Van olyan uniós ország, ahol már szinte luxuscikk az áram

A csehek számára az elektromos áram ma már szinte luxuscikknek számít, az Európai Unióban már harmadik negyedév óta a legdrágább országok között vannak. Az idei év első felében egy kilowattóráért több mint 37 centet fizettek, ami körülbelül 370 euró megawattóránként. Ennél csak Írországban, Olaszországban, Dániában, Belgiumban és Németországban drágább az áram. Ezzel szemben Szlovákiában az ár 19 cent, Magyarországon pedig mindössze 10 cent kilowattóránként, vagyis 100 euró megawattóránként, ami a kontinens legalacsonyabb árai közé tartozik.

A szlovák háztartások kedvező helyzetének fő oka az állami energiatámogatási rendszer, amely már évek óta kompenzálja az árakat. Az úgynevezett „erőenergia” ára – vagyis maga a megtermelt villamos energia – 61 euró/MWh szinten van befagyasztva. Ez a teljes ár körülbelül egyharmadát teszi ki, a fennmaradó részt az elosztási és egyéb díjak jelentik.

Csehországban viszont már tavaly megszűnt az állami támogatás, és sok szakértő szerint ez az egyik oka annak, hogy ott az áram ma az egyik legdrágább Európában.

Jiří Gavor, az ENA társaság elemzője úgy fogalmazott: azokban az országokban alacsonyabb az ár, ahol az energiapiacot az állam erősebben szabályozza, mint például Szlovákiában, Magyarországon vagy Franciaországban.

Mások szerint viszont ez nem ilyen egyszerű. A Trinity Bank vezető közgazdásza, Lukáš Kovanda például arra emlékeztet, hogy Csehország az unió egyik legnagyobb áramexportőre, mégis a legdrágábban fizetnek a fogyasztók. Szerinte ez a helyzet „tragikus”, és több tényező is hozzájárul, nem csupán a támogatások hiánya.

Szlovákiában viszont a helyzet egyelőre stabil. Az állam és a Szlovák Villamos Művek megegyeztek abban, hogy 2026 végéig változatlan marad az áram ára. Az energiatermelési ár tehát továbbra is legfeljebb 61 euró megawattóránként, ami megakadályozza az áremelkedést és az országot az EU legolcsóbb tagállamai között tartja.

A szlovák kormány azonban 2026-tól új, célzott támogatási rendszert vezet be: ez már csak a leginkább rászoruló háztartásokat segíti majd, vagyis az alacsony jövedelműeket és azokat, akik szegénységben élnek.

A többiek kisebb kompenzációra számíthatnak, ami mérsékelt számlanövekedést hozhat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi alacsony árak nem tarthatók fenn a végtelenségig. A Szlovák Villamos Művekkel kötött megállapodás lejártával az árak akár jelentősen is megemelkedhetnek. Addig azonban Szlovákia továbbra is az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő ország marad az Európai Unióban – legalábbis az áram árát tekintve.