2025. november 24. hétfő
GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 23: US Secretary of State Marco Rubio (R) and Ukraines presidential chief of staff Andriy Yermak (L) held press briefing in the US mission in Geneva, Switzerland on November 23, 2025. (Photo by Beyza Binnur Dönmez/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Beyza Binnur Dönmez

Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Dan Driscoll washingtoni különmegbízott az Ukrajnának biztosított, eddig homályos biztonsági garanciákról is tárgyalt a múlt héten Kijevben. A tervezet rögzíti, hogyha Oroszország ismét fegyveres támadást indítana egy békemegállapodás után Ukrajna ellen, akkor a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal Kijev védelmében.

Dan Driscoll amerikai diplomata nem csak a 28 pontos amerikai békejavaslatról, hanem egy másik, az ukrán biztonsági garanciákat tartalmazó dokumentumról is egyeztetett Kijevben - írja a Portfolio az RBC-Ukraine portál alapján.

A dokumentum lényegében egy három pontból álló külön keretmegállapodás Ukrajnáról, amelynek szövege a NATO 5. cikkelyének elveit követi.

Az első pont kimondja, hogy amennyiben Oroszország ismét fegyveres támadást indít Ukrajna ellen, az amerikai elnök katonai erők, hírszerzési és logisztikai támogatás, valamint gazdasági és diplomáciai lépések biztosításáról dönthet.

A második pont szerint a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal. A harmadik pont pedig rögzíti, hogy a keretmegállapodás tíz évig marad érvényben, és a felek döntése alapján meghosszabbítható.

Az RBC-Ukraine nem részletezte, hogy Kijev hogyan reagált a felvetésekre. Ukrajna vélhetően kevésnek fogja tartani a keretmegállapodást: az első pont ugyanis továbbra is a mindenkori amerikai elnök kezébe helyezi a döntést a beavatkozásról.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az amerikai elnöki hivatala vasárnap este, a genfi tárgyalásokat követően adott ki közleményt, amiben Marco Rubio külügyminiszter vezette tárgyalóküldöttség megerősítette az Egyesült Államok határozott elkötelezettségét abban, hogy biztosítsák Ukrajna szuverenitását, biztonságát. Hangsúlyozták, hogy a békefolyamatban elért előrelépés Donald Trump amerikai elnöknek a háború lezárására irányuló célkitűzése révén jött létre, és arra is ígéretet tettek, hogy a további folyamat során szoros kapcsolatot tartanak fenn az európai partnerekkel.

Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Az ukrán biztonsági garanciákról szivárogtak ki újabb részletek

Dan Driscoll washingtoni különmegbízott az Ukrajnának biztosított, eddig homályos biztonsági garanciákról is tárgyalt a múlt héten Kijevben. A tervezet rögzíti, hogyha Oroszország ismét fegyveres támadást indítana egy békemegállapodás után Ukrajna ellen, akkor a NATO-tagállamok, valamint Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Finnország összehangoltan lépnek fel az Egyesült Államokkal Kijev védelmében.
 

