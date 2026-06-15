Új front nyílt a szintetikus drogok elleni küzdelemben

A cseh egészségügyi minisztérium indoklása szerint az intézkedésre azért van szükség, mert a kábítószerpiacon folyamatosan jelennek meg új, szintetikus vegyületek, amelyek készítői igyekeznek megkerülni a jelenlegi szabályozást. Ezek az úgynevezett dizájnerdrogok gyakran olyan kémiai változtatásokkal készülnek, hogy ne essenek a már ellenőrzött kábító- és pszichotróp anyagokra vonatkozó előírások hatálya alá.

A javaslatot a drogokkal kapcsolatos korai figyelmeztető rendszer szakértői csoportja is megvizsgálta. A testület a cseh rendőrség, illetve a vámhatóság beszámolója és a mérgezésekkel kapcsolatos adatok alapján támogatta az anyagok listára vételét.

Csehországban jelenleg három kategóriába sorolják a függőséget okozó anyagokat.

A tiltott szerek listáján azok az anyagok szerepelnek, amelyek birtoklása büntetőjogi következményekkel jár.

A második kategóriába az olyan pszichoaktív anyagok tartoznak, amelyek hatásait még vizsgálják – ezek legfeljebb két évig maradhatnak ebben a körben.

Ha kiderül, hogy kockázatuk alacsony, akkor a pszichomoduláló anyagok közé kerülhetnek, és szigorú feltételek mellett, csak felnőttek számára válhatnak hozzáférhetővé.

A tiltólistára kerülő két új opioid közül az egyik a metiodon, amely a metadonhoz hasonló vegyület. Ezt eddig az Európai Unió hét országában azonosították, és Csehországban egy 2025-ös halálesettel is összefüggésbe hozták. A másik anyag az 5,6-diklór-deszmetil-klorfin, amely korábban az opioidfüggőség kezelésében kapott szerepet, ugyanakkor használata a véletlen túladagolás veszélyét is magában hordozta.

A további 17 vizsgálandó anyag között 13 félszintetikus kannabinoid található. Ezek egy része kémiailag hasonlít a kannabiszból származó HHC-hez, amelynek szabályozása az elmúlt időszakban komoly vitákat váltott ki Csehországban. A kormány a HHC-t március végén betiltotta, annak ellenére, hogy a drogpolitikai szakértők egy része inkább a további ellenőrzés mellett érvelt. A függőségi problémákkal foglalkozó szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a teljes tiltás megerősítheti a feketepiacot, és a HHC helyét gyorsan átvehetik újabb, akár veszélyesebb, kevésbé ismert hatású vegyületek.

A HHC-t és származékait korábban már a Petr Fiala vezette kormány is betiltotta, később azonban a pszichomoduláló anyagokról szóló szabályozás alapján ismét a vizsgált anyagok közé kerültek. A cseh drogpolitika irányítása júliustól változik: a függőségi kérdések kezelése a miniszterelnöki hatáskörből az egészségügyi minisztériumhoz kerül. Andrej Babis miniszterelnök már korábban jelezte, hogy szigorítani kíván a cseh drogpolitikán.