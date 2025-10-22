ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Robert Fico hivatalos Facebook-oldala

Robert Fico: Brüsszel álljon a budapesti Trump-Putyin-csúcs mellé!

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák kormányfő szerint bizonyítékok vannak arra, hogy megpróbálják megakadályozni a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti, Budapestre tervezett találkozót. A szlovák miniszterelnök szerint Brüsszel és több uniós ország is nyomást gyakorol Magyarországra, hogy tartsa be a Putyin ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancsot.

Robert Fico szerint ez a hozzáállás azt mutatja, hogy az Európai Unió háborús irányt vett. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott: több tagállam abban a naiv hitben támogatja az ukrajnai háborút, hogy ezzel Oroszországot gyengítheti, sőt akár le is győzheti. Fico azt is hozzátette: paradox, hogy miközben egyes országok Putyin letartóztatásáról beszélnek, ugyanakkor szeretnének részt venni a budapesti csúcstalálkozón.

Robert Fico hangsúlyozta: ha az Európai Unió valóban gyors békét akar Ukrajnában, akkor támogatnia kellene a találkozó létrejöttét. Mint mondta: „A lehető leggyorsabban meg kell szervezni a Trump–Putyin-csúcstalálkozót Budapesten, minden akadály nélkül, az EU teljes támogatásával.”

A találkozó azonban több akadályba is ütközhet. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter például kijelentette, hogy Lengyelország nem tudja garantálni: egy független bíróság ne rendelné el Putyin repülőgépének lefoglalását, ha az belépne a lengyel légtérbe. A politikus emlékeztetett: az orosz elnök ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekmények miatt adott ki elfogatóparancsot.

Robert Fico közben a diplomáciai párbeszédet más területen is erősíteni próbálja. Szlovákia novemberben nagyszabású nemzetközi konferenciát rendez Pozsonyban, amelynek középpontjában Ukrajna lesz. A rendezvény célja, hogy új platformot hozzon létre az ukrán–szlovák együttműködés megerősítésére, különösen az európai integráció és az ország háború utáni újjáépítése terén.

A pozsonyi konferencián a tervek szerint az Európai Bizottság új, úgynevezett Ukraine Investment Framework programját is megvitatják, és szó lesz az Ukrajna, Lengyelország és Szlovákia közötti együttműködés – kiterjesztéséről is. A program részeként a mezőgazdasági termékek importjára vonatkozó szabályokat is összehangolnák, és támogatnák az EU és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás frissített változatát. A konferencián várhatóan aláírják a fenntartható fejlődésről és az erdőgazdálkodásról szóló együttműködési memorandumot is.

A rendezvény előzménye, hogy múlt héten Kassán kormányzati szintű konzultációt tartottak Szlovákia és Ukrajna között, Robert Fico és Julija Szviridenko miniszterelnökök vezetésével. A találkozón több kétoldalú megállapodás is született, ami a két ország együttműködését hivatott erősíteni a jövőben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

budapest

robert fico

trump-putyin-csúcs

