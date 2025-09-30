Harmonika hatás, szembe sávba menekülés és csattanás az M1-esen – videó

Egy fekete autó sofőrje az átterelt szakaszon lassított, megállt, majd teljesen szabálytalanul megfordult. Mögötte azonnal lassult, majd szinte rögtön meg is állt a forgalom. Gyakorlatilag kialakult egy fantomdugó – olvasható az MKIF közösségi oldalán.

És innen vett még ijesztőbb fordulatot a történet: a harmonika hatás miatt az érkező autók egyre hirtelenebben fékeztek. Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész helyzet kiváltója már elhagyta a helyszínt és letért az autópályáról.

„Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak” – írták.

A szabálytalan megfordulás után nem telt el 30 másodperc (!) sem, és olyan ráfutásos baleset következett be, amely során az egyik autó kereke kiszakadt a helyéről. Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Az MKIF egyebek mellett azt is megjegyzi, hogy mint minden esetben, most is eljuttatták a felvételt a rendőrség számára.