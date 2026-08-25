Hét halottat követelt a filmbe illő autós ámokfutás

19 és 61 év közötti az a 12 személy, akit a tragikus, észak-kelet angliai karambol nyomán tartóztattak le. Az eset szombaton történt, amikor a rendőrök üldözni kezdtek egy gyanús Volkswagen Passat kocsit Middlesborough város közelében.

Végül, amikor a kocsi a forgalommal szemben felhajtott az A66-os útra, veszélyesnek ítélték a manővert és felhagytak az üldözéssel. A hamis rendszámtáblás kocsi azonban másodpercekkel később összeütközött egy rendőrautóval, amelynek utasai nem tudtak az üldözésről. Két rendőr és a Passatban ülő 5 fiatal, – köztük tizenévesek – életüket vesztették.

A halott fiatalok közül néhány korábban már posztolt ámokfutó manőverekről. Egy héttel korábban, Írországban történt egy hasonló baleset: 5 fiatal halt meg, miután a BMW-jükkel 190 kilométer/órás sebességgel mentek szembe a forgalommal, majd belecsapódtak egy a reptérre tartó család kocsijába.

Az „Gyorshúzás” nevű, 60-fős csoport tagjai rendszeresen posztonak a TikTok-on, arról, hogy autókat kötnek el és gúnyolódnak a rendőrségen.

Az írországi karambol ártatlan elszenvedői, négy nővér és hétéves öccsük súlyos állapotban kerültek kórházba.

Egyelőre nem tudni, hogy az angliai karambol okozói tagjai voltak-e a csoportnak. Viszont a clevelandi rendőrség szerint közük volt a szervezett bűnözéshez és ezzel összefüggésben vettek őrizetbe kilenc férfit és három nőt. Úgy kapcsolták őket a száguldozókhoz, hogy közük volt ahhoz a Volvóhoz, amellyel – az ámokfutó Passattal együtt – ingatlanoknak hajtottak neki.

Az őrizetbe vettekkel szemben megfogalmazott vádak közt szerepelt a lőfegyver tiltott birtoklása és a bűnszövetkezetben való tevékenykedés. A fegyvereket egy 61 és egy 47 éves nőnél valamint egy 18 és egy 39 éves férfinél találták. A Passat öt halott fiatal utasából négynek korábban már voltak rendőrségi ügyei.

A clevelandi rendőrség közben gyászol, a két kollégájuk temetésére és családjuk számára gyűjtött adományok összege már meghaladja a 700 ezer fontot.

Közben egyre nagyobb a felháborodás, hogy az ámokfutó videók felkerülnek a TikTokra és hasonló közösségi oldalra. A brit kormány is megkereste a videómegosztót és egy szóvivő elítélte a „veszélyes vezetés dicsőítését azért, hogy lájkokat szerezzenek”.

A TikTok azt állította, hogy irányelvei szigorúan tiltják a komoly fizikai sérüléshez vezető tartalmak posztolását. Kérdés, hogy a brit kormány rá tudja-e kényszeríteni, hogy keményebb lépéseket tegyen. Az egyik brit autósklub, az AA képviselője elmondta a Sky News-nak, hogy

az elmúlt évben már 947 esetben mentek egyesek szembe a forgalommal angliai utakon.

Közben egy húszfős, maszkos, biciklis és motoros csoport sajátos megemlékezést tartott a halott gyorshajtókról a baleset színhelye közelében. Füstgránátokkal és petárdákkal és hangos dudaszóval vonták magukra a figyelmet.