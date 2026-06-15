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Scientist in research laboratory organizing centrifuge test tubes in rack
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Új front nyílt a szintetikus drogok elleni küzdelemben

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Újabb csapást mérne a cseh kormány a dizájnerdrogok piacára. A kabinet a legközelebbi, hétfői ülésén egy olyan rendelettervezetet tárgyal, amely két újabb veszélyes opioidot tenne teljesen illegálissá, további tizenhét pszichoaktív anyagot pedig ideiglenes tiltólistára helyezne. Ezzel Csehországban gyakorlatilag betiltják ezen szerek gyártását és értékesítését.

A cseh egészségügyi minisztérium indoklása szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a kábítószerpiacon folyamatosan jelennek meg új, szintetikus vegyületek, amelyek készítői igyekeznek megkerülni a jelenlegi szabályozást. Ezek az úgynevezett dizájnerdrogok gyakran olyan kémiai változtatásokkal készülnek, hogy ne essenek a már ellenőrzött kábító- és pszichotróp anyagokra vonatkozó előírások hatálya alá.

A javaslatot a drogokkal kapcsolatos korai figyelmeztető rendszer szakértői csoportja is megvizsgálta. A testület a cseh rendőrség, illetve a vámhatóság beszámolója és a mérgezésekkel kapcsolatos adatok alapján támogatta az anyagok listára vételét.

Csehországban jelenleg három kategóriába sorolják a függőséget okozó anyagokat.

  • A tiltott szerek listáján azok az anyagok szerepelnek, amelyek birtoklása büntetőjogi következményekkel jár.
  • A második kategóriába az olyan pszichoaktív anyagok tartoznak, amelyek hatásait még vizsgálják – ezek legfeljebb két évig maradhatnak ebben a körben.
  • Ha kiderül, hogy kockázatuk alacsony, akkor a pszichomoduláló anyagok közé kerülhetnek, és szigorú feltételek mellett, csak felnőttek számára válhatnak hozzáférhetővé.

A tiltólistára kerülő két új opioid közül az egyik a metiodon, amely a metadonhoz hasonló vegyület. Ezt eddig az Európai Unió hét országában azonosították, és Csehországban egy 2025-ös halálesettel is összefüggésbe hozták. A másik anyag az 5,6-diklór-deszmetil-klorfin, amely korábban az opioidfüggőség kezelésében kapott szerepet, ugyanakkor használata a véletlen túladagolás veszélyét is magában hordozta.

A további 17 vizsgálandó anyag között 13 félszintetikus kannabinoid található. Ezek egy része kémiailag hasonlít a kannabiszból származó HHC-hez, amelynek szabályozása az elmúlt időszakban komoly vitákat váltott ki Csehországban. A kormány a HHC-t március végén betiltotta, annak ellenére, hogy a drogpolitikai szakértők egy része inkább a további ellenőrzés mellett érvelt. A függőségi problémákkal foglalkozó szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a teljes tiltás megerősítheti a feketepiacot, és a HHC helyét gyorsan átvehetik újabb, akár veszélyesebb, kevésbé ismert hatású vegyületek.

A HHC-t és származékait korábban már a Petr Fiala vezette kormány is betiltotta, később azonban a pszichomoduláló anyagokról szóló szabályozás alapján ismét a vizsgált anyagok közé kerültek. A cseh drogpolitika irányítása júliustól változik: a függőségi kérdések kezelése a miniszterelnöki hatáskörből az egészségügyi minisztériumhoz kerül. Andrej Babis miniszterelnök már korábban jelezte, hogy szigorítani kíván a cseh drogpolitikán.

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