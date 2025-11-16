ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Izzósor, modern hangulatvilágítás.
Nyitókép: Unsplash

Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.

A csehek számára az elektromos áram ma már szinte luxuscikknek számít, az Európai Unióban már harmadik negyedév óta a legdrágább országok között vannak. Az idei év első felében egy kilowattóráért több mint 37 centet fizettek, ami körülbelül 370 euró megawattóránként. Ennél csak Írországban, Olaszországban, Dániában, Belgiumban és Németországban drágább az áram. Ezzel szemben Szlovákiában az ár 19 cent, Magyarországon pedig mindössze 10 cent kilowattóránként, vagyis 100 euró megawattóránként, ami a kontinens legalacsonyabb árai közé tartozik.

A szlovák háztartások kedvező helyzetének fő oka az állami energiatámogatási rendszer, amely már évek óta kompenzálja az árakat. Az úgynevezett „erőenergia” ára – vagyis maga a megtermelt villamos energia – 61 euró/MWh szinten van befagyasztva. Ez a teljes ár körülbelül egyharmadát teszi ki, a fennmaradó részt az elosztási és egyéb díjak jelentik.

Csehországban viszont már tavaly megszűnt az állami támogatás, és sok szakértő szerint ez az egyik oka annak, hogy ott az áram ma az egyik legdrágább Európában.

Jiří Gavor, az ENA társaság elemzője úgy fogalmazott: azokban az országokban alacsonyabb az ár, ahol az energiapiacot az állam erősebben szabályozza, mint például Szlovákiában, Magyarországon vagy Franciaországban.

Mások szerint viszont ez nem ilyen egyszerű. A Trinity Bank vezető közgazdásza, Lukáš Kovanda például arra emlékeztet, hogy Csehország az unió egyik legnagyobb áramexportőre, mégis a legdrágábban fizetnek a fogyasztók. Szerinte ez a helyzet „tragikus”, és több tényező is hozzájárul, nem csupán a támogatások hiánya.

Szlovákiában viszont a helyzet egyelőre stabil. Az állam és a Szlovák Villamos Művek megegyeztek abban, hogy 2026 végéig változatlan marad az áram ára. Az energiatermelési ár tehát továbbra is legfeljebb 61 euró megawattóránként, ami megakadályozza az áremelkedést és az országot az EU legolcsóbb tagállamai között tartja.

A szlovák kormány azonban 2026-tól új, célzott támogatási rendszert vezet be: ez már csak a leginkább rászoruló háztartásokat segíti majd, vagyis az alacsony jövedelműeket és azokat, akik szegénységben élnek.

A többiek kisebb kompenzációra számíthatnak, ami mérsékelt számlanövekedést hozhat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi alacsony árak nem tarthatók fenn a végtelenségig. A Szlovák Villamos Művekkel kötött megállapodás lejártával az árak akár jelentősen is megemelkedhetnek. Addig azonban Szlovákia továbbra is az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő ország marad az Európai Unióban – legalábbis az áram árát tekintve.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

csehország

szlovákia

kedvezmény

árcsökkentés

áram

rezsi

elektromos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram
A cseheknek egyre nagyobb gondot okoznak a magas villanyszámlák, miközben Szlovákiában az árak továbbra is a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában. Az Európai Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a cseh háztartások az idei év első felében több mint 37 eurócentet, fizettek az áramért. Ez jóval meghaladja az uniós átlagot, amely kilowattóránként 32 cent körül alakult.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb egy évig utazhatunk szabadon Kínába

Újabb egy évig utazhatunk szabadon Kínába

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?

Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Ez alapján 2025. december 2-án érkezik a következő családi pótlék utalás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

Feud erupts between Trump and longtime ally Marjorie Taylor Greene

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 18:34
A háború sem fogott Irán fővárosán, a vízhiány miatt viszont teljes kitelepítés jöhet
2025. november 14. 17:50
Itt a vége a Trump–BBC-csörtének – Most pedig jöhet a háború
×
×
×
×