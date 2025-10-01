ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.06
usd:
332.37
bux:
98871.6
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Ezek az autók minden szabálysértést megúsznak, de már nem sokáig

Infostart

Egy kaliforniai kisvárosban megállítottak a rendőrök egy szabálytalanul közlekedő robottaxit, de sofőr híján nem tudtak kit megbüntetni.

Egészen megdöbbentő esettel szembesültek a kaliforniai San Bruno rendőrei, amikor ittas és egyéb tudatmódosítók hatása alatt álló gépjárművezetőkre vadásztak múlt pénteken. A San Francisco agglomerációjához tartozó város rendőrei egy, a Caltrain vasútállomásnál szabálytalanul kanyarodó fehér Jaguar I-Pace-t szúrtak ki. Azonnal követni kezdték, félreállították, de tehetetlenek voltak a sofőrrel szemben – számolt be a történtekről a vezess.hu.

Azért nem tudtak igazoltatni, mert senki nem volt a kocsiban. Utóbb kiderült, hogy nem is vezette senki a Jaguart, ugyanis egy robottaxi-szolgáltató flottájába tartozott. A helyi rendőrkapitányság közösségi oldalán félig viccesen megjegyezte az esettel kapcsolatban, hogy

a bírságtömbben nincs rubrika robotokra, így nem is lehet személyt felelősségre vonni a történtek miatt.

Annyit tehettek, hogy jelezték a robottaxi-szolgáltató felé a szabálytalan manővert, a cég pedig ideális esetben odafigyel majd jobban a sebességhatárok betartására.

Egy San Franciscó-i napilap kiszámolta, hogy ha ki lehetne szabni bírságot robottaxi-szolgáltatóra, akkor az érintett cégnek működése kezdete óta csak a nagyvárosban 65 ezer dollárt (21,6 millió forintot) kellett volna kifizetnie önvezető autóinak a szabálysértései miatt.

A jogalkotók mindenesetre reagáltak az esetekre, és közölték, hogy 2026 júniusától Kaliforniában már a vezető nélküli, autonóm járműveket is megbírságolhatják majd a hatóságok, a büntetéseket pedig az üzembentartónak fogják küldeni.

Kezdőlap    Autó    Ezek az autók minden szabálysértést megúsznak, de már nem sokáig

bírság

kalifornia

szabálysértés

robottaxi

san francisco

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik

„Az oroszoknak fel kell ébredniük és el kell fogadniuk a valóságot. Sokan halnak meg, és szinte semmi sincs, amit elértek volna eddig” – mondta J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke.
 

Kaiser Ferenc: szájkarate és nukleáris elrettentés – csak jövőre lesz esély az ukrajnai békére

Bevált módszerrel próbálják védeni az oroszok finomítóikat a drónok ellen

Megsemmisült a krími orosz főhadiszállás?

Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Új AI-videós alkalmazást mutatott be az OpenAI

Az OpenAI a mai nap folyamán bemutatta új AI-videók generálására és megosztására használható Sora nevű alkalmazását. Az új platform lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mesterséges intelligencia segítségével videókat készítsenek és osszanak meg, akár szerzői joggal védett tartalmakat is felhasználva ezekhez - írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell

2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government to shut down within an hour after last-ditch vote fails

US government to shut down within an hour after last-ditch vote fails

Federal government funding is expected to cut off at midnight, bringing many services to a temporary halt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 05:12
Repkedtek a bírságok, százezreket fizethetnek az extrém gyorshajtók
2025. október 1. 04:24
Forradalmi, új technológia világíthat éjszaka az utakon
×
×
×
×