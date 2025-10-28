ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.09
usd:
332.89
bux:
106436.9
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hepatitis A - sexually transmitted disease blood test and treatment
Nyitókép: Hailshadow/Getty Images

Az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb sárgaságjárványára kell készülni, már sok a halott Csehországban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban egyre nagyobb a kereslet a hepatitisz A elleni védőoltás iránt, miközben a járvány tovább terjed. Az egészségügyi hatóságok szerint az idei év lehet az elmúlt közel fél évszázad legsúlyosabb sárgaságjárványa. Az Állami Egészségügyi Intézet adatai szerint az év eleje óta több mint 2200 ember fertőződött meg, és 27-en már életüket vesztették.

A legtöbb beteget Prágában regisztrálták. Idén már közel ezer fertőzöttet, ami huszonötször több mint tavaly. Csak az elmúlt héten 52 új esetet jelentettek. A cseh fővárosban éppen ezért hatalmas az érdeklődés az oltások iránt. Sok háziorvosnál hétfő reggelre már sorok alakultak ki. Több rendelő azonban egyelőre még mindig nem kapta meg az új szállítmányokat. Egy prágai nővér, Kateřina Remešová az idnes.cz hírportálnak elmondta: múlt héten tizenöt embert oltottak be, de hétfő reggelre már újabb tizenkét páciens jelentkezett. Az utolsó két adag vakcina is előre le volt foglalva. Egy másik rendelő például hatvanöt adagot kapott, és szerdán újra kezdhetik az oltásokat.

A szakemberek szerint a hepatitisz A vírusa szinte bárkit megfertőzhet, de különösen veszélyes a krónikus májbetegségben szenvedőkre. A cseh egészségügyi minisztérium adatai alapján idén már több mint 129 ezer embert oltottak be, ami háromszor annyi, mint tavaly. Ezért több helyen hiány alakult ki az oltóanyagból. Először a gyerekeknek, majd a felnőtteknek szánt adagokból is kifogytak. Néhány orvosnak már csak a kombinált, A- és B-hepatitisz elleni vakcina maradt, amely azonban csak a második adag után biztosít teljes védelmet.

Az emberek többsége mégis az egyszerű, csak hepatitisz A elleni oltást keresi, mert már az első adag után két héttel védettséget ad, és olcsóbb is. A minisztérium azt is fontolgatja, hogy a kisgyermekek és a krónikus májbetegségben szenvedők számára a jövőben ingyenessé tegye az oltást, amit az egészségbiztosítók fizetnének. Jelenleg csak azok kaphatják meg térítésmentesen, akik közvetlen kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. Ilyen esetből idén már több mint kilencezret regisztráltak.

Az egészségügyi tárca közegészségügyi osztályának vezetője, Matyáš Fošum szerint az orvosokhoz most közel 20 ezer új adag vakcina érkezett, ebből 9500 a gyermekek számára. A szállítás hétfőn kezdődött, és a tervek szerint a hét végéig minden rendelő megkapja a saját részét. Az orvosok ugyanakkor attól tartanak, hogy a mostani készletet gyorsan elkapkodják. A következő nagyobb szállítmány csak decemberben várható, de a minisztérium rendkívüli behozatalt is szervez, egyebek mellett Görögországból és Franciaországból.

Közben tájékoztató kampány is indult Prágában: a városba utazók már láthatják a hepatitisz A elleni védekezés fontosságát hirdető plakátokat a tömegközlekedési járműveken, elektronikus kijelzőkön és a főpályaudvaron. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, minél előbb oltassa be magát, különösen azok, akik gyakran étkeznek közösségi helyeken vagy fertőzött területekre utaznak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb sárgaságjárványára kell készülni, már sok a halott Csehországban

csehország

tudósítóink

járvány

sárgaság

hepatitis-a

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt
Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról, amelynek során nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében. A katasztrófa okáról még nem tudunk semmit, de az esőzést leszámítva minden körülmény a szokásos volt: egy erre a célra rendszeresen használt 18 éves Cessna kisgéppel repültek menetrend szerinti járaton.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Újabb borzalmas videó a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőszerencsétlenségről

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?

Az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete (FCA) megszünteti a shortpozíciót vállaló befektetők nevének nyilvános közzétételét, és a jövőben csak anonimizált, összesített adatokat közöl. Ennek hatására könnyebben rejtőzhetnek el azok a szereplők, akik jelentős méretű shortpozíciókat tartanak fenn a részvénypiacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Hurricane Melissa making landfall within hours as power cuts hit a third of Jamaica

Authorities have warned people that things will get "significantly worse" as the storm nears the coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 15:39
Mi történik az amerikai flottával a Dél-kínai-tengeren? Trump szerint nincs semmi rejtegetnivaló
2025. október 28. 09:30
Kiderült, mit várnak a csehek az új kabinettől – sok az ellentmondás, nagy a megosztottság
×
×
×
×