2026. március 27. péntek Hajnalka
FORT BRAGG, NORTH CAROLINA - FEBRUARY 13: U.S. President Donald Trump speaks during a visit to the Fort Bragg U.S. Army base on February 13, 2026 in Fort Bragg, North Carolina. Trump visited the base to honor special forces involved in the military operation in Venezuela in early 2026.
Nyitókép: Getty Images/Nathan Howard

Valakik nagyot nyertek a Trump-bejelentésre tett téttel

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ismét felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja amiatt, hogy egyesek szokatlanul magas téteket tettek az olajár esésére – röviddel Donald Trump bejelentése előtt. Az amerikai elnök arra készült, hogy közölje: egy alku reményében késlelteti az iráni energetikai hálózat elleni támadásokat.

15 perccel Donald Trump közlése előtt, hogy „öt nappal elhalasztja” a fontosabb iráni erőművek elleni bombázásokat, példátlanul aktivizálták magukat a nemzetközi fogadópiacok.

Az amerikai elnök helyi idő szerint reggel 7 óra 5 perckor pötyögte be posztját a Truth Social közösségi oldalra, azt állítva, hogy Washington „produktív párbeszédet folytatott Iránnal”. Teherán mindezt tagadta és az iráni kommentár szerint Trump az olajárakat akarta manipulálni.

Nem sokkal közlése után mérséklődött is az energiahordozó ára.

Miközben folyt a politikai adok-kapok, egyesek csendben a zsebeiket tömték – a Bloomberg hírügynökség szerint az elnök bejelentése előtt, egy 22 perces időszakban legkevesebb 6 millió hordó olajat adtak el. Mindez felvetette a lehetőséget, hogy előre kiszivárogtatták a közleményét.

A német DAX és az Euro Stoxx 50 tőzsdék határidős piacain is szokatlanul felpörögött a kereskedés. Az eredmény: egy sor befektető, vagy inkább spekulátor haszonra tett szerint, mert az olajár esésére fogadott.

„Nem tudjuk, hogy volt-e bennfentes kereskedés, de reméljük, hogy lesz valamiféle vizsgálat”

– mondta Rachel Winter, a Killik & Co vagyonkezelő cég partnere a BBC-nek.

Az Independent idézte Chris Murphy amerikai demokrata szenátort, aki szerint az egyik tranzakcióban másfél milliárd dollárnyi határidős ügyletet kötöttek, miközben 192 millió dollárnyi határidős olajeladási ügylet is történt. „Másfél milliárd dollárnyi fogadás, öt perccel Trump posztja előtt. Ki volt az?” – tette fel a kérdést a szenátor.

A Fehér Házban tagadták, hogy közük lett volna bármiféle nyerészkedéshez. Egy szóvivő szerint a kormányzatban „nem tűrik, hogy bármely hivatalnok a belső információk birtokában nyerészkedjen. Az erre utaló tudósítások alaptalanok és felelőtlenek”.

Valakik azonban tudhattak arról, mi készül

és biztosra menve, szinte az elnök bejelentés előtti pillanatokig vártak a fogadásokkal. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli háború nyomán megugrott a kőolaj ára, amit Trump bejelentése a 100 dolláros lélektani határ alá tolt.

Irán szerint – vélhetően belpolitikai okokból – maga az elnök próbálta mérsékelni az energiahordozó árát. Washington egyik potenciális tárgyalópartnere, Mohamad Bagher Ghalibaf iráni parlamenti elnök „hamis hírnek” nevezte, hogy tárgyaltak volna az Egyesült Államokkal. Trump erre közölte, hogy képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner vettek részt a beszélgetésekben.

Irán válasza: „ti magatokkal tárgyaltok”.

Az utóbbi időben népszerűvé váltak a különböző geopolitikai eseményekre történő fogadások. A CNN szerint egy szemény 1 millió dollárt keresett az elmúlt két évben, azzal, hogy jó időben és helyesen tippelt. Januárban egy fogadó 400 ezer dollárt nyert, amikor órákkal az akció előtt megjósolta Nicolas Maduro venezuelai elnök eltávolítását.

Elemző: az iráni háború egy újabb inflációs sokkot okozhat a világgazdaságban

Az iráni háború miatt a piacokra nehezedő árnyomás különösen erős lehet a feltörekvő országokban és Magyarországon is – állapította meg két nagy nemzetközi elemzőház. A Portfolio elemzője azt mondta: mindez azt vetíti előre, hogy ha az iráni konfliktusnak nincs gyors megoldása, visszatérhet a drágulási spirál.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Kritikus szintet ért el a Deborah-ciklon okozta szolgáltatáskiesés Vas vármegye székhelyén; Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatása szerint 8000 szombathelyi lakásban szünetel a távhőszolgáltatás.
 

Nagy mennyiségű földgázt talált a Mol Pakisztánban

Másfél éven belül másodszor talált a Mol Pakisztán által vezetett közös vállalat jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban. A Bilitang-1 elnevezésű kút Pakisztán Khyber Pakhtunkhwa tartományában, Kohat körzetében található és a tesztek során napi körülbelül 5000 hordó egyenértéknyi gázt termel - derül ki a Mol közleményéből. A Mol részesedése a kitermelt mennyiség 8,4%-a, amely nagyságrendileg 400 hordó egyenértéket ad hozzá a Mol-csoport termeléséhez.

Ítéletidő Nyugat-Magyarországon: 8000 lakásban nincs fűtés, vacognak a lakók Szombathelyen

Ítéletidő tombol NyugatMagyarországon: a viharos szél és a zord körülmények miatt több ezer szombathelyi lakásban szünetel a fűtés, és a lakók a hidegben kénytelenek tartózkodni otthonaikban.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

