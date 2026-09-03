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Tizenéves lány egy elektromos rolleren.
Nyitókép: Getty Images/Elena Popova

A rollerektől a zebrákig: fontos változások a szomszédunkban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szeptember elsejétől szigorodtak és lényegesen átalakultak a közúti közlekedés szabályai Szlovákiában. A belügyminisztérium előterjesztése nyomán hatályba lépett törvénymódosítások a járművezetőket, a kisméretű elektromos eszközöket használókat, valamint a gyalogosokat egyaránt érintik, a jogalkotó célja pedig a közlekedés biztonságosabbá és logikusabbá tétele volt.

Az egyik legfontosabb változás az elektromos rollerekre vonatkozik: ezentúl teljes mértékben tilos olyan segéd- vagy elektromotoros eszközzel közlekedni a közutakon, amely óránként 25 kilométernél nagyobb sebesség elérésére képes. A szaktárca indoklása szerint a nagy sebességű rollerek használata rendkívül veszélyes, a baleseteknek pedig súlyos, nem ritkán halálos következményei lehetnek a rollerezőkre, a gyalogosokra és a többi közlekedőre nézve egyaránt.

Szigorodtak a gyalogosokra vonatkozó előírások is a gyalogátkelőhelyeken.

A gyalogosok ezentúl nem léphetnek hirtelen az úttestre, és áthaladás előtt kötelesek figyelembe venni a közeledő járművek sebességét és távolságát. Emellett kifejezetten tilos mobiltelefont vagy más hasonló eszközt olyan módon használni a zebrán, amely csökkenti a forgalom figyelemmel kísérésének képességét. A járművezetőknek viszont továbbra is biztosítaniuk kell a biztonságos áthaladást, ha a gyalogos már a zebrán van vagy éppen rálép: a sofőröknek olyan sebességgel kell megközelíteniük az átkelőt, hogy szükség esetén meg tudjanak állni. A fehér bottal közlekedő látássérültek esetében a megállás minden esetben kötelező, a gyalogosoknak biztosítandó elsőbbség ugyanakkor továbbra sem vonatkozik a villamosvezetőkre.

A gépjárművezetők számára komoly pénzügyi szigorításokat is hozott a jogszabály.

Jelentősen emelkedtek a bírságok a súlyos gyorshajtásért: ha valaki lakott területen több mint 50, lakott területen kívül pedig több mint 60 kilométer/órával lépi túl a megengedett sebességet, a helyszíni bírság alsó határa 250, felső határa 200 euróval emelkedik, míg rendes szabálysértési eljárásban egységesen 300 euróval nő a kiszabható büntetés.

Praktikus változást jelent a kereszteződésekben való közlekedés is.

Megszűnt a korábbi, nemzetközi szempontból is szokatlan tilalom, így ezentúl általánosan megengedett a megfordulás a jelzőlámpával irányított kereszteződésekben, hacsak azt a helyszínen külön Megfordulni tilos tábla nem tiltja. Ezzel párhuzamosan a gyalogosövezetbe behajtó járművek legnagyobb megengedett sebessége legfeljebb óránkénti 10 kilométer lehet, valamint bővült a lakott területen kívüli általános megállási és parkolási tilalom is, amely ezentúl a Főútvonal táblával jelölt utakra is kiterjed.

Az eredeti törvénytervezetből végül több javaslat is kikerült. Nem változtak a teherautók autópályás előzési szabályai, és a törvényalkotók nem bővítették az önkormányzatok hatáskörét sem az úgynevezett objektív felelősség elve alapján, így a helyi hatóságok továbbra is csak a parkolási szabálysértések esetén intézkedhetnek a járművek üzembentartóival szemben.

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