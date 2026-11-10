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Egy lengyel katona őrszolgálatot végez egy közterületen.
Nyitókép: Unsplash

Lengyelország fokozott biztonsági készültségben várja a nemzeti függetlenség napját a krakkói merénylet után

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Fokozott biztonsági intézkedések mellett készül Lengyelország a november 11-i nemzeti függetlenség napjára, illetve az ahhoz kapcsolódó varsói rendezvényekre. A néhány nappal ezelőtti krakkói lövöldözés után a hatóságok ismét áttekintik a biztonsági eljárásokat, a szervezők azonban egyelőre nem mondták le a hagyományos Függetlenségi Menetet.

A lengyel belpolitikát jelenleg két fő téma uralja: az Alkotmánybíróság jövője körüli vita, valamint a november 11-i felvonulás körüli feszültségek. A szombati krakkói tragédia után a politikai csatározások átmenetileg háttérbe szorultak, vasárnapra és hétfőre ugyanis kétnapos nemzeti gyászt hirdettek. A politikai élet azonban hamarosan visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

A krakkói események a közösségi médiában is tovább mélyítették a politikai megosztottságot. A kormánypárti és az ellenzéki tábor egymástól teljesen eltérően értelmezte a történteket, miközben összeesküvés-elméletek és ellenőrizetlen állítások is gyorsan terjedni kezdtek. Egyes ellenzéki hozzászólók például azzal vádolták a kormányt, hogy a rendőrség azért nem volt jelen a megfelelő létszámban a helyszínen, mert Donald Tusk Varsóba vezényelte az állományt az Alkotmánybíróság védelmére.

Mások egyenesen azt sugallták, hogy a merénylet a kormány érdekeit szolgálta.

Michał Fedorowicz, a Res Futura elemzőcsoport munkatársa szerint a tragédia is megmutatta, mennyire megosztott a lengyel társadalom. Úgy véli, a politikusok gyakran az emberek érzelmeire játszanak, a közösségi média pedig tovább erősíti a szembenállást. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a közösségi oldalakon megjelenő támogatás nem feltétlenül jelent valódi politikai erőt.

A krakkói tragédia következtében a hatóságok most kiemelt figyelmet fordítanak a főváros védelmére. Varsóban már megkezdődtek a november 11-i megemlékezések előkészületei. Lengyelországban ez a nap a Nemzeti Függetlenség Napja, amikor arra emlékeznek, hogy 123 évnyi felosztottság és idegen uralom után, 1918. november 11-én Lengyelország visszanyerte függetlenségét.

Rafał Trzaskowski varsói polgármester bejelentette, hogy a rendőrség kérésére betontorlaszokat helyeztek ki a belvárosban.

Ha a helyzet úgy kívánja, a városháza további fizikai akadályokat is kihelyez. A fővárosi szervek, a térfigyelő szolgálatok és a Biztonsági Központ munkatársai fokozott készültségben állnak. A függetlenség napján Varsó teljes területén érvényben lesz a fegyverviselési és -szállítási tilalom, valamint korlátozzák a pirotechnikai eszközök használatát is. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a fegyverkorlátozás nem új keletű reakció, hanem a több tízezer embert vonzó állami ünnepségek megszokott védelmi előírása.

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