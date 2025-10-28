Az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb sárgaságjárványára kell készülni, már sok a halott Csehországban

A legtöbb beteget Prágában regisztrálták. Idén már közel ezer fertőzöttet, ami huszonötször több mint tavaly. Csak az elmúlt héten 52 új esetet jelentettek. A cseh fővárosban éppen ezért hatalmas az érdeklődés az oltások iránt. Sok háziorvosnál hétfő reggelre már sorok alakultak ki. Több rendelő azonban egyelőre még mindig nem kapta meg az új szállítmányokat. Egy prágai nővér, Kateřina Remešová az idnes.cz hírportálnak elmondta: múlt héten tizenöt embert oltottak be, de hétfő reggelre már újabb tizenkét páciens jelentkezett. Az utolsó két adag vakcina is előre le volt foglalva. Egy másik rendelő például hatvanöt adagot kapott, és szerdán újra kezdhetik az oltásokat.

A szakemberek szerint a hepatitisz A vírusa szinte bárkit megfertőzhet, de különösen veszélyes a krónikus májbetegségben szenvedőkre. A cseh egészségügyi minisztérium adatai alapján idén már több mint 129 ezer embert oltottak be, ami háromszor annyi, mint tavaly. Ezért több helyen hiány alakult ki az oltóanyagból. Először a gyerekeknek, majd a felnőtteknek szánt adagokból is kifogytak. Néhány orvosnak már csak a kombinált, A- és B-hepatitisz elleni vakcina maradt, amely azonban csak a második adag után biztosít teljes védelmet.

Az emberek többsége mégis az egyszerű, csak hepatitisz A elleni oltást keresi, mert már az első adag után két héttel védettséget ad, és olcsóbb is. A minisztérium azt is fontolgatja, hogy a kisgyermekek és a krónikus májbetegségben szenvedők számára a jövőben ingyenessé tegye az oltást, amit az egészségbiztosítók fizetnének. Jelenleg csak azok kaphatják meg térítésmentesen, akik közvetlen kapcsolatba kerültek fertőzött személlyel. Ilyen esetből idén már több mint kilencezret regisztráltak.

Az egészségügyi tárca közegészségügyi osztályának vezetője, Matyáš Fošum szerint az orvosokhoz most közel 20 ezer új adag vakcina érkezett, ebből 9500 a gyermekek számára. A szállítás hétfőn kezdődött, és a tervek szerint a hét végéig minden rendelő megkapja a saját részét. Az orvosok ugyanakkor attól tartanak, hogy a mostani készletet gyorsan elkapkodják. A következő nagyobb szállítmány csak decemberben várható, de a minisztérium rendkívüli behozatalt is szervez, egyebek mellett Görögországból és Franciaországból.

Közben tájékoztató kampány is indult Prágában: a városba utazók már láthatják a hepatitisz A elleni védekezés fontosságát hirdető plakátokat a tömegközlekedési járműveken, elektronikus kijelzőkön és a főpályaudvaron. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki teheti, minél előbb oltassa be magát, különösen azok, akik gyakran étkeznek közösségi helyeken vagy fertőzött területekre utaznak.