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Az új Ferrari Luce autó.
Nyitókép: Ferrari

A marketingfőnök vitte el a balhét a Ferrari EV-kocsi botránya miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A Ferrari marketingfőnöke lett a fekete bárány – neki mondtak fel azután, hogy felháborodást váltott ki az exkluzív olasz márka első elektromos autója. A szakírók egy része dícsérte, a Ferrari-rajongói viszont szidták az autót – ami az igazgató állásába került.

Egy benzines Ferrari hangját nem kell bemutatni – felbőg a motor, amely egy fémdobozba zárt vadállat képét idézi fel.

Az ikonikus olasz gyártó első elektromos kocsijának a Luce-nek is van hangja, egyfajta monoton zümmögés, ami nem hamis hang, mint más elektromos kocsikban, hanem a hátsó tengely közepére rögzített precíziós gyorsulásmérő által, a forgó elektromos alkatrészek felerősített zaja, amit aztán szűrnek, kiegyenlítenek és kihangosítanak.

A Luce olyan mérnöki csoda, amitől a kritikusok egy, de csak egy részének és az első tulajdonsoknak leesett az álla: 1035 lóerős sportkocsi.

Mások viszont ahol tudják, szidják és az még az udvariasabb kritikák közé tartozik, hogy a Ferrari hibája nem az volt, hogy megépítette, hanem hogy Ferrarinak nevezte el.

A botrány most addig duzzadt, hogy elgurult egy fej – konkrétan Enrico Galliera, a Ferrari marketingfőnökének a feje, aki hiába töltött 16 évet az Il Cavallino Rampante, avagy az „ágaskodó ló” istállójában, szélnek eresztették.

Azért tették meg őt bűnbaknak, mert az 550 ezer eurós gép debütje volt hivatott bizonyítani, hogy a Ferrari is affelé halad, hogy netto zéró kibocsájtású cég legyen.

A hívők azonban annyira felhúzták magukat, hogy egy olcsóbb és csúnyácska elektromos kocsihoz, a Nissan Leaf-hez hasonlították a Luce-t, sőt volt akit papucsra emlékeztetett a formája.

A Ferrarinál aggódni kezdtek, hogy a Luce „megsemmisíti a felépített nimbuszt” és felmerült: jobb lenne levenni róla a lovas logót.

Carlo Calenda volt olasz gazdasági miniszter is beleszállt, azzal, hogy „esztétikájában és technológiájában sértés bárki számára, aki szereti a Ferrarit”.

Ahogy fény derült az új modellre (a Luce fényt jelent) úgy estek 5%-kal a cég papírjai a milánói tőzsdén.

Galliera, profi marketingesként úgy próbálta átkeretezni az ügyet, hogy az új kocsit mindig is „megosztónak szánták”. Totálisan új dolgot akartak a piacra dobni – fejtegette a Financial Times-nak.

A Luce-t Sir Jony Ive, az Apple volt dizájnfőnöke tervezte, akinek a nevéhez olyan nagysikerű termékek fűződnek, mint az iPhone, az Apple-óra és a MacBook. A Ferrarinál azonban úgy tűnik luftot rúgott.

Közben a kirúgott marketing-igazgató helyére, beültették a BMW egykori olaszországi főnökét. Mindezek ellenére, a Luce-ra annyi megrendelés futott be, hogy a Ferrari csak 2027 végétől tud új darabokat eladni. Viszont a bennfentes gyűjtők ismerik az iratlan szabályt: ha új modellt jegyeznek elő, akkor előrébb kerülnek a sorban az ultra-ritka limitált változatokra.

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