Ezek az autók minden szabálysértést megúsznak, de már nem sokáig

Egészen megdöbbentő esettel szembesültek a kaliforniai San Bruno rendőrei, amikor ittas és egyéb tudatmódosítók hatása alatt álló gépjárművezetőkre vadásztak múlt pénteken. A San Francisco agglomerációjához tartozó város rendőrei egy, a Caltrain vasútállomásnál szabálytalanul kanyarodó fehér Jaguar I-Pace-t szúrtak ki. Azonnal követni kezdték, félreállították, de tehetetlenek voltak a sofőrrel szemben – számolt be a történtekről a vezess.hu.

Azért nem tudtak igazoltatni, mert senki nem volt a kocsiban. Utóbb kiderült, hogy nem is vezette senki a Jaguart, ugyanis egy robottaxi-szolgáltató flottájába tartozott. A helyi rendőrkapitányság közösségi oldalán félig viccesen megjegyezte az esettel kapcsolatban, hogy

a bírságtömbben nincs rubrika robotokra, így nem is lehet személyt felelősségre vonni a történtek miatt.

Annyit tehettek, hogy jelezték a robottaxi-szolgáltató felé a szabálytalan manővert, a cég pedig ideális esetben odafigyel majd jobban a sebességhatárok betartására.

Egy San Franciscó-i napilap kiszámolta, hogy ha ki lehetne szabni bírságot robottaxi-szolgáltatóra, akkor az érintett cégnek működése kezdete óta csak a nagyvárosban 65 ezer dollárt (21,6 millió forintot) kellett volna kifizetnie önvezető autóinak a szabálysértései miatt.

A jogalkotók mindenesetre reagáltak az esetekre, és közölték, hogy 2026 júniusától Kaliforniában már a vezető nélküli, autonóm járműveket is megbírságolhatják majd a hatóságok, a büntetéseket pedig az üzembentartónak fogják küldeni.