ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.07
usd:
327.35
bux:
123563.92
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Komoly ellenállásba ütközött a vasúti kamerarendszer terve

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák mozdonyvezetők határozottan elutasítják a vezetőfülkékbe tervezett kamerarendszerek bevezetését. Az erről szóló petíciót kedden adták le a szlovák közlekedési minisztériumban. A petíciós bizottság képviselője megerősítette: az aláírók döntő többsége aktív mozdonyvezető, akiket közvetlenül érintene az intézkedés.

Matej Motyčka, a petíciós bizottság képviselője szerint a petíciót Szlovákia-szerte a két legnagyobb állami vasúttársaságnál dolgozó mozdonyvezetők több mint 85 százaléka támogatta. A Szlovák Vasúttársaság és a Cargo Slovakia összesen 1809 mozdonyvezetőt foglalkoztatott a petíció indulásakor, közülük 1554-en írták alá az íveket.

A mozdonyvezetők abban bíznak, hogy a szaktárca figyelembe veszi a gyakorló szakemberek egyértelmű jelzését, és felülvizsgálja a kamerák bevezetésének tervét. Mint fogalmaztak, a vasúti ágazat már nem bírná el a feszültség további növelését. Arra is figyelmeztetnek: ha a szakmailag megalapozott észrevételeiket figyelmen kívül hagyják, az a vasúti közlekedés stabilitását is veszélyeztetheti.

A vezetőfülkék kamerás megfigyelésének terve két súlyos vasúti baleset után került napirendre. Tavaly októberben a Szlovák Vasúttársaság vonatai ütköztek Szádalmás közelében, novemberben pedig Bazin térségében történt baleset. A kormány december elején jóváhagyta a vasúti közlekedés biztonságát növelő akciótervet, amely nyolc intézkedést tartalmaz. Ezek között szerepel a mozdonyvezetők megfigyelése kamerákkal, valamint a munkaidejüket ellenőrző rendszer bevezetése is.

A mozdonyvezetők azonban hangsúlyozzák: munkájuk technikai ellenőrzése már most is folyamatos. A menetadatokat – például a sebességet, a fékezést vagy a biztonsági berendezések használatát – pontosan rögzítik, a rádióforgalmat archiválják, sok mozdonyon pedig már jelenleg is működnek kamerák, amelyek a vonat előtti pályaszakaszt figyelik. Ezeket a megoldásokat a szakma hasznosnak és indokoltnak tartja.

A petíció ugyanakkor a szlovák mozdonyvezetők munkakörülményeire is rámutat. A mozdonyvezetők szerint nem arányos több százezer eurót költeni kamerarendszerekre olyan körülmények között, amikor egyes vonalakon még mindig nincs megfelelő biztosítóberendezés, nyáron nem működik a légkondicionálás, télen pedig rosszul szigetelt fülkékben kell dolgozniuk. Álláspontjuk szerint azoknak az intézkedéseknek kellene elsőbbséget élvezniük, amelyek közvetlenül javítják a biztonságot és a dolgozók egészségét, nem pedig olyan megoldásoknak, amelyek csupán a biztonság látszatát keltik.

A szlovák mozdonyvezetők hangsúlyozzák: nem az átláthatóság ellen lépnek fel, hanem az utasok és a vasúti dolgozók valós biztonságát szeretnék növelni. Minden további lépést törvényes és professzionális keretek között terveznek megtenni. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a munkakörülmények hosszú távú romlása a vasúti közlekedés zavartalan működését is veszélybe sodorhatja Szlovákiában.

Kezdőlap    Tudósítóink    Komoly ellenállásba ütközött a vasúti kamerarendszer terve

szlovákia

mozdonyvezető

kamera

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Sajtótájékoztatót tartott ma az Equilor, ahol a befektetési szolgáltató szakemberei mondták el a 2026-os várakozásaikat a hazai és nemzetközi makrogazdasági trendekről, és adta állampapír-, részvény- és nyersanyagpiaci kitekintést. A sajtóesemény előadója volt Szécsényi Bálint, elnök-vezérigazgató, Aradványi Péter, vezető elemző, Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető és Takács András, részvényelemző. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők

Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők

Az Ipsos 30 országra kiterjedő Predictions Survey 2026 kutatása alapján a világ lakossága kettős érzésekkel fordul a következő év felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 04:30
Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról
2026. január 21. 13:20
Irán: népirtás folyik a digitális sötétségben
×
×
×
×