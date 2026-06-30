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A mohi atomerőmű Szlovákiában 2017. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Szlovákia leelőzheti Franciaországot az atomenergiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában az Országos Atomenergia-felügyelet engedélyezte a mohi atomerőmű negyedik blokkjának elindítását. Hétfőn megkezdődött a nukleáris üzemanyag betöltése, és ezzel elindult a reaktor beindításának folyamata. Az üzembe helyezés után Szlovákia a villamos energiája 77,5 százalékát atomerőművekben fogja előállítani, és ezzel megelőzheti a világelső Franciaországot.

Már az idén nyáron megkezdheti a villamosenergia-szállítást a mohi atomerőmű új, négyes blokkja. A hatalmas beruházás hétfőn megkapta az üzemeltetési engedélyt, és a szakemberek azonnal meg is kezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A hírt közös sajtótájékoztatón jelentette be Robert Fico miniszterelnök, Denisa Saková gazdasági miniszter, valamint a Szlovák Villamos Művek és a Nukleáris Felügyeleti Hivatal vezetői.

A 6,7 milliárd eurós projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastrukturális beruházása. Branislav Strýček, a Szlovák Villamos Művek vezérigazgatója kiemelte: az új blokk beindításával Szlovákia valóságos atomenergetikai nagyhatalommá válik. Az ország teljes áramfogyasztásának csaknem 80 százalékát – pontosan 77,5 százalékát – atomenergiából állítják majd elő, ami világviszonylatban is egyedülálló arány. Ez ráadásul teljesen tiszta, szén-dioxid-kibocsátástól mentes energiát jelent.

A mohi négyes blokk 471 megawattos teljesítményre lesz képes, amivel a hazai szükséglet mintegy 13 százalékát tudja fedezni. Denisa Saková gazdasági miniszter részletes számadatokat is ismertetett. Mint mondta, a teljes üzembe helyezés után Szlovákia évente körülbelül 37 terawattóra villamos energiát termel majd, miközben a hazai piac fogyasztása mindössze 28 terawattóra. Ez azt jelenti, hogy

Szlovákia nettó áramexportőrré válik, és Svédország, valamint a kanadai Ontario mellett a világ élvonalába kerül a legtisztább energiamix tekintetében.

Robert Fico miniszterelnök stratégiai jelentőségűnek nevezte a fejlesztést, és jelezte: a kormány nem áll meg itt. Már most tervezik a következő lépést: 2027-ig szeretnék előkészíteni egy új, még nagyobb – 1200 megawattos – atomblokk építését a Jaslovské Bohunice-i atomerőműben, kihasználva a már meglévő engedélyeket és a jól előkészített területet.

A Nukleáris Felügyeleti Hivatal elnöke, Marta Žiaková hangsúlyozta, hogy a mohi reaktor beindítása rendkívül szigorú ellenőrzések mellett zajlik. Minden előre eltervezett biztonsági tesztet elvégeznek, hogy garantálják a megbízható működést.

A menetrend szerint az új blokk augusztus végére éri el a 20 százalékos teljesítményt, és ekkor kapcsolják rá az országos villamosenergia-hálózatra. A tervek szerint az év végére elérik a maximális kapacitást, így 2027-től a mohi négyes blokk már teljes gőzzel termelheti az áramot.

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