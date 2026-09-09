Harry és Meghan visszatérése hatalmas spekulációt váltott ki, de Károly király nem hátrál

Itt, a szigetországban nincs nap Harry és Meghan-hír nélkül. A pozícióját feladó, Amerikába költöző, majd tékozló fiúként hazatérő herceg és gyanakvással kezelt felesége ismét követ dob a brit monarchia állóvizébe.

Hogy a nagy összeveszés után miért tértek vissza, azt csak találgatni lehet. Mint kommentátorok megjegyezték, azok a gondok, amelyek miatt távoztak, nem oldódtak meg, sőt talán rosszabbak is lettek. Harry szeretné, ha angliai oktatásban részesülnének a gyerekei és az apjával is rendezné a viszonyt. Közben a pár számára – különböző médiaprojektjeik összeomlása után – nemcsak unalmassá, de drágává is kezdett válni a kerítéssel körbevett kaliforniai közösség, ahol éltek – spekulált a Sunday Times.

Hétfőn hazaérkezése óta első ízben látták Harryt Londonban

– a bizonyítékkal a Tower Bridge Stúdió Instagram-posztja szolgált. A fotón a mosolygós herceg pózol, miután aláírásával díszítette az egyik falat.

Hogy tényleg jó kedve volt-e, az nem világos. Apja, III. Károly ugyanis most tett pontot a találgatásokra, hogy mi lesz a hazatérő pár státusza. A kormányhivatalok vezetőinek címzett ajánlásban jelezte: nincs változás, nem lehet őket „ő királyi felségnek” nevezni. „Egyszerű állampolgárok” maradnak – közölte a Buckingham Palota vezető illetékese, Lord Benyon, a királyi levél aláírója (bár azért egy átlag állampolgárt nem illet meg a Sussex hercege és hercegnéje cím, amit használhatnak.)

Az állásfoglalás viszont azt jelenti, hogy a királyi család képviseletében nem dolgozhatnak.

Ha jótékonysági programokon vesznek részt, azt nem a Monarchia nevében teszik majd.

Miközben Harry hétfőn Londonban tűnt fel, Meghan a Gyűrűk Ura-féle Középfölde báját idéző Cotswoldsban, egy Soho Farmhouse nevű exkluzív birtokon. Tudósítások szerint egy reggeli kávéra érkezett, de a személyzetnek is bemutatták, amivel lökést adott azoknak a találgatásoknak, hogy ezt a környéket választja a pár lakóhelyéül. Ha tényleg ideköltöznek, akkor szomszédaik közt tudhatják majd a Beckham-házaspárt.

A komplexum látogatói közt van továbbá Sir Paul McCartney és divattervező lánya, Stella, valamint Taylor Swift, Kate Moss, Tom Cruise és Harry Styles – írta a Guardian. Egy további Spice Girl, Gerry Halliwell és férje is a közelben lakik.

Harry és Meghan gyerekeinek közben már „becsengettek” és elkezdtek egy angol iskolába járni.

Hírek szerint a szülőket levélben szólította fel az intézmény, hogy tartsák tiszteletben a két királyi sarj, Archie és Lilibet privát szféráját, ne fotózzák őket és ne adjanak ki róluk információt.

A brit sajtó – amellyel szemben Harry pert vesztett magánszférája védelmében – szintén hatalmas érdeklődéssel várja a celeb-pár érkezését, mert „egy kis színt visznek” a Monarchia életébe. Egyelőre úgy tűnik, a báty, Vilmos herceg és neje, Katalin hercegné igyekeznek majd távolságot tartani tőlük és akár idegesítheti is őket, ha Harry és Meghan most eltereli róluk a figyelmet. Jöhetne enyhülés is, ha Meghan visszatérne a színészi játékhoz, Harry pedig távol tartaná őket a botrányoktól. „De ez soha fog megtörténni” – vélte a Times.