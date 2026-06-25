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Nyitókép: Pexels.com

Elszabadultak az indulatok a szélturbinák miatt rendezett lakossági fórumon

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Botrányba fulladt és félbeszakadt Pozsonyban az a nyilvános egyeztetés, amelyen a szlovák kormány a szélerőműparkok gyorsított telepítési zónáiról tárgyalt volna a lakossággal és a szakmával. A szlovák gazdasági minisztérium azt kívánta bemutatni, mely területeken gyorsíthatnák fel a szélturbinák engedélyezését, ám a rendezvényt körülbelül egy óra után le kellett mondani a tiltakozók hangos fellépése miatt.

Káosz és agresszív jelenetek kísérték a szlovák gazdasági és környezetvédelmi minisztérium által szervezett szerdai lakossági fórumot a pozsonyi Tatra Hotelben. A rendezvény célja az lett volna, hogy bemutassák azt a szakértői tervet, amely nyolc szlovákiai körzetben jelölne ki kiemelt övezeteket szélturbinák építésére.

A fórumra azonban több száz tiltakozó érkezett, akik miután a terem 350 fős kapacitása betelt, áttörték a biztonsági szolgálat kordonját, majd skandálással és bekiabálásokkal teljesen ellehetetlenítették a minisztériumi tisztviselők előadását.

A feszült hangulatú egyeztetést alig egy óra után hivatalosan le kellett mondani, a feldühödött tömeg ezután a kormányhivatal elé vonult.

A demonstráció élén jól ismert politikai és radikális személyek tűntek fel. Jelen volt Štefan Harabin, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, aki éles hangon támadta a minisztériumot, valamint Daniel Bombic szélsőséges aktivista és az összeesküvés-elméleteiről ismert Peter Lipták orvos is. A tiltakozás egyik szervezője éhségsztrájkot is bejelentett a pozsonyi SNP téren.

Szlovákia jelenleg hatalmas lemaradásban van a megújuló energiaforrások terén, és az uniós klímacélok miatt kényszerül lépésekre. Brüsszel ugyanis kötelezővé tette a tagállamok számára a szélerőművekre alkalmas zónák kijelölését. Miközben a szomszédos Ausztriában csaknem másfél ezer szélturbina működik, és ezek fedezik az osztrák áramfogyasztás 16 százalékát, addig Szlovákiában mindössze öt darab szélerőmű üzemel, a szélenergia aránya gyakorlatilag nulla.

A kormányzati tervek szerint Nyugat-Szlovákiában – főként a Duna menti síkságon és a Záhorie, vagyis az Erdőhát térségében – összesen 207 turbina épülhetne fel, mintegy 1450 megawatt összteljesítménnyel. A legnagyobb projektet, egy 69 turbinás parkot a félig állami Szlovák Nukleáris Energetikai Társaság készíti elő Galánta és Nyitra térségében, a megvalósítást 2026 utánra tervezik.

A lakossági ellenállás főként egészségügyi és környezetvédelmi aggályokon alapul.

A tiltakozók a turbinák zaja és az általuk keltett infrahangok miatt panaszkodnak, amelyek állításuk szerint fejfájást és alvászavart okoznak, emellett féltik a tájképet és a madárvilágot is. A szakértők szerint ugyanakkor a megfelelő védőtávolságok betartásával nincs bizonyíték a szélturbinák egészségkárosító hatására.

Energetikai szakemberek hangsúlyozzák: bár Szlovákia erős atomenergia-rendszerrel rendelkezik, a stabil ellátáshoz és az importfüggőség csökkentéséhez elengedhetetlen a források diverzifikálása.

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