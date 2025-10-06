ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Nyitókép: Getty Images/ David Lees

Lejtőre kerültek az üzemanyagárak

Kedden folytatódik az árcsökkenés, mindkét típus esetében, de eltérő mértékben.

A Brent típusú olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 dollár/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől – írja a holtankoljak.hu.

A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár. Hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk:

  • 95-ös benzin: 584 forint/liter,
  • gázolaj: 589 forint/liter.

Legutóbb, szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.

