Valakik nagyot nyertek a Trump-bejelentésre tett téttel

15 perccel Donald Trump közlése előtt, hogy „öt nappal elhalasztja” a fontosabb iráni erőművek elleni bombázásokat, példátlanul aktivizálták magukat a nemzetközi fogadópiacok.

Az amerikai elnök helyi idő szerint reggel 7 óra 5 perckor pötyögte be posztját a Truth Social közösségi oldalra, azt állítva, hogy Washington „produktív párbeszédet folytatott Iránnal”. Teherán mindezt tagadta és az iráni kommentár szerint Trump az olajárakat akarta manipulálni.

Nem sokkal közlése után mérséklődött is az energiahordozó ára.

Miközben folyt a politikai adok-kapok, egyesek csendben a zsebeiket tömték – a Bloomberg hírügynökség szerint az elnök bejelentése előtt, egy 22 perces időszakban legkevesebb 6 millió hordó olajat adtak el. Mindez felvetette a lehetőséget, hogy előre kiszivárogtatták a közleményét.

A német DAX és az Euro Stoxx 50 tőzsdék határidős piacain is szokatlanul felpörögött a kereskedés. Az eredmény: egy sor befektető, vagy inkább spekulátor haszonra tett szerint, mert az olajár esésére fogadott.

„Nem tudjuk, hogy volt-e bennfentes kereskedés, de reméljük, hogy lesz valamiféle vizsgálat”

– mondta Rachel Winter, a Killik & Co vagyonkezelő cég partnere a BBC-nek.

Az Independent idézte Chris Murphy amerikai demokrata szenátort, aki szerint az egyik tranzakcióban másfél milliárd dollárnyi határidős ügyletet kötöttek, miközben 192 millió dollárnyi határidős olajeladási ügylet is történt. „Másfél milliárd dollárnyi fogadás, öt perccel Trump posztja előtt. Ki volt az?” – tette fel a kérdést a szenátor.

A Fehér Házban tagadták, hogy közük lett volna bármiféle nyerészkedéshez. Egy szóvivő szerint a kormányzatban „nem tűrik, hogy bármely hivatalnok a belső információk birtokában nyerészkedjen. Az erre utaló tudósítások alaptalanok és felelőtlenek”.

Valakik azonban tudhattak arról, mi készül

és biztosra menve, szinte az elnök bejelentés előtti pillanatokig vártak a fogadásokkal. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli háború nyomán megugrott a kőolaj ára, amit Trump bejelentése a 100 dolláros lélektani határ alá tolt.

Irán szerint – vélhetően belpolitikai okokból – maga az elnök próbálta mérsékelni az energiahordozó árát. Washington egyik potenciális tárgyalópartnere, Mohamad Bagher Ghalibaf iráni parlamenti elnök „hamis hírnek” nevezte, hogy tárgyaltak volna az Egyesült Államokkal. Trump erre közölte, hogy képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner vettek részt a beszélgetésekben.

Irán válasza: „ti magatokkal tárgyaltok”.

Az utóbbi időben népszerűvé váltak a különböző geopolitikai eseményekre történő fogadások. A CNN szerint egy szemény 1 millió dollárt keresett az elmúlt két évben, azzal, hogy jó időben és helyesen tippelt. Januárban egy fogadó 400 ezer dollárt nyert, amikor órákkal az akció előtt megjósolta Nicolas Maduro venezuelai elnök eltávolítását.