ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.3
usd:
328.68
bux:
143895.87
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy ápoló idősekkel foglalkozik egy szociális otthonban.
Nyitókép: Unsplash

Lesújtó brit Covid-vizsgálat: „kegyetlen hazugság”, hogy védték volna az idősotthonokat

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A pandémia legsötétebb fejezetének nevezték Nagy-Britanniában azt, ami az idősotthonok körül történt. Az úgynevezett Covid-vizsgálóbizottság most közzétett jelentése nyomán a családtagok azt mondták: kegyetlen hazugság volt az akkori kormány állítása, hogy védőgyűrűt vont az otthonok köré.

Védtelenül hagyta az idősotthonok lakóit a brit kormány a koronavírus-járvány első hónapjaiban, mert a kórházak működésének fenntartását fontosabbnak tartotta. Erre jutott a brit Covid-vizsgálóbizottság.

A most közzétett jelentés szerint Matt Hancock akkori egészségügyi miniszter állítása, miszerint védőgyűrűt vontak az idősotthonok köré, nem felelt meg a valóságnak. A gyászoló családok keményebben fogalmaztak: „kegyetlen hazugságnak” nevezték a miniszter szavait.

A járvány idején több mint 43 ezren haltak meg a brit idősotthonokban a koronavírussal összefüggésben.

Heather Hallett, a vizsgálatot vezető egykori bíró szerint a kormány és az egészségügyi hatóságok túl későn kezdtek foglalkozni az idősotthonokkal, noha köztudott volt az idősek fokozott veszélyeztetettsége.

A kórházakból olyan betegeket is visszaküldtek az idősotthonokba, akiknél nem tisztázták, hogy fertőzöttek-e. A személyzetnek pedig gyakran megfelelő védőfelszerelése sem volt. Egyes dolgozók festőoverált, esőponcsót, házilag készített maszkot, sőt szemeteszsákokból és ágyneműből összeállított védőruházatot használtak.

A jelentés szerint a hozzátartozók látogatásának korlátozása is súlyos károkat okozott.

Különösen a demenciával élő lakók egészségi állapota romlott, sokan pedig elhagyatottnak érezték magukat. A vizsgálat azt is kifogásolta, hogy egyes újraélesztést mellőző döntéseket az érintettek életkora, fogyatékossága vagy egészségi állapota alapján hoztak meg, egyéni mérlegelés nélkül.

A gyászoló családokat képviselő szervezet szerint a jelentés a brit történelem egyik legsötétebb időszakáról ad számot. A kormány most azt ígéri, hogy a megállapítások alapján cselekvési tervet dolgoz ki, hogy egy újabb járvány esetén ne ismétlődhessenek meg ezek a hibák.

A britekkel szemben Svédország más megközelítést alkalmazott és egy ideig példaként hozták fel. A svéd kormány meghirdette az idősek fokozottabb védelmét, miközben a fiatalabbaknak nagyobb szabadságot adott. Az időspolitika azonban kudarcot vallott:

csak a pandémia első évében 7000 idős ember halt meg, ami 680 halálesetnek felel meg 1 millió lakosra vetítve.

Ráadásul a Covid-halálesetek száma meghaladta az úgynevezett többlethalálozások számát, így az első időszakban Svédország a súlyosabban érintett államok között volt. A svéd vizsgálat az okok között a széttagolt ellátórendszert, a személyzethiányt, a felkészültség hiányát és a késlekedést hozta fel.

Az idősek körében a Covid miatt bekövetkezett halálokra részben, de számszerűen nem bizonyított módon hathatott a társadalmak egy részének a hozzáállása: „minek aggódni és betartani a rendelkezéseket, ha a betegség igazából csak az idősekre veszélyes?”. A Pubmed-en publikált kutatások szerint valóban kialakult egy leegyszerűsítő kép, hogy a Covid főként az időseket sújtja, ami nem olyan súlyos ár a társadalomnak. Viszont számszerűsíteni ezeket az állításokat a kutatók nem tudták.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Lesújtó brit Covid-vizsgálat: „kegyetlen hazugság”, hogy védték volna az idősotthonokat

felmérés

nagy-britannia

védelem

járvány

egyesült királyság

idősek otthona

idősgondozás

covid

valótlanság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Aranylabda-gála: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

Aranylabda-gála: Kane? Mbappé? Yamal? Cagy valaki más?

Este 9 órakor kezdődött a londoni Palladiumban az idei Aranylabda-gála. Összesen 12 kategóriában hirdetnek győztest,a végén fény derül a legnagyobb érdeklődéssel várt kérdésre is: ki kapja a férfi futballisták közül a díjat.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.27. kedd, 18:00
Farkas András
nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lefotózták a titkos építkezést: pusztító fegyverek gyártásába kezdett a közel-keleti hatalom

Lefotózták a titkos építkezést: pusztító fegyverek gyártásába kezdett a közel-keleti hatalom

A Defense News elemzése szerint Szaúd-Arábia nagy figyelmet fordít arra, hogy növelje a rakétagyártási kapacitását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szilvafa metszése ősszel és szilvafa ültetése ősszel: így tehetsz most a jövő évi termésért

Szilvafa metszése ősszel és szilvafa ültetése ősszel: így tehetsz most a jövő évi termésért

Mikor ajánlott a szilvafa metszése ősszel? Hogyan ültesd el az új facsemetét? Mutatjuk a legfontosabb őszi teendőket lépésről lépésre!

BBC
Business Sport Travel Science
Israel and the US are both going to the polls - the consequences will be global

Israel and the US are both going to the polls - the consequences will be global

The next fortnight sees two elections on different continents. The outcomes will shape geopolitics and the global economy, writes James Landale

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 17:30
Obama olyan hasonlattal támadta Trumpot, amelyre az elnök sem maradt adós a válasszal
2026. október 26. 07:59
Elon Musk: „azért fékeztük az internetet, mert Ukrajna megsértette a felhasználási feltételeket"
×
×