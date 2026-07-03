Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Donald Trump amerikai elnök és üzletember. És úgy tűnik, a vámpolitika, a nemzetközi utak és az Irán elleni háború közepette is volt lehetősége arra fordítani az energiáját, amit a legjobban tud: pénzt csinálni.

Trumpnak az amerikai Kormányzati Etikai Hivatalhoz benyújtott pénzügyi nyilatkozatából kiderült, hogy bevétele immár főként digitális pénzügyi eszközökből származik.

INSANE:



Trump is now worth $6.5B, up $1.4B since taking office.



Don Jr. and Eric each jumped from ~$40–50M to $300-400M, mostly through crypto.



The broader Trump family fortune has nearly doubled to around $10B. pic.twitter.com/46FkrSOhwF — Crypto Rover (@cryptorover) April 23, 2026

A dokumentum szerint csak tavaly 800 millió dollár folyt be a World Liberty Financial nevű kriptovállalkozásból, amelyet a fiai alapítottak. További 635 milliója kerekedett az elnöknek a nevét viselő, úgynevezett mém-érmék eladásaiból.

A Reuters egy hosszú oknyomozó riportban fejtette ki, hogyan „lapátolt be” a Trump-család a második elnökség kezdete óta négy projektből 2,3 milliárd dollárt úgy, hogy szinte alig kockáztatott saját tőkét. Ezt azért tudta megtenni, mert az elnök rendeletei lazították az ágazat felügyeletét – írták.

„Egy szabály van, a család mindig nyer”

– jegyezte meg a hírügynökség, amely a kriptotranzakciókat pontosan rögzítő és manipulálhatatlan blokklánc-bejegyzések alapján vizsgálta a témát, majd több mint egy tucat könnyvizsgálóval ellenőriztette a számokat.

President Trump reported over $1.4 billion in income from crypto ventures last year, showing how he now derives most of his income from digital assets that have benefited from his policies, according to a review of his financial disclosures https://t.co/kb2zFWmuuE pic.twitter.com/Llf4o3sygt — Reuters (@Reuters) July 1, 2026

Trumpot azon nézete miatt, hogy a politika „zéró összegű játszma” – vagyis ha egy más ország nyer, akkor Amerika veszít – sokat bírálták. De a kriptobizniszében épp ez az elv öltött testet. A 2,3 milliárdos bevétellel szemben állnak a benne bízó befektetők körülbelül 2,2 milliárdos veszteségei – írja a Reuters.

A Trump-család négy kripto-projektje és a profittermelés módszerei World Liberty Financial (WLF)

A zászlóshajónak számító kriptovállalkozás 2024 októberétől értékesített úgynevezett governance tokeneket, kezdetben 1,5 centért. A Trump-család a bevételek 75 százalékát kapta egy DT Marks DEFI LLC nevű entitáson keresztül, amelynek 70 százaléka Donald Trump vagyonkezelő alapjáé. A WLF eddig 1,6 milliárd dollárt utalt a családnak. A befektetők vesztesége 674 millió dollár – a tokenár az induló tőzsdei ár 46 centjéről 6 centre zuhant, azaz 87 százalékot esett. Ráadásul a befektetők tokenjeiket 2030-ig nem adhatják el teljesen. $TRUMP mém-érme

Trump három nappal a beiktatása előtt posztolt a saját mém-érméjéről. Ez 75,35 dollárt ért, amikor a csúcson volt, de aztán 80 százalékkal zuhant az értéke. A Reuters becslése szerint a család ebből 616 millió dollárt keresett, miközben a vevők 700 millió dollárnál többet veszítettek. ALT5 Sigma (ma: AI Financial Corp.)

Ez a tőzsdén jegyzett cég 750 millió dollár értékű részvényt bocsátott ki, majd az összeg nagy részéből WLF-tokeneket vett – amelyek árának esésével párhuzamosan a részvényár is 75 centre zuhant a csúcson mért 9 dollárról. A befektetői veszteség kb. 675 millió dollár. A Trump-fiúk saját befektetéséről nincs nyilvános bizonyíték. American Bitcoin

Eric Trump itt vezető stratégiai tisztségviselő, és 9 százalékos részesedést kapott – láthatóan anélkül, hogy saját pénzt tett volna bele. A részvényár 11 dollárról 1,15 dollárra esett; a külső befektetők 200 millió dollárt meghaladó összeget buktak.



(Forrás: Reuters)

A család és maga Trump módszere a befektetők bevonzására az volt, hogy a közösségi médiában és személyes megjelenésekkel nagy hírverést csináltak a különböző digitális eszközöknek.

Majd a kriptoeszközök eladási árának 75 százaléka azonnal a Trump-érdekeltségeknél landolt. Közben a tokenek értéke lefelé indult meg, de addigra a család már zsebre tette a pénzt.

A példák közt szerepel egy kaliforniai szoftverfejlesztő, aki szintén beléjük helyezte a bizalmát és pénzét. A 29 éves nő 2000 dollárt fektetett be a $TRUMP mém-érmébe, de ma már csak 120 dollárt ér a pénze. Egy minnesotai kollégája 60 ezret reszkírozott, egy vietnámi hotel-menedzser több évnyi összespórolt pénzét veszítette el.

Wow‼️



Even Trump’s former attorney is calling out his blatant corruption.



Attorney Ty Cobb: “We are seeing the greatest onslaught of corruption in the history of mankind in the last 18 months!”



He even accuses him of Emoluments Clause violations, using the Presidency and his… pic.twitter.com/FRCUNI21Nw — The Green Dragon Tavern (@greendragonhq) July 1, 2026

A Reutersnek 27 befektető nyilatkozott, de csak egy fedte fel a nevét. Az interjúkból kiderült, hogy tudtak Trump csődjeiről, kifizetetlen alvállalkozóiról, mégis megnyugtatta őket, hogy a hatalom csúcsán van és bíztak az üzleti érzékében.

Sokan elismerték, hogy, nem jártak el körültekintően – pedig a vállalkozások oldalain ott a kisbetűs rész: a bevétel nagy részét a Trump-család kapja, a token nem befektetés és nem szabad bevételre számítani.

Azaz, Trumpék egy modern pénznyomdát kreáltak maguknak és nem is nagyon titkolták a módszert.

Ami megdöbbentőbb:

a pórul járt befektetők egy része továbbra is az elnök híve,

és azt mondják: ellenfelei manipulálták a piacot vagy azt, hogy minden kriptovaluta esett, ezért nem lehet Trumpot hibáztatni.