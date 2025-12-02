ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.73
usd:
327.51
bux:
109816.05
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy vasúti sínpár, ami keresztülvezet egy fenyőerdőn.

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Lettország azt fontolgatja, hogy felszedi az orosz határra vezető vasúti síneket. A baltikumi országban ezt biztonsági fenyegetésekkel indokolják. A kérdés szítja feszültséget Moszkva és NATO-tag szomszédai között.

Lettország az év végéig elkészíti azt a hatástanulmányt, amelynek alapján részben vagy akár teljesen felszedhetik a keleti határ felé húzódó vasúti síneket – ezt erősítette meg a heti rendszeres tanácskozás után Edgars Rinkēvičs lett államfő és Evika Siliņa miniszterelnök. Rinkēvičs szerint a hadsereggel, valamint Észtországgal és Litvániával együtt készítik elő a döntést, és a végleges elhatározás jövő év elejére születik meg.

Az elnök szerint „hosszú távon feszült marad” a lett–orosz határ menti biztonsági helyzet, ezért minden lehetőséget meg kell vizsgálni, amely erősítheti az ország védelmét. A sínek felszedése az egyik ilyen opció – de csak akkor, ha a katonai, logisztikai és gazdasági hatásokat teljes körűen felmérik.

Edgars Rinkēvičs kritikusan beszélt a döntést övező, a közösségi médiában folyó vitákról: szerinte túl sok a találgatás és túl kevés a hivatalos információ, ami különösen a határ menti régiókban aggodalmat és félreértéseket okoz.

A lett kormány több határátkelőt is lezárt a gyalogosok és a kerékpárosok előtt az orosz és a fehérorosz határon, arra hivatkozva, hogy Moszkva és Minszk migránsokat küld oda és ezzel akarja destabilizálni a térséget.

Moszkvában a lettek ötletelése gunyoros kommentárokat váltott ki. Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő például azt mondta: „láthatóan szükségük van tűzifára, ezért szedik fel a talpfákat”.

Az orosz sajtónak nyilatkozó szakértők ugyanakkor arra emlékeztettek: egyik félnek sem lenne túl nagy gazdasági kára abból, ha Riga radikális lépésre szánná el magát. Georgij Bovt orosz politológus szerint Lettország dönthet a pálya megszüntetéséről, de Oroszország amúgy is alig szállít ezen az útvonalon. A tranzit jelentős része – például Kazahsztánból és Üzbegisztánból – ugyan átmegy Lettországon, de a szakértő szerint a lépést a többi balti állammal össze kellene hangolni, különben a forgalom egyszerűen Litvánia vagy Észtország felé terelődne.

Nagyezsda Kapusztyina, az orosz Pénzügyi Egyetem logisztikai tanszékének professzora úgy látja:

„Moszkva számára a lépés inkább szimbolikus lenne, míg Lettország potenciális bevételektől és versenyelőnytől esne el.”

A balti kormányok közben egyre élesebb hangot ütnek meg Oroszországgal szemben. Baiba Braže lett külügyminiszter úgy fogalmazott: az orosz vezetés „folyamatosan teszteli, meddig mehet el”. A Politicónak nyilatkozva azt mondta: „a jelzéseket nem a szavak, hanem a tettek útján küldik”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

oroszország

fenyegetés

vasút

védelem

lettország

baltikum

sín

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen

Lettország felszedné az Oroszországba irányuló vasúti síneket, az oroszok gúnyolódnak ezen
Lettország azt fontolgatja, hogy felszedi az orosz határra vezető vasúti síneket. A baltikumi országban ezt biztonsági fenyegetésekkel indokolják. A kérdés szítja feszültséget Moszkva és NATO-tag szomszédai között.
 

Vlagyimir Putyin belső köre újabb, mesés vagyont szerezhet, ha vége az ukrajnai háborúnak

Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna még rosszabb helyzetbe is kerülhet

Vlagyimir Putyin: nem lesz kivel tárgyalni, ha Európa háborút robbant ki Oroszország ellen

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

Zsidai Zoltán Roy: a mostani budapesti vendégszámból 5000 milliárd forinttal nagyobb GDP-t lehetne realizálni

A magyar vendéglátás és turizmus stratégiai kérdéseiről, régiós és európai összehasonlításokról is beszélt Zsidai Zoltán gasztronómiai szakember, a Zsidai Csoport tulajdonosa, ügyvezetője, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedett Amerika

Emelkedett Amerika

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután, míg Amerikában jó volt a hangulat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország

Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország

Magyarország az Európai Unió sereghajtója az egy főre jutó egyéni fogyasztás tekintetében, miközben GDP-mutatónk valamivel kedvezőbb képet mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Putin meets Trump's envoys in Moscow after saying he doesn't want war with Europe but is 'ready to fight'

Meanwhile, Zelensky says some things "still need to be worked out" in the draft peace plan, but the US is taking "serious steps" to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 21:33
Hamarosan új kormány alakulhat Prágában
2025. december 2. 20:22
Válaszolt Moszkva a NATO-nak a „megelőző csapás” ötletére
×
×
×
×