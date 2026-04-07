ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.7
usd:
330.2
bux:
125809.36
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közeli kép egy fehér köpenyes orvos nyakában elhelyezkedő fonendoszkópról, egy kézi diagnosztikai eszközről, amely például a szív és a tüdő hangját akusztikailag fölerősítve és mindkét fülhöz vezetve segíti az orvos munkáját.
Nyitókép: Pixabay

Újabb súlyos orvossztrájk Nagy-Britanniában

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

3 év alatt 3 milliárd font kárt okoztak a brit gazdaságnak a rezidens doktorok sztrájkjai. Keddtől több tízezer orvos kezd újabb, hatnapos és a korábbiaknál is súlyosabb következményekkel járó sztrájkba. Ezzel immár kivívták a többi egészségügyi dolgozó haragját.

Három év alatt most 15. alkalommal állnak le a munkával a brit rezidens orvosok. Ráadásul az őket képviselő Brit Orvosi Kamara úgy időzítette a sztrájkot, hogy az pont a húsvéti hosszú hétvége utáni első munkanapon induljon.

A brit sajtó egy része szerint a munkabeszüntetés 300 millió fontnyi kárt okoz majd, míg további számítások szerint

három év alatt több mint 3 milliárd fontot veszített a brit nemzetgazdaság

a rezidensek sztrájkjai nyomán.

Angliai kórházi vezetők hetekig elhúzódó káosztól tartanak az újabb sztrájk kapcsán, mivel a húsvéti szünet idején is nehezen ment a beosztások megalkotása, most pedig a Brit Orvosi Kamara a tagokkal való konzultáció nélkül azonnal nemet mondott a kormány ajánlatára és elrendelte a leállást.

A brit egészségügyi szolgálat, az NHS vezetői szerint ez lehet az eddigi legnehezebben kezelhető munkabeszüntetés. Tízezrek esnek ki a rendszerből, és a kórházak kétségbeesetten próbálnak embereket találni az ügyeleti beosztásokba.

Egy kimerült szakorvos így fogalmazott: a Brit Orvosi Kamara, a BMA „idő előtt sírba akar tenni”. A helyettesítések terhe most a kórházakban bent maradó idősebb orvosokra hárul, akik túlhajszoltnak mondják magukat.

A konfliktus hátterében az áll, hogy a rezidensek bérezéséről és munkakörülményeiről szóló tárgyalások összeomlottak. A brit kormány visszavonta az ezer új képzési helyre tett ajánlatát, mondván, az már nem finanszírozható, miután a Kamara elrendelte a sorban a tizenötödik sztrájkot.

Az egészségügyi szolgálaton belüli egyik szakmai érdekvédelmi szervezet, az NHS Alliance egyik vezetője arra figyelmeztetett: nemcsak az a gond, hogy most maradnak el műtétek és vizsgálatok. Később is fájdalmas lesz a hatás, mert a helyettesítő személyzetnek a sztrájk után kell majd kivenni a szabadságát, ami újabb fennakadásokat fog okozni.

A helyzetet súlyosbítja egy jogszabályváltozás is, amely szerint már csak tíz nappal előre kell szólni, hogy sztrájk lesz – ez jelentősen megnehezíti a felkészülést, különösen egy ünnepi időszakban.

Kórházi vezetők szerint az orvosok és az ellátórendszer is egyre leterheltebb, miközben

sok tapasztalt szakember eleve szabadságon volt húsvétkor,

így a műszakok lefedése komoly feladat, és extra költség is volt, mert emelt díjat kellett fizetni az egy-egy műszakra beugró állománynak.

Az angliai egészségügy (az NHS England) igyekszik megnyugtatni a betegeket: arra kérnek mindenkit, hogy menjenek el a tervezett időpontokra, hacsak nem értesítik arról, hogy későbbre halasztották azokat, sürgős esetben hívjanak egy segélyszámot, vagy menjenek be a baleseti osztályra. Közben egyes vezető brit orvosok szerint esik a Kamara támogatottsága. Bár elismerik a rezidensek problémáit, sokan úgy látják, szándékosan választották a lehető legkellemetlenebb időpontot a sztrájkra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Újabb súlyos orvossztrájk Nagy-Britanniában

sztrájk

orvos

brit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
közös sajtótájékoztató

J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja a választásokon
A Karmelita kolostorban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és rangos vendége, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, majd közös sajtótájékoztatót tartottak. J. D. Vance azt mondta: elhozta Donald Trump elnök támogató üzenetét Orbán Viktornak a hétvégi magyarországi választásokra. Az alelnök üzent a „Magyarországot zsaroló és sakkban tartó brüsszeli bürokratáknak” is.
 

Nyitva tart a legtöbb kormányablak április 11-én, szombaton, valamint április 12-én, vasárnap. Ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre, és a lakcímkártya pótlására lesz lehetőség.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma dől el a háború folytatása: Amerika pusztító csapásra készül, Trump civilizációs pusztítással fenyeget - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Délután Donald Trump amerikai elnök az iráni civilizáció eltörlésével fenyegetőzött. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális adót varrnának a cégek nyakába a techvezérek, ha emberek helyett gépeket alkalmaznak

Az OpenAI egy új szakpolitikai dokumentumban arra sürgeti a kormányokat, hogy gondolják újra a gazdaság alapjait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
