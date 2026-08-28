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alkoholmentes, szesz tilalom
Nyitókép: Getty Images / Simon McGill

Több mint egymillióan veszélyben, mégis elbukhat az esti alkoholtilalom Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban vita alakult ki arról, hogyan lehetne visszaszorítani a lakosság magas alkoholfogyasztását. Adam Vojtěch egészségügyi miniszter több intézkedést is fontolgat, köztük az alkohol esti értékesítésének korlátozását, ám ezt a kormánykoalíció több pártja elutasítja. Becslések szerint Csehországban 1,3–1,6 millió felnőtt alkoholfogyasztása tekinthető kockázatosnak.

Csehországban régóta ismert probléma az alkoholfogyasztás magas aránya: a felmérések szerint az ország a világ élvonalába tartozik ebben a szomorú statisztikában. A lakosság függőségeiről szóló legfrissebb, 2025-ös összefoglaló jelentés szerint Csehországban az éves átlagos alkoholfogyasztás eléri a csaknem kilenc liter tiszta etanolt fejenként – úgy, hogy ebben a számban a gyermekek és az idősek is benne vannak.

A felnőtt lakosság 7–11 százaléka ráadásul napi rendszerességgel fogyaszt szeszes italt.

A szakértők becslése alapján nagyjából 1,3–1,6 millió felnőtt cseh állampolgár számít kockázatos alkoholfogyasztónak, és közülük akár 900 ezren is lehetnek azok, akiknél az alkohol már közvetlenül károsítja az egészséget. A következmények végzetesek: évente 6000–7000 ember hal meg az alkoholfogyasztással összefüggésben, hatezer esetből kétezerben pedig maga az alkohol a halál elsődleges oka.

Az adatokból az is kiderül, hogy az alkoholfüggőségben szenvedők átlagosan 24 évvel korábban halnak meg, mint az átlagos népesség.

Ezekre a riasztó adatokra reagálva Adam Vojtěch egészségügyi miniszter olyan intézkedéscsomagot készített elő, amellyel gátat szabna a káros szenvedélynek. A miniszter hangsúlyozta: a túlzott alkoholfogyasztás nemcsak közegészségügyi, hanem komoly társadalmi és biztonsági kockázatot is jelent, beleértve a családon belüli erőszakot, amely több mint egymillió embert érint az országban.

Vojtěch a nemzetközi tapasztalatokra építve az alkohol esti órákban történő értékesítésének korlátozását, az alkoholreklámok szigorítását, valamint a szeszes italok veszélyeiről szóló lakossági tájékoztatás bővítését javasolta.

A miniszteri elképzelések azonban már a koalíciós egyeztetések legelején kemény ellenállásba ütköztek. A parlament képviselőházának elnöke, a jobboldali populista SPD vezetője, Tomio Okamura kijelentette: elutasítja az este kilenc óra utáni alkoholértékesítési tilalmat.

Okamura szerint az államnak és a kormánynak nem feladata, hogy diktáljon a felnőtt állampolgároknak, és megakadályozza, hogy valaki munka után elfogyasszon egy pohár sört. Hasonlóan vélekedett Boris Šťastný sportért felelős miniszter, az Autósok képviselőcsoportjának vezetője is, aki felesleges bürokratikus szabályozásnak nevezte az éjszakai szeszesital-értékesítés korlátozását.

Egyelőre úgy tűnik, a koalíciós partnerek határozott ellenállása miatt az egészségügyi tárca kénytelen lesz finomítani a tervezett korlátozásokon.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Több mint egymillióan veszélyben, mégis elbukhat az esti alkoholtilalom Csehországban

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