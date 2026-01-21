Komoly ellenállásba ütközött a vasúti kamerarendszer terve

Matej Motyčka, a petíciós bizottság képviselője szerint a petíciót Szlovákia-szerte a két legnagyobb állami vasúttársaságnál dolgozó mozdonyvezetők több mint 85 százaléka támogatta. A Szlovák Vasúttársaság és a Cargo Slovakia összesen 1809 mozdonyvezetőt foglalkoztatott a petíció indulásakor, közülük 1554-en írták alá az íveket.

A mozdonyvezetők abban bíznak, hogy a szaktárca figyelembe veszi a gyakorló szakemberek egyértelmű jelzését, és felülvizsgálja a kamerák bevezetésének tervét. Mint fogalmaztak, a vasúti ágazat már nem bírná el a feszültség további növelését. Arra is figyelmeztetnek: ha a szakmailag megalapozott észrevételeiket figyelmen kívül hagyják, az a vasúti közlekedés stabilitását is veszélyeztetheti.

A vezetőfülkék kamerás megfigyelésének terve két súlyos vasúti baleset után került napirendre. Tavaly októberben a Szlovák Vasúttársaság vonatai ütköztek Szádalmás közelében, novemberben pedig Bazin térségében történt baleset. A kormány december elején jóváhagyta a vasúti közlekedés biztonságát növelő akciótervet, amely nyolc intézkedést tartalmaz. Ezek között szerepel a mozdonyvezetők megfigyelése kamerákkal, valamint a munkaidejüket ellenőrző rendszer bevezetése is.

A mozdonyvezetők azonban hangsúlyozzák: munkájuk technikai ellenőrzése már most is folyamatos. A menetadatokat – például a sebességet, a fékezést vagy a biztonsági berendezések használatát – pontosan rögzítik, a rádióforgalmat archiválják, sok mozdonyon pedig már jelenleg is működnek kamerák, amelyek a vonat előtti pályaszakaszt figyelik. Ezeket a megoldásokat a szakma hasznosnak és indokoltnak tartja.

A petíció ugyanakkor a szlovák mozdonyvezetők munkakörülményeire is rámutat. A mozdonyvezetők szerint nem arányos több százezer eurót költeni kamerarendszerekre olyan körülmények között, amikor egyes vonalakon még mindig nincs megfelelő biztosítóberendezés, nyáron nem működik a légkondicionálás, télen pedig rosszul szigetelt fülkékben kell dolgozniuk. Álláspontjuk szerint azoknak az intézkedéseknek kellene elsőbbséget élvezniük, amelyek közvetlenül javítják a biztonságot és a dolgozók egészségét, nem pedig olyan megoldásoknak, amelyek csupán a biztonság látszatát keltik.

A szlovák mozdonyvezetők hangsúlyozzák: nem az átláthatóság ellen lépnek fel, hanem az utasok és a vasúti dolgozók valós biztonságát szeretnék növelni. Minden további lépést törvényes és professzionális keretek között terveznek megtenni. Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a munkakörülmények hosszú távú romlása a vasúti közlekedés zavartalan működését is veszélybe sodorhatja Szlovákiában.