

Ezt a tankolási trükköt mindenkinek ismernie kellene – videók

Infostart

Nem kell valami eget rengetően nagy dologra gondolni, viszont könnyebbé teheti a tankolást ez a kis praktika, amit sok esetben a benzinkutasok sem ismernek.

Sokan nem tudnak mit kezdeni a tanksapkával miután letekerték, és csak „szomorúan lifeg az autó oldalához ütődve” – írja a Vezess.hu. Mások viszont inkább a tetőre helyezik, mert már rég elszakadt a kis műanyag szalag, amivel rögzítve volt. Van azonban erre egy praktikus megoldás!

Egy rövid, ám annál tanulságosabb videó például érzékletesen mutatja be, hogy a tervezők minden eshetőségre gondoltak, és valószínűleg van valamilyen ehhez hasonló elhelyezési módszer a fedél hátulján:

Léteznek más megoldások is, például egyes tanksapkákon egy kis tüske van elhelyezve, amely egy, az ajtó belső oldalán elhelyezett lyukba illeszthető, így biztonságosan rögzíthető a kupak a tankolás idejére.

Számos új autónál pedig már nincs is hagyományos tanksapka: szimplán egy fémcsappantyú zárja a betöltőnyílást, amelybe csak akkor lehet beledugni a töltőpisztolyt, ha az autó nyitva van. Azonban bizonyos modelleknél előfordulnak mechanikus hibák, ami miatt igen nehezen lehet csak a töltőpisztolyt áttolni a csappantyún.

közlekedés

vezetés

benzinkút

tankolás

trükk

praktika

