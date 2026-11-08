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Nyitókép: xia yuan/Getty Images

Vészkapcsoló – Hogyan tiltaná ki Kínát az EU a piacairól?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Új kereskedelmi fegyver, avagy „vészkapcsoló” kidolgozására készül az Európai Unió, amellyel akár azonnal kizárhatná az európai piacról a kínai cégeket. A lépés hátterében az európai ipart egyre erősebben szorongató kínai verseny és a két gazdaság közötti kereskedelmi egyensúlytalanság áll.

Európa szinte szó szerint lekapcsolhatja a piacán jelen lévő kínai cégeket, ha úgy találja, hogy Peking a kereskedelmet torzító gyakorlatot folytat. Eme „gazdasági vészkapcsoló” egyelőre elképzelés, de az uniós állam- és kormányfők lelgutóbbi, brüsszeli találkozóján hozott döntés alapján megkezdik a kidolgozását.

Az angol nevén még brutálisabban hangzó „kill switch” (gyilkos kapcsoló) az érvelés szerint lehetővé tenné, hogy Brüsszel rendkívüli helyzetekben gyorsan és határozottan lépjen fel, ha egy kereskedelmi partner súlyosan torzítja a versenyt, vagy gazdasági nyomást gyakorol az unióra.

A javaslat

Franciaország és Németország közös kezdeményezése, és az egyik fő fenyegetett ágazat, az autóipar védelme húzódik meg mögötte.

Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár szerint az Európai Bizottságnak olyan eszköz kell, amellyel akár azonnal megvonhatja egy harmadik ország hozzáférését az uniós piachoz.

A Bloomberg tudósítása szerint az Európai Bizottságnak az év végéig kell kidolgoznia a javaslatot, a részletekről jövőre kezdődhetnek tárgyalások.

A kezdeményezés jól mutatja, hogy az Európai Unió egyre inkább védeni próbálja saját iparát a kínai versenytől. Az európai gyártók szerint a kínai vállalatok jelentős költségelőnyökkel és hatalmas termelési kapacitással rendelkeznek, miközben az európai cégek piaci részesedése, nyeresége és európai munkahelyek kerülnek veszélybe. Különösen az autóiparban, a vegyiparban és a gépgyártásban erős a nyomás.

A kereskedelmi adatok beszédesek:

  • az unió tavaly 559 milliárd euró értékben importált árukat Kínából, miközben
  • az uniós export értéke alig érte el a 200 milliárd eurót.
  • A deficit tehát csaknem 360 milliárd euró volt.
  • Egy év alatt a kínai import 6,4 százalékkal nőtt,
  • az európai kivitel viszont 6,5 százalékkal csökkent.

Brüsszel már a járműimport korlátozásával is próbálja védeni az európai gyártókat. Az unió és Kína megállapodása értelmében évente legfeljebb 350 ezer kínai hibrid és elektromos hibrid autó érkezhetne az európai piacra. A korlátozás a tervek szerint decemberben léphet életbe. Megállapodás híján az idei kínai hibridautó-export elérhette volna a 800 ezres darabszámot.

Miközben Andy Burnham brit miniszterelnök éppenséggel közeledni akar az EU-hoz, Brüsszel a Made in Europe irányelvvel – azaz a piaci bejutás potenciális korlátozásával – próbál nyomást gyakorolni Londonra, hogy a britek is alkalmazzanak kvótákat – egyelőre eredménytelenül. Andy Burnhamnek egy ponton döntenie kell: mi a fontosabb, a brit autóipar és dolgozói és a szorosabb EU-s viszony, vagy az olcsóbb kocsikat kereső fogyasztók érdekei?

Közben az új európai kereskedelmi fegyver jóval messzebbre menne az egyes termékekre kivetett vámoknál vagy az import korlátozásánál. Szélsőséges esetben egy kereskedelmi partner teljes uniós piaci hozzáférését tudná megszüntetni. Ez komoly gazdasági következményekkel járhatna, és megtorló intézkedéseket is kiválthat Kína részéről.

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Vészkapcsoló – Hogyan tiltaná ki Kínát az EU a piacairól?

Vészkapcsoló – Hogyan tiltaná ki Kínát az EU a piacairól?

Új kereskedelmi fegyver, avagy „vészkapcsoló” kidolgozására készül az Európai Unió, amellyel akár azonnal kizárhatná az európai piacról a kínai cégeket. A lépés hátterében az európai ipart egyre erősebben szorongató kínai verseny és a két gazdaság közötti kereskedelmi egyensúlytalanság áll.
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