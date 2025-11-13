ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Csehország és az Európai Unió zászlói lobognak egy régi épületen.
Nyitókép: Getty Images/sharrocks

Teljes mentességet kér a szolidaritási befizetések alól Brüsszeltől Csehország

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban újra emelkedik az ukrajnai menekültek száma. Vít Rakusan belügyminiszter szerint Brüsszel most hivatalosan is elismerte az országot, mint olyan tagállamot, amely jelentős migrációs helyzettel néz szembe. Ennek alapján Csehország mentesülhet az uniós szolidaritási hozzájárulás egy része alól, amelyet eredetileg a déli országok migrációs terheinek enyhítésére hoztak létre.

A cseh belügyminisztérium friss adatai szerint jelenleg több mint 397 ezer ukrán állampolgár rendelkezik ideiglenes védelmi státusszal Csehországban. A menekültek összetétele ugyanakkor folyamatosan változik, egyre kevesebb a gyerek, miközben a férfiak aránya növekszik. A hatóságok szerint ez annak köszönhető, hogy az ukrán kormány a nyáron engedélyezte a 18 és 22 év közötti férfiak külföldre utazását. Míg az orosz támadás kezdetén, 2022 tavaszán a férfiak a menekültek mintegy ötödét tették ki, ma már arányuk meghaladja a 33 százalékot.

Vít Rakusan belügyminiszter a kormány szerdai ülése után emlékeztetett: lakosságarányosan továbbra is Csehországban van a legtöbb ukrán menekült az Európai Unióban. Hozzátette: Brüsszel most hivatalosan is elismerte az országot, mint olyan tagállamot, amely „jelentős migrációs helyzettel” néz szembe.

Ennek alapján Csehország mentesülhet az uniós szolidaritási hozzájárulás egy része alól,

amelyet eredetileg a déli országok migrációs terheinek enyhítésére hoztak létre. Rakusan bejelentette, hogy levelet küldött Brüsszelbe, és teljes mentességet kér a befizetések alól. A kérelmet az Európai Unió Tanácsa, vagyis a tagállamok bírálják majd el.

A döntés az Európai Bizottság kedden közzétett, első éves migrációs és menekültügyi jelentése nyomán született. A dokumentum szerint Csehország nem köteles segíteni a déli migrációs terhek viselésében, mivel az ukrajnai háború kezdete óta rendkívüli nyomás nehezedik a menekültügyi rendszerére. A cseh belügyminisztérium kimutatása szerint a menekültek között 92 ezer a kiskorú, 17 ezer a 60 év feletti, a többiek aktív korúak. A nők száma 164 ezer, a férfiaké 124 ezer.

A menekültek gazdasági hozzájárulása is jelentős. A cseh munkaügyi minisztérium adatai szerint az ukrán menekültek a harmadik negyedévben több mint 8 milliárd koronát – vagyis mintegy 131 milliárd forintnak megfelelő összeget – fizettek be adók és illetékek formájában. Ez több mint kétszerese annak, amit ugyanebben az időszakban szociális támogatásként kaptak az államtól. Az állam ugyanis 3,9 milliárd koronát fizetett ki segélyként, vagyis a menekültek befizetései több mint 4 milliárd koronával meghaladták a kiadásokat.

Civil szervezetek arra is rámutattak, hogy az ukrán munkaerő iránt továbbra is nagy a kereslet. Főként olyan pozíciókban dolgoznak, amelyeket korábban nehezen tudtak betölteni. Ugyanakkor még mindig sok a kihasználatlan lehetőség, mivel sok menekült szakmai végzettsége nem érvényesül teljes mértékben a munkaerőpiacon.

