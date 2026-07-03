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Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trumpnak tavaly 1,4 milliárd dollár bevétele volt a család kriptovaluta-vállalkozásából. Kommentátorok szerint ez is bizonyítja, hogyan húz hasznot az ágazatot érintő saját döntéseiből. A Reuters egy hosszú tényfeltáró cikkben tovább megy: „egy szabály van: a család mindig nyer”.

Donald Trump amerikai elnök és üzletember. És úgy tűnik, a vámpolitika, a nemzetközi utak és az Irán elleni háború közepette is volt lehetősége arra fordítani az energiáját, amit a legjobban tud: pénzt csinálni.

Trumpnak az amerikai Kormányzati Etikai Hivatalhoz benyújtott pénzügyi nyilatkozatából kiderült, hogy bevétele immár főként digitális pénzügyi eszközökből származik.

A dokumentum szerint csak tavaly 800 millió dollár folyt be a World Liberty Financial nevű kriptovállalkozásból, amelyet a fiai alapítottak. További 635 milliója kerekedett az elnöknek a nevét viselő, úgynevezett mém-érmék eladásaiból.

A Reuters egy hosszú oknyomozó riportban fejtette ki, hogyan „lapátolt be” a Trump-család a második elnökség kezdete óta négy projektből 2,3 milliárd dollárt úgy, hogy szinte alig kockáztatott saját tőkét. Ezt azért tudta megtenni, mert az elnök rendeletei lazították az ágazat felügyeletét – írták.

„Egy szabály van, a család mindig nyer”

– jegyezte meg a hírügynökség, amely a kriptotranzakciókat pontosan rögzítő és manipulálhatatlan blokklánc-bejegyzések alapján vizsgálta a témát, majd több mint egy tucat könnyvizsgálóval ellenőriztette a számokat.

Trumpot azon nézete miatt, hogy a politika „zéró összegű játszma” – vagyis ha egy más ország nyer, akkor Amerika veszít – sokat bírálták. De a kriptobizniszében épp ez az elv öltött testet. A 2,3 milliárdos bevétellel szemben állnak a benne bízó befektetők körülbelül 2,2 milliárdos veszteségei – írja a Reuters.

A család és maga Trump módszere a befektetők bevonzására az volt, hogy a közösségi médiában és személyes megjelenésekkel nagy hírverést csináltak a különböző digitális eszközöknek.

Majd a kriptoeszközök eladási árának 75 százaléka azonnal a Trump-érdekeltségeknél landolt. Közben a tokenek értéke lefelé indult meg, de addigra a család már zsebre tette a pénzt.

A példák közt szerepel egy kaliforniai szoftverfejlesztő, aki szintén beléjük helyezte a bizalmát és pénzét. A 29 éves nő 2000 dollárt fektetett be a $TRUMP mém-érmébe, de ma már csak 120 dollárt ér a pénze. Egy minnesotai kollégája 60 ezret reszkírozott, egy vietnámi hotel-menedzser több évnyi összespórolt pénzét veszítette el.

A Reutersnek 27 befektető nyilatkozott, de csak egy fedte fel a nevét. Az interjúkból kiderült, hogy tudtak Trump csődjeiről, kifizetetlen alvállalkozóiról, mégis megnyugtatta őket, hogy a hatalom csúcsán van és bíztak az üzleti érzékében.

Sokan elismerték, hogy, nem jártak el körültekintően – pedig a vállalkozások oldalain ott a kisbetűs rész: a bevétel nagy részét a Trump-család kapja, a token nem befektetés és nem szabad bevételre számítani.

Azaz, Trumpék egy modern pénznyomdát kreáltak maguknak és nem is nagyon titkolták a módszert.

Ami megdöbbentőbb:

a pórul járt befektetők egy része továbbra is az elnök híve,

és azt mondják: ellenfelei manipulálták a piacot vagy azt, hogy minden kriptovaluta esett, ezért nem lehet Trumpot hibáztatni.

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Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Donald Trump kriptopénzverdéje: „a család mindig nyer”

Donald Trumpnak tavaly 1,4 milliárd dollár bevétele volt a család kriptovaluta-vállalkozásából. Kommentátorok szerint ez is bizonyítja, hogyan húz hasznot az ágazatot érintő saját döntéseiből. A Reuters egy hosszú tényfeltáró cikkben tovább megy: „egy szabály van: a család mindig nyer”.
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