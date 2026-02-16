Épp most roppan össze Pozsony tömegközlekedése a reptéri utasterhelés alatt

Miközben a pozsonyi repülőtér sorra dönti az utasrekordokat, a leszállás utáni pillanatok sokak számára nem a megérkezés örömét, hanem a harcot jelentik a buszhelyekért. Az utasok elsősorban az érkezési csúcsidőszakokban panaszkodnak. Ha rövid időn belül több repülőgép landol, a terminálban egyszerre több száz ember jelenik meg – poggyászokkal együtt –, akik a városba szeretnének eljutni. Ilyenkor a buszok gyorsan megtelnek, sokan pedig kényelmetlen körülmények között kénytelenek utazni.

Egy 18 méteres csuklós autóbusz körülbelül 140 utast tud szállítani. Ezzel szemben egy diszkont légitársaság repülőgépe akár 240 utast is hozhat egyetlen járattal. A 61-es reptéri busz Pozsonyban a forgalmasabb időszakokban nyolcpercenként közlekedik, de vannak órák, amikor csak húszpercenként indul. Ezalatt könnyen több utas gyűlik össze, mint amennyit egy jármű el tud vinni. Dušan Novota, a pozsonyi repülőtér igazgatója szerint csúcsidőben akár három gép is egyszerre érkezhet.

Ez akár 900 utast is jelenthet egy időben a csarnokban, akik közlekedési lehetőséget keresnek.

A helyzet a jövőben tovább éleződhet. A repülőtér idén már négymillió utas kiszolgálását tervezi, részben a Ryanair és a Wizz Air új járatainak köszönhetően. A kérdés azonban az: tudja-e követni ezt a tempót a városi közlekedés.

A repülőtér vezetése szerint figyelemmel kísérik a helyzetet, de intézkedéseik elsősorban a terminálon belüli torlódások megelőzésére irányulnak. A tömegközlekedés fejlesztése a Pozsonyi Közlekedési Vállalat hatáskörébe tartozik. A vállalat szóvivője, Jozef Vozár azt mondta: folyamatosan gyűjtik az adatokat a 61-es járat kihasználtságáról, és a várossal együttműködve a járat sűrítését készítik elő.

A cél, hogy az indulások jobban igazodjanak a repülőtéri forgalomhoz.

Nemcsak Pozsonyban okoz gondot a megnövekedett utasszám. Kassán, a Kassai Nemzetközi Repülőtéren tavaly közel 850 ezer utas fordult meg – ez rekord a reptér történetében. A repülőteret ott a 23-as busz szolgálja ki, amely a nap nagy részében csupán óránként közlekedik, és mintegy száz férőhelyes. Az utasok szerint ez reggel és délután nem elegendő, ráadásul a menetrend nem mindig igazodik az érkezésekhez és a késésekhez.

A fő kérdés a tavaszi és nyári csúcsidőszak előtt, hogy a gyorsan növekvő utasforgalommal lépést tud-e tartani a szlovák közlekedési rendszer.